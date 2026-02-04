Bouře ve Vršovicích: Miliardář si poručil hotel i s přilehlými pozemky

Z oficiálního dokumentu vyplývá, že o uvedený objekt má zájem fotbalový klub Slavia Praha podnikatele Pavla Tykače. „SK Slavia Praha navázala na předchozí jednání a dne 29. 10. 2025 projevila zájem o odkoupení Horského hotelu. Možnost prodeje Horského hotelu je jako jedna z variant zahrnuta v dokumentu „Ekonomická analýza dopadů ukončení projektu škol v přírodě na Horském hotelu Černá hora finančně podporovaných městskou částí Praha 10 na PRAHA 10 – Majetková, a.s.“ zpracovaná společností COLORE PRAHA s.r.o.,“ stojí v dokumentu.
O potenciální transakci přitom hovořila už v roce 2025 současná zastupitelka a bývalá starostka Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO). Její krátké video na sociální síti Facebook vyvolalo značnou pozornost. S političkou jsme na uvedené téma hovořili v úterý.
Paní předsedkyně, už vloni jste na svém FB hovořila o možném záměru prodeje Horského hotelu Desítka na vrcholku Černé hory v Krkonošském národním parku. Video mělo sledovanost 116 tisíc lidí. Čím si takto enormní zájem vysvětlujete?
Horský hotel je na velmi krásném a lukrativním místě v Jánských Lázních. Leží v bezprostřední blízkosti sjezdovky a lanovky na Černou horu. Za mého působení ve vedení radnice byly organizovány pravidelné pobyty pro školy v přírodě a v létě pak oblíbené pobyty pro seniory. Vždy zcela naplněné. Dále dětské tábory a v zimě lyžařské kurzy. Proto je zcela logické, že se občané o prodej této nemovitosti zajímají.
Jak vloni vedení radnice o prodeji hovořilo?
Žádné jednání nebo diskuse o prodeji Horského hotelu nebyla. Na Zastupitelstvu MČ Praha 10 tento prodej ani záměr prodeje projednáván nebyl.
Podle důvodové zprávy z 12. ledna letošního roku, kterou PL disponují, vedení radnice plánuje prodat hotel SK Slavii Praha. Víte o tom vůbec?
Neutržila by Praha 10 více peněz v aukci, když už by chtěla hotel prodat?
Určitě. Například objekt Černokostelecká–Malinská se v aukci prodal za mnohonásobek znaleckého posudku, šlo o přibližně 250 milionů korun. Horský hotel je na jedinečném místě vrcholků Krkonoš, oficiálně uznaném jako klimatické lázně. Určitě by při prodeji v aukci byla cena vysoká. Jsou tam učebny, tělocvična, sauna…
Jací další zájemci o hotel (a všechny jeho části) tedy projevili zájem?
Znovu říkám a opakuji, že záměr prodeje s opozicí diskutován nebyl, takže netuším.
Máte jako opozice Prahy 10 dostatek informací k popsanému záměru?
Ne, nemáme žádné.
Z mých zjištění vyplývá, že se starosta Valovič (ODS) a další zastupitelé ODS a TOP 09 v poslední době objevují na VIP místech na utkání Slavia Praha, naposledy s FC Barcelonou na Lize mistrů. Víte o tom?
Nebyla jsem tam, tak nevím.
Dobře, každopádně existují fotografie, co na to tedy říkáte?
Doposud jsem nevěděla, že se pan starosta zajímá o fotbal.
