Jurečka (KDU-ČSL): Tohle řekl Babiš na MPSV. Spadla mi brada. Netušil

Děkuji. Vážený pane předsedající kolegyně, kolegové, pane ministře, jediný, který tady sedíte, všichni ostatní členové vlády tady při projednávání návrhu vyslovit nedůvěru vládě nejsou. Já bych tady vlastně vůbec dneska nestál a nepodepisoval bych svolávací listinu k vyslovení nedůvěry vládě, pokud by minulý týden poměrně jasně a rychle zaznělo ze strany Andreje Babiše, případně některých členů vlády, že to, co předvedl pan ministr Macinka, není normální, že se to v politice neděje, že to není součást ani politické kultury, ani nových způsobů komunikace této vlády. A že to prostě je naprosto přes čáru. Že to bylo bez jeho vědomí a že pan Macinka nemluvil minimálně v této části pravdu.
Kdyby alespoň toto zaznělo, tak by mně nepřišlo smysluplné tady dnes a včera to jednání absolvovat. Ale vlastně nic takového se nestalo. Přišly noty ze strany marketérů hnutí ANO. Mimochodem, když tady včera padaly ty notičky, tak kdyby to bylo v houslovém nebo v basovém klíči, tak to jsou noty, které já číst umím, ty ostatní věci jsou prostě čistě jenom pokyny pro to, jak se kdo má vyjadřovat, ale nechci být příliš sarkastický.
A vlastně rozhodla se strategie, kdy jeden vedle druhého člena vlády říká: Já bych to tak nenapsal, já bych to neřekl, je to nešťastné, ale nikdo, nikdo z nich neměl ty koule, aby řekl: je to prostě mimo! Prostě takhle se tady normálně nekomunikuje. Ale ta snaha byla říct: vlastně takhle to ti politici občas mají, takhle si o půl jedné ráno píší esemesky. Já za těch 13 let jsem si nikdy nepsal ani s Bohuslavem Sobotkou, ani s Andrejem Babišem, ani s Petrem Fialou, ani s dalšími kolegy zprávy o půl jedné ráno, které opravdu říkají, pokud neuděláš to či ono, tak ve středu uvidíš. Stane se to či ono, nebudeme kamarádi. To prostě není normální. Říkám to tady na kameru proto, aby nebyl vytvořen dojem, který se tady snažili minulý týden někteří představitelé vládní koalice dát do veřejnosti, že to normální je. Prostě normální to není.
Ale když už tady jsem a když jsem včera poslouchal projevy Andreje Babiše a dalších členů vlády, tak vlastně musím říct, že celá řada těch věcí byly opravdu lži, polopravdy a posunování věcí naprosto mimo realitu. Andrej Babiš tady včera vykřikoval, říkal, kde je výkaz práce? Tak já řeknu jenom pár věcí. Sedí tady za mnou předsedající schůze Patrik Nacher, sportovní fanoušek, tak bych se ho rétoricky zeptal - já se ho ptát nebudu, ale rétoricky bych řekl: může hrát někdo Ligu mistrů, pokud nevyhraje svoji národní ligu nebo se neumístí na některém z čelních pořadí té ligy, aby mohl hrát nějaké předkolo Ligy mistrů? Může hrát Ligu mistrů nějaký nýmand, nějaký tým, který prostě je neschopný, nepředvedl dobré výkony? Já nejsem takový sportovní fanoušek jako někteří z vás, kteří tady opravdu, když jde o derby pražských S, tak jste v tom velmi aktivní a vlastně dáváte to na sítě. Ale logická odpověď je: no, nemůže. Jestli ten tým je bídný, má bídného trenéra, má mizerné hráče, kteří jsou z formy, tak nemůže hrát Ligu mistrů! Může se stát to, aby nějaký tým, který skončil poslední nebo předposlední v té ligové tabulce na podzim nebo na jaře, mohl hned další sezonu hrát Ligu mistrů? Může se to stát? No, nemůže se to stát!
