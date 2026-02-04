Doksanský (ANO): Demonstranti proti minulé vládě byli podle vás dezoláti

Projev na 8. schůzi Poslanecké sněmovny 4. února 2026 k hlasování o důvěře vládě.

Doksanský (ANO): Demonstranti proti minulé vládě byli podle vás dezoláti
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych chtěl reagovat na pana poslance Jurečku. Dal jsem přednost přednostnímu právu Patriku Nacherovi, který řekl mnoho těch věcí, z nichž část jsem měl na srdci já. Já se tedy zmíním jenom k některým. Je moc hezké, když řeknete, že ctíte právo demonstrovat všech a že jste se nikdy nevyjádřil negativně vůči těm, kdo demonstrují. Ovšem my jsme slyšeli tuto neděli, že to nebylo jenom slušné, slyšeli jsme o tom, že jsme nebo naši představitelé vlády a my z těch vládních stran svoloč, slyšeli jsme mnoho dalších negativních termínů, zatímco když byly demonstrace proti vaší vládě, mluvilo se o tom, že jsou tam dezoláti, že jsou tam kolaboranti, že jsou tam proruští švábové, že jsou tam dezinformátoři. A já se nepamatuju, že byste se tehdy proti tomu vyhrazovali.

Tato mimořádná schůze byla svolána na základě esemesek pana vicepremiéra Petra Macinky. Stále se tady opakuje, že byly napsány hradní kanceláři a tak dál. Byly napsány panu Kolářovi, který je někde po boku pana prezidenta, ale oficiálně v prezidentské kanceláři nefiguruje. To znamená, to přece je naprosto neoficiální komunikace. Nicméně co bylo mnohem oficiálnější, vážnější bylo, když před lety byly mnohem razantnější výhrůžky vůči prezidentu Zemanovi, kdy se dokonce jednalo o tom, zdali by neměl být zbaven svéprávnosti nebo své funkce, kdy byly výhrůžky o snižování jeho rozpočtu až na nulu. A já bych se chtěl zeptat, jestli jste tehdy reagovali. Mám takový pocit, že jste tehdy mlčeli, že jste se nevyjadřovali, že to je neuctivé vůči hlavě státu a najednou zde, když jde o něco mnohem méně vážného a mimochodem mnoho ministrů, mnoho dalších mých kolegů z koaličních lavic jasně řeklo, že se možná s duchem nebo tím textem neztotožňuje, ale to, s čím se ztotožňujeme, že si prostě myslíme, že pan prezident má jmenovat Filipa Turka, že udělal chybu, že to neučinil, že jedná na hraně ústavy, dokonce si myslíme, že to je proti duchu ústavy, a to když... (Předsedající: Čas, pane poslanče.) udělal pan prezident Zeman, bylo kritizováno. Děkuji.

