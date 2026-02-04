Nacher (ANO): Už s tím černobílým světem skončeme

Děkuji, pane místopředsedo, já si dovolím reagovat na svého kolegu Mariana Jurečku, vaším prostřednictvím, a začnu odzadu, protože jsem předsedal, tak to i vysvětlím - o stanovisko klubu. Já jsem také se nad tím podivoval, protože jsem měl pocit, že stanovisko klubu je vždycky k zákonu. Stanovisko klubu k vyslovení důvěry nebo nedůvěry vlády mi také moc nedává logiku, nicméně jednací řád, tam je to napsané jasně. V momentě, kdy se otevře rozprava, tak máte přednostní právo klasické. Předseda klubu, předseda strany a poslanec, který má možnost přednést stanovisko klubu. Takže prostě v momentě, kdy je otevřená rozprava, tak prostě je to možnost, kterou poslanecký klub Pirátů využil. Já jako předsedající nemám jinou variantu, než to umožnit. Nechť si každý ale o tom udělá potom obrázek sám, jestli to dává smysl nebo ne. Ale je tohle jednacího řádu. To tolik zezadu, čím jste končil, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy.
A teďka pár věcí, na které bych si dovolil reagovat.
Za prvé, přijde mi trochu nefér a trochu to, troufám si říct, devalvuje politickou debatu, když se tady začnou citovat rozhovory, které probíhají někde v uzavřené společnosti nebo mezi čtyřma očima, to, co tady řekl Marian Jurečka o situaci na ministerstvu. Já tady zažívám spoustu rozhovorů s vámi, z opozice, s novináři. Píšeme si esemesky a všechno a fakt by mě nenapadlo překročit tu velmi citlivou hranici a linii a začít to tady citovat a začít říkat, co mi kdo z vás řekl tady na chodbě, jak si stěžoval na druhé, nebo jaká je atmosféra v tom kterém klubu. Protože to je prostě nějaká hranice, kterou ctím, že tady proti sobě jdeme tvrdě, ale nepřekročíme tu míru, že tady budeme říkat nějaké své zkušenosti z nějakých soukromých hovorů, nebo nedejbože ještě citovat nějaké esemesky, které jsme si navzájem poslali. Ale to je můj přístup, váš přístup je evidentně jiný. Já to respektuju, jenom si to tady dovolím takhle komentovat.
No, a teďka to, co říkal Marian Jurečka. On říkal, abychom byli korektní a fér. Já jsem si dělal poznámky. No tak, ale bylo by dobré, aby začal Marian Jurečka, prostřednictvím pana předsedajícího, u sebe, protože vy jste tady najeli... Když tedy mluvíte o těch notičkách, jo, tak znovu se vracím k tomu, že žádné notičky nemám, svoje projevy si připravuju s lidmi kolem sebe sám. Vy to moc dobře víte, a přesto tady opakujete furt, že někdo má notičky. Ale já tedy vaším slovníkem, notičky máte vy, protože neustále opakujete tu věc, že politici ANO mluvili o spálené zemi a teďka najednou o 180 stupňů obrátili a mluví o lize mistrů.
Já se vás furt ptám v televizních debatách, kde jsme tady mluvili o spálené zemi, kde to je? Tak mi to najděte, ten kontext. Zatím co jsem našel, tak o spálené zemi jste mluvili soustavně vy, když jste přebírali v roce 2021, 22, vládu. Mám k tomu