Samozřejmě, že ono to těžké jako jet rétoriku, kdy tady prostě ještě v říjnu byla spálená země, přijde kongres hnutí ANO a najednou jsme v top 25 procentech nejlepších zemí světa? Najednou slyšíme o tom, jak jsme skvělá země, jak jsme jedna z nejlepších zemí na planetě a chceme to ještě zlepšovat? Já to říkám proto, že mě to fakt štve, když tady vystoupí premiér, jeho tým a říkají: předchozí vláda udělala úplně všechno špatně nebo neudělala nic.
Co dneska bude premiér Andrej Babiš říkat v tom Římě s italskou premiérkou, která má ty podklady a která vidí jeden z nejlepších ekonomických růstů za loňský rok, jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě vůbec, jeden z nejnižších veřejných dluhů, jeden z nejnižších deficitů rozpočtu roku 2025, a teď tam bude sedět Andrej Babiš a bude jí říkat, jak tady přebral spálenou zemi? Určitě takto ta schůzka nebude vypadat. Bude chtít reprezentovat hrdě dobře fungující zemi, dobrou společnost.
Přijede tady slovenský ministr financí a řekne ministryni Aleně Schillerové, že jí závidí, v jakém stavu přebrala tato vláda tuto zemi: s nízkým zadlužením, s vysokým ekonomickým růstem, a myslím, že většina z nás jsme viděli tu tiskovku, jak se Alena Schillerová při těch slovech tvářila. Já vím, že to těžké, ale ani já jsem nikdy neříkal, že Andrej Babiš coby ministr financí neudělal nic, neříkal jsem, že vláda Andrej Babiše neudělala nic, a je celá řada věcí, které se prostě povedly, celá řada věcí, které se nepovedly, celá řada věcí, které jsou rozpracované a které dotahuje následující vláda. Ale fakt mně nepřijde korektní a fér i do té společenské debaty tady přicházet s praktikami, jaké předvádí pan Macinka, pan Turek a někteří další, a ještě do toho jet tady tu rétoriku: doposud jsme byli spálená země, za měsíc a půl jsme ti nejlepší skoro na planetě. Tak vůči tomu se hodlám vymezit.
Andrej Babiš tady mluvil včera hodně o mně. Mluvil tady o vládě Petra Fialy, mluvil o věcech, které se údajně vůbec neudělaly. První věc, kterou chci říct: Tak safra, jestli je to tak špatné, tak proč ty věci nebyly dávno odpracovány, když hnutí ANO bylo předtím ve vládě osm let, a pak bylo čtyři roky ve vládě, kdy byl dominantním partnerem? To bychom vlastně mohli předat ta ministerstva za vlády Petra Fialy a už by nebylo do čeho píchnout. Bylo by to hotové, zalité sluncem, kompletně dodělaná digitalizace, stavební řízení v cajku. To si přece odporuje! Vždy to každý logicky myslící člověk musí vidět, že si ty výroky odporují.
Já vám řeknu takovou jednu historku. Já jsem byl tím šokován. Andrej Babiš přišel s Alešem Juchelkou na MPSV, když jsem to předával, a seděli jsme v kanceláři asi 10 minut. A byla taková atmosféra trochu zvláštní a tam nějak padlo, myslím, že ze strany Andreje Babiše, jako tak co se tady vlastně jako teďka udělalo, co je jako nějak důležitého do budoucna? Já říkám, tak běží nám superdávka, bude to náročný proces, rozjeli jsme digitalizaci, běží Jenda a máme tady jednotné měsíční hlášení. A premiér této země říká: Co je to to jednotné měsíční hlášení? Mně spadla brada. Člověk, který tady seděl, pro ty věci hlasoval, poslouchal v prvním, druhém i třetím čtení, co to je obrovský revoluční projekt jednotného měsíčního hlášení, se mě jako poslanec a nově premiér ptá, co to je jednotné měsíční hlášení? Tak jsem mu vysvětloval, že to je klíčová změna v tom, abychom jako stát měli data, abychom mohli začít dělat cílenou, adresnou třeba sociální politiku, abychom dostali data, která sbíráme v různých formulářích do jedné datové věty, aby se to dostalo do účetních a mzdových systémů, aby to ty firmy nemusely složitě vykazovat, a i když ze začátku bude docela nepříjemná změna, tak v okamžiku, kdy to rozeběhneme, uděláme to správně, tak dostane neuvěřitelný nástroj tato vláda dělat opravdu kvalitní politiku založenou na datech. Ale premiér této země, který tu seděl čtyři roky jako poslanec, nevěděl, co to je jednotné měsíční hlášení! Safra, tak jak to má fungovat potom?
