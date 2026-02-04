„Zase Ukrajina.“ Pár slov v metru vyprovokovalo novináře

Novinář a fotograf Ray Baseley spustil na síti X debatu o chování Čechů k Ukrajincům, kterých je v Česku už několik let více než půl milionu. A údajně se stupňuje míra slovního napadání a agrese, což Baseley dokumentuje svou nedávnou zkušeností z metra.
„Snažil jsem se to držet v rovině normální debaty – bez křiku, bez urážek. Nešlo to. Ne z mé strany. Okamžitě přešla do útoku: ‚Co vás to zajímá, můžu si říkat, co chci,‘ následovala tiráda o ‚patnácti stech Ukrajincích denně‘, kteří prý proudí do Česka, a osobní útoky zakončené posíláním někam,“ popsal hádku s naštvanou paní.
A takových slovních útoků je prý stále více, a dokonce dochází i k fyzickému napadání, tvrdí Baseley. „Tenhle zdánlivě drobný střet v metru je ale výmluvný. Mám informace, že podobných slovních útoků a ostrých konfrontací – někdy i s přímým napadáním – se odehrává hodně. Nejde o výjimku, ale o trend, který bohužel sílí. A připomíná to, že otevřená nevraživost se u nás přesouvá z internetu do běžného veřejného prostoru,“ tvrdí novinář a dodává, že lidé by neměli mlčet, když jsou takového chování svědky.
V metru jsem dnes zaslechl paní, jak na skupinu Ukrajinců, kteří právě vystupovali z vagónu, utrousí: „Zase Ukrajina, pažálsta.“— RayBaseley (@RayBaseley) February 3, 2026
Nešlo to přeslechnout. A nešlo mi to ani nechat být.
Slovně jsem ji konfrontoval s tím, že mi nepřijde v pořádku takhle se v MHD vymezovat vůči lidem… pic.twitter.com/MAxwEmDn8m
Komentátor Jan Palička přidal svoji zkušenost, kdy lidé nadávají i občanům jiných zemí, které si spletou s Ukrajinci. A tyto nadávající nijak nešetřil a označil je za kretény a pičuse.
„Ono nejhorší je, že tohle nadávání Ukrajincům dělaj takoví kreténi, že ani ty Ukrajince nepoznaj. Kamarád Polák, co ale mluví perfektně česky a žije tu asi patnáct let, tak má manželku Polku, co česky příliš neumí, a mezi sebou se prostě baví v polštině, ostatně je to jejich rodný jazyk. A taky by asi už ani nespočítal, kolikrát na ně nějací pičusové v MHD spustili, ať táhnou zpátky na Ukrajinu a neparazitujou tady. Což je poměrně komické vzhledem k tomu, že onen kámoš tu má firmu, co odvádí na daních víc než tihle ještěři s vícečetnejma exekucema dohromady...,“ odplivl si Palička.
Ono nejhorsi je, ze tohle nadavani Ukrajincum delaj takovi kreteni, ze ani ty Ukrajince nepoznaj. Kamarad Polak, co ale mluvi perfektne cesky a zije tu asi 15 let, tak mam manzelku Polku, co cesky prilis neumi a mezi sebou se proste bavi v polstine, ostatne je to jejich rodny…— Honza Palička (@HonzaPalicka) February 4, 2026
A pod příspěvkem se ihned začali hromadit lidé se stejnými zkušenostmi rostoucích útoků na Ukrajince. A rovnou i s důvodem, že za to můžou aktuální vládní strany. „Ano, měla jsem nedávno podobnou zkušenost, i jsem to sem psala. Babu jsem taky zpražila, měla ještě kecy, ale vyfičela z toho kšeftu dost rychle. Tohle jde za všemi těmi obchodníky se strachem, kteří teď bohužel sedí ve Sněmovně, a jsou dokonce ve vládě,“ tvrdí lidé.
Ano, mela jsem nedavno podonou zkudenost, i jsem to sem psala. Babu jsem taky zprazila, mela jeste kecy, ale vyficela z toho kseftu dost rychle.— Schrödingerova kočka (@TinaBluemelova) February 3, 2026
Tohle jde za vsemi temi obchodniky se strachem, kteri ted, bohuzel, sedi ve snemovne a jsou dokonce ve vlade.
A nejlepší radou, jak se vypořádat se slovním útokem na Ukrajince, je prý dotyčného pořádně vyřvat. „Moje zkušenost je tyhle lidi neúměrně hned vyřvat. Stáhnou uši a příště to neudělají, protože si vzpomenou, jak to bylo nepříjemný,“ radí další.
Moje zkušenost je tyhle lidi neúměrně hned vyřvat. Stáhnou uši a příště to neudělají, protože si vzpomenou, jak to bylo nepříjemný.— Jakub Goldmann (@Siderro) February 3, 2026
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.