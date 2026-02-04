„Zase Ukrajina.“ Pár slov v metru vyprovokovalo novináře

04.02.2026 17:37 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

V Česku údajně přibývá slovních útoků na Ukrajince, kteří sem v roce 2022 prchli před válkou. Alespoň to tvrdí česko-anglický novinář Ray Baseley na základě incidentu v pražském metru a řada dalších lidí mu dává za pravdu. Někteří tvrdí, že za to můžou politici vládních stran, kteří se proti Ukrajině vymezují, a jiní ihned přidávají řešení „vyřvat“ všechny, kteří si na ukrajinské uprchlíky dovolují.

„Zase Ukrajina.“ Pár slov v metru vyprovokovalo novináře
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stanice metra Jiřího z Poděbrad se po deseti měsících rekonstrukce znovu otevřela cestujícím

Novinář a fotograf Ray Baseley spustil na síti X debatu o chování Čechů k Ukrajincům, kterých je v Česku už několik let více než půl milionu. A údajně se stupňuje míra slovního napadání a agrese, což Baseley dokumentuje svou nedávnou zkušeností z metra.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

98%
1%
1%
hlasovalo: 12178 lidí
„V metru jsem dnes zaslechl paní, jak na skupinu Ukrajinců, kteří právě vystupovali z vagónu, utrousí: ‚Zase Ukrajina, pažálsta.‘ Nešlo to přeslechnout. A nešlo mi to ani nechat být. Slovně jsem ji konfrontoval s tím, že mi nepřijde v pořádku takhle se v MHD vymezovat vůči lidem jen podle původu,“ vypráví Baseley, že se musel Ukrajinců zastat a pustit se do řeči s nadávající paní.

„Snažil jsem se to držet v rovině normální debaty – bez křiku, bez urážek. Nešlo to. Ne z mé strany. Okamžitě přešla do útoku: ‚Co vás to zajímá, můžu si říkat, co chci,‘ následovala tiráda o ‚patnácti stech Ukrajincích denně‘, kteří prý proudí do Česka, a osobní útoky zakončené posíláním někam,“ popsal hádku s naštvanou paní.

A takových slovních útoků je prý stále více, a dokonce dochází i k fyzickému napadání, tvrdí Baseley. „Tenhle zdánlivě drobný střet v metru je ale výmluvný. Mám informace, že podobných slovních útoků a ostrých konfrontací – někdy i s přímým napadáním – se odehrává hodně. Nejde o výjimku, ale o trend, který bohužel sílí. A připomíná to, že otevřená nevraživost se u nás přesouvá z internetu do běžného veřejného prostoru,“ tvrdí novinář a dodává, že lidé by neměli mlčet, když jsou takového chování svědky.

Komentátor Jan Palička přidal svoji zkušenost, kdy lidé nadávají i občanům jiných zemí, které si spletou s Ukrajinci. A tyto nadávající nijak nešetřil a označil je za kretény a pičuse.

„Ono nejhorší je, že tohle nadávání Ukrajincům dělaj takoví kreténi, že ani ty Ukrajince nepoznaj. Kamarád Polák, co ale mluví perfektně česky a žije tu asi patnáct let, tak má manželku Polku, co česky příliš neumí, a mezi sebou se prostě baví v polštině, ostatně je to jejich rodný jazyk. A taky by asi už ani nespočítal, kolikrát na ně nějací pičusové v MHD spustili, ať táhnou zpátky na Ukrajinu a neparazitujou tady. Což je poměrně komické vzhledem k tomu, že onen kámoš tu má firmu, co odvádí na daních víc než tihle ještěři s vícečetnejma exekucema dohromady...,“ odplivl si Palička.

A pod příspěvkem se ihned začali hromadit lidé se stejnými zkušenostmi rostoucích útoků na Ukrajince. A rovnou i s důvodem, že za to můžou aktuální vládní strany. „Ano, měla jsem nedávno podobnou zkušenost, i jsem to sem psala. Babu jsem taky zpražila, měla ještě kecy, ale vyfičela z toho kšeftu dost rychle. Tohle jde za všemi těmi obchodníky se strachem, kteří teď bohužel sedí ve Sněmovně, a jsou dokonce ve vládě,“ tvrdí lidé.

A nejlepší radou, jak se vypořádat se slovním útokem na Ukrajince, je prý dotyčného pořádně vyřvat. „Moje zkušenost je tyhle lidi neúměrně hned vyřvat. Stáhnou uši a příště to neudělají, protože si vzpomenou, jak to bylo nepříjemný,“ radí další.

Psali jsme:

„Turek nesmí přijít na ministerstvo.“ Paroubek zná pravý záměr Hradu
232 miliard navíc. Rajchl a šokující tvrzení o Ukrajincích v Česku
„Nejlepší čas se vrátit.“ Ukrajinské hranice před svátky narvané
Ukrajinci v Polsku přijdou o peníze. Už budou jen běžní migranti

 

Zdroje:

https://t.co/MAxwEmDn8m

https://twitter.com/HonzaPalicka/status/2018945172294222039?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RayBaseley/status/2018731650788515972?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Siderro/status/2018760484246139366?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TinaBluemelova/status/2018763462768541950?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MHD , Ukrajina , Ukrajinci , uprchlíci , Palička

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Skončí válka na Ukrajině v roce 2026?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zde ale přeci nešlo o soukromé SMS

Macinka je přeci psal jako ministr prezidentovi, nikoliv jako soukromá osoba, takže podle mě zveřejněním SMS k porušení zákona nedošlo. Ostatně podle vás by bylo lepší, kdyby prezident obvinil Macinku z vydírání bez důkazů? Podle mě je dobře, že se alespoň v tomto případě jedná transparentně. Kéž by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Kdaž se mu tady nelíbí, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseTraper , 04.02.2026 18:00:07
tak ať jede domů. Já když někam přijedu na návštěvu, tak taky neškolím obyvatelstvo jak se má chovat. Taky měl štěstí, že narazil jen na naštvanou paní a ne na naštvaného svalovitého týpka.

|  11 |  0

Další články z rubriky

Co s Českou televizí? Hoffman má pro Klempíře návrh

18:55 Co s Českou televizí? Hoffman má pro Klempíře návrh

POHLED IVANA HOFFMANA Ve veřejnosti sílí pocit, že není třeba bránit novináře před politiky, ale nao…