Tak já tady jenom ilustruji na tomto příkladu, že prostě to není úplně normální stav. A do toho on tady přijde k tomu pultíku a řekne: neudělali jste vůbec nic. Vůbec nic jste neudělali. Tak já jsem mu tady vzal ten výkaz práce, on tady není, já mu ho tady nechám, ještě mu to předám nějakou formou, aby to fakt dostal do ruky, aby neříkal nesmysly a lži. Protože mně vadí - když to dělá vůči nám jako politikům, kolegům, je to součást nějakého politického boje, ale on to dělá i v jiných rovinách. Já se k tomu za chviličku dostanu.
Tak já jenom řeknu pár věcí. Spustili jsme klientskou zónu Jenda. Digitalizace, která třeba v případě rodičáku znamená, že dneska 70 procent rodičů na ten úřad vůbec nejde a má ten rodičák vyřízen do pěti minut. V té klientské zóně Jenda je dneska dalších pět celkových produktů, kdy člověk, který přijde o práci, nemusí chodit na pracák se zaregistrovat. Člověk, který přišel o práci a potřebuje podporu v nezaměstnanosti, tak si to také vyřídí přes tu klientskou zónu Jenda. Trvá to zhruba do 10 minut. Člověk, který chce požádat o superdávku, trvá to zhruba osm minut. Klientská zóna Jenda nabízí úplně jiný typ komunikace mezi státem a klientem-občanem.
To je celá řada věcí, která se podařila jenom v této oblasti. Udělali jsme celou řadu změn v důchodovém systému, pane nepřítomný Andreji Babiši! Dokonce váš pan ministr Aleš Juchelka říká: My nechceme zbořit úplně všechna opatření důchodové reformy. Z těch 12 dvě chceme modifikovat a deset necháme. To jsou jeho slova, ne moje. Tak udělali jsme něco, nebo neudělali jsme?
Když se potom podíváme dál - úpravy zákoníku práce, flexibilní novela. Vždyť vy jste pro to hlasovali. Vy jste pro celou řadu těchto věcí, které se odpracovaly, hlasovali spolu s námi. Podávali jste k nim pozměňovací návrhy. Tak udělalo se něco, nebo neudělalo? Udělala se přece celá řada dobrých věcí! Vždyť za vaší vlády se třeba dotáhl eRecept. Ano, začínalo se za vlády Bohuslava Sobotky, buďme zase korektní. Legislativní podmínky pro to, aby vznikl eRecept, vznikly za vlády Bohuslava Sobotky. Za vaší vlády se eRecept udělal. Od té doby se udělala celá řada věcí v té digitalizaci, která pomáhá lidem. Následně byla eNeschopenka. Dneska maminky, které potřebují mateřskou, už to dostávají automaticky. Ošetřovné se zdigitalizovalo, a to se týká statisíců lidí. Udělal se velký kus práce.
Tak já se tady hodlám prostě vymezit vůči některým těmto věcem, které fakt nejsou pravda. Jsou nekorektní nejenom vůči mně, vůči mým kolegům z vlády, ale jsou nekorektní vůči těm úředníkům, kteří to odpracovali, kteří s mnohými z vás se tady potkávali a chodili už v případě záměru za vámi jako tehdejší opozicí se zeptat, jak se díváte na flexibilní novelu zákoníku práce? Vždyť jsme nad tím seděli.
