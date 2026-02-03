Xaver vybouchl nad peticí, že lidé platí poplatky ČT rádi

Někteří členové Rady ČT a Rady ČRo organizují otevřený dopis vládě a poslancům, aby nerušili koncesionářské poplatky. Jaký je váš pohled na takovou iniciativu? Rozesílá to prý paní Denčevová a pan Czendlik.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Tyto rady zde jsou od něčeho jiného. Rada ČT má kontrolovat Českou televizi a Rada ČRo má kontrolovat Český rozhlas. Zapojování se do takovýchto kampaní je zcela mimo. Rozumím tomu, že paní Denčevová nebo pan Czendlik mají nějaký občanský postoj, stejně jako já mám svůj občanský postoj, ale zneužívat k jeho prezentaci prostředí mediální rady mi přijde za čárou.
Předpokládám tedy, že vy tuhle výzvu nepodpoříte. Jak se díváte na některé formulace z toho dopisu? Například o tom, že „obdivuhodná platební morálka občanů“ potvrzuje důvěryhodnost ČT a ČRo…
Je tam víc formulací, které bych rozhodně nepodepsal. Kromě toho nepotřebuji, aby za mě mluvila paní Denčevová. Když chci něco říct, řeknu to sám. Od toho dnes máme sociální sítě a každý z nás může vzít kameru nebo telefon a natočit svoje vyjádření na sítě nebo na youtube.
Opravdu nevím, jak se měří platební morálka koncesionářů. Pořád si myslím, že obecně to nemá žádnou souvislost s tím, zda veřejnoprávní média jsou, či nejsou důvěryhodná. Takovou výzvu samozřejmě nepodpořím. Píše se tam i o tom, že ČT má vysokou důvěryhodnost. Když se ale podívám na průzkum STEM, ukazuje se, že to není pravda, protože většina občanů nevěří ČT a Českému rozhlasu. Byl bych v tomto ohledu velmi opatrný. Zapojování se do podobných aktivit způsobuje nejen to, že lidé budou čím dál méně věřit veřejnoprávním médiím, ale také radám ČT a ČRo.
Ano, dopis sice zmiňuje údajnou vysokou důvěryhodnost, ale zcela pomíjí dlouhodobou veřejnou kritiku zpravodajství České televize i Českého rozhlasu. Navíc už zmiňovaná formulace, že lidé de facto rádi platí poplatky… Nevím, asi podobně jako daně. Je to prostě povinné.
Chápu, že určitě existují lidé, kteří koncesionářské poplatky rádi platí, protože je spousta lidí, kteří platí svoje oblíbená média, ale takových lidí moc neznám. Bohužel se poplatky a nesmyslně se dost nekorektně zvýšily i pro firmy a na konci celého procesu se od generálního ředitele České televize dozvíme, že 47 procent příjmů jsou poplatky lidí starších 65 let, neboli od seniorů. Opravdu nevidím lidi, kteří by to s radostí platili.
V Evropě je navíc spousta zemí, které přešly na jiný model financování. Povinné poplatky či jinak řečeno mediální daň už je dáno přežitá. Souhlasím s názorem, že by se to mělo platit přímo ze státního rozpočtu mandatorním výdajem a nezatěžovat tím přímo lidi.
Autoři oné výzvy to vidí jinak, protože tvrdí, že jedině koncesionářské poplatky zajistí důvěryhodnost nebo i vyváženost.
Jak je vidět, existuje zde velká skupina lidí, která stávající způsob financování považuje za jedinou možnou formu a která by měla pokračovat. Budou-li veřejnoprávní média financované přímo státem nebo nadále prostřednictvím mediální daně, jejich objektivitu to opravdu nezajistí. Zatímco zde spousty let platíme televizní a rozhlasové poplatky, předseda parlamentní politické strany (Tomio Okamura, pozn. red.) nebyl ani jednou pozván do Otázek Václava Moravce. To asi je ten vzorný příklad objektivity, vyváženosti a důležitosti. Ne, jak je vidět, poplatky na to nemají vůbec žádný vliv.