Tak proč Andrej Babiš teď přijde a lže a říká, ne, nic jste neudělali. Mně to ale vadí, když on ty své některé výroky takhle dělá i vůči občanské společnosti. Mně vadí, když tady jeho kolegové z vládní koalice se navážejí a říkají, jsou tady politické neziskovky a tam bychom vyškrtali 10 až 15 miliard korun. Teďka je ticho po pěšině. Sestavil se rozpočet, je tam vyškrtáno 10 až 15 miliard korun? Je to tam vyškrtáno nebo není? Se dívám teďka na klub SPD. Vaši poslanci to říkali v době předvolební kampaně, že vyškrtají 10 až 15 miliard korun na výdajích státu, které jdou politickým neziskovkám. No je to nesmysl. Ale mně vadí, že Andrej Babiš jako premiér nebouchne do stolu a neřekne, je to blbost, neříkejte to. A účelově se naváží do některých typů neziskovek jako Člověk v tísni. Fakt vám to stojí za to? A fakt stojí premiérovi za to u toho mlčet. Byl se někdy podívat, co v terénu tato organizace dělá v oblasti třeba sociálních služeb, krizových intervencí? A navíc to dělá na veřejnou objednávku. To není nějaký systém, který by nebyl transparentní. Ten kraj si řekne, tento poskytovatel té služby, v tomto případě třeba právě Člověk v tísni, nám tady pomáhá řešit nějaký konkrétní problém. Ale mě štve, že ten premiér mlčí a mlčí i někteří členové vlády, o kterých jsem si myslel, že mají nějaký rozum, že ctí nějaké hodnoty. Ale oni mlčí, oni nechají tady tyto opravdu jako neuvěřitelné kýble špíny vylévat na lidi, na organizace v občanské společnosti, v občanském sektoru, kteří dělají safra důležitou práci nejenom doma, ale i v zahraničí. Člověk v tísni - když přijdete do světa, do desítek zemí světa, tak Člověk v tísni tam je jedna z nejrespektovanějších nevládních organizací a ti lidé ví, že z České republiky, a mně vadí, že členové vlády nechají prostě kydat tu špínu i na tyto lidi v této organizaci. Já jsem nikdy nemluvil s despektem o lidech, kteří přišli demonstrovat. Nikdy. A je to výsostné právo vyspělé demokratické svobodné společnosti, která může vyjádřit svůj názor i touto formou. A jsem rád, že neplatí ten vtip, který se tady říkal v minulosti - jako rozdíl v tom, jestli přijde zaprotestovat někdo v komunistickém bloku a někdo v západním bloku, kde platí svoboda projevu i po projevu. A myslím si, že to, co lidé, kteří přišli v neděli říci, bylo v prvé řadě: respektujeme výsledek voleb, ale stojíme o to, aby tady byla nějaká slušná elementární politická kultura rozumných, normální mezilidských vztahů.
Musím říct, že mě ještě zarazilo to, co se teď člověk dozvídá z té komunikace i následné, kdy v té SMS komunikaci pana Macinky, pana ministra Macinky, bylo zmíněno téma letadel L - 159. Já se jenom k tomu vrátím. Mě mrzí, že tenkrát nebylo možné to rozhodnutí projednat ještě za naší vlády, byť to bylo po volbách - předtím, než nastoupila nová vláda. Protože se vlastně ukazuje z toho, co řekl generál Řehka, že ta letadla fakt nepotřebujeme. Dneska nejaktuálnější informace - ty stroje stojí, nelétá se na nich, nemáme piloty na ně. Čtyři L - 159 by mohly pomoci zemi, která zoufale každý den v mrazových podmínkách bojuje s tím, že tam letí ty drony, ničí energetickou infrastrukturu, ničí domovy, ničí životy, ale protože se z toho stal tady handl, tak tahle vláda řekne, ne, my budeme sobci, nám je to jedno, sice nám to tady bude rezavět, jsou to letadla na konci své životnosti, ale my je prostě nedáme. To mě mrzí a to mě docela štve.
Já se ještě vrátím k těm politickým neziskovkám. Vlastně jediné politické neziskovky, si řekněme korektně, jsou ty, které ze zákona jsou zřízené u našich politických stran. Má je SPD, má je ANO, mají je lidovci, mají je Topka, ODS, STAN, Piráti. Ze zákona transparentně jsme před lety řekli, jde nám o to, ať politické strany část peněz, které se na to vyčlenily, jdou na to, že máme nějaké think tanky, které se zabývají vzděláváním, aktivitou do občanské společnosti, protože fungující demokratický systém bez demokratických stran, bez lidí, kteří o to mají zájem, prostě nemůže fungovat. Já to jenom říkám proto, abychom zarámovali, co jsou politické neziskovky, žádné jiné nejsou. A myslím si, že v celé řadě dat se ukázalo, co jsou největší částky, které jdou do neziskového sektoru. Jsou částky na sport, na sociální služby, na práci s mládeží. To jsou ty nejpodstatnější položky, které v tom systému vlastně máme. Já tedy s dovolením tady Andreji Babišovi věnuju - je to stručná brožura, není tam všechno, co jsme na MPSV udělali, ale jsou tam aspoň ty podstatné věci, tak mu to tady předám na jeho místo, kdy tady není. (Poslanec Jurečka ukazuje brožuru a pokládá ji na místo premiéra.) Rád mu to pošlu ještě nějakou formou do datové schránky, aby s tím případně mohl příště pracovat. A velmi bych si přál - a já vím, že to je složité, že tady občas přijdeme a řekneme si věci, které mají nějaký kontext té politické debaty, která na půdě Sněmovny je nutná, ale tak, jak jsem se snažil vždycky ctít, když ta předchozí vláda, ti předchozí ministři, ty předchozí týmy udělali dobré věci a dá se na ně navazovat, tak nechodit a neříkat tady, že neudělali ti před námi vůbec nic. Protože to prostě není pravda. Můžeme říct, neudělali to dobře, můžeme říct, udělali chyby, ale pak je nutné udělat to jinak, udělat to lépe. A mě to štve, když to tady zaznívá opakovaně, kdy prostě Andrej Babiš tady vystoupí a po těch osmi letech - dneska už začíná devátý rok - je třeba schopen jako říkat témata, která měl mít dávno odpracována. Třeba jednotné inkasní místo. Jednotné inkasní místo mohlo dávno být. Čtyři roky na Ministerstvu financí, pak čtyři roky jako premiér, a právě to říkám proto, že to Jednotné měsíční hlášení je zhruba 60 procent odpracované části budoucího jednotného inkasního místa v digitální podobě. Pokud tahle vláda bude mít ten drive, tak si myslím, že zhruba za dva a půl, za tři roky může v digitální podobě jednoduše jedno inkasní místo fungovat. Máme tam dneska kompletně odvody, máme nachystán vstup zdravotních odvodů a jsme schopni do toho dotáhnout vlastně i celý ten koncept potom vlastně chytrých daní, aby to prostě lidem zjednodušovalo život. A to nejsou věci, které se stanou takhle ze dne na den.
To je asi tak všechno, co jsem chtěl tady sdělit. A možná poslední poznámku na závěr jenom ke kolegům Pirátům. Já chápu, že jste využili jednací řád tam, kde je to takto textově napsáno, ale ten duch toho jednacího řádu říká, že standardně vlastně to stanovisko za poslanecký klub se používá v případě, kdy se tím sloučí vystoupení více poslanců, tak, aby ten jeden reprezentant za ten klub reprezentoval tenhle názor a ta diskuse tím byla řekněme rychlejší, měla větší spád a nedrolila se. Nedává to logiku, když potom vystoupí jednotliví poslanci, nejenom včetně faktických, takže mně by dávalo větší logiku používat tento institut v situaci, kdy ten reprezentant je nějakým odborníkem na danou oblast, jde říct to stanovisko, ale předtím ani potom nenásledují další desítky dalších debat. To jenom za mě, můj pohled na to, jak se dneska odehrála tady ta debata, kdy hodinové vystoupení v situaci, kdy tady je předseda strany, předsedkyně klubu, si vezme ještě Ivan Bartoš, coby ten, kdo reprezentuje stanovisko poslaneckého klubu. To říkám jenom můj pohled, neberte to kriticky, ale přijde mi to trošku nadbytečné. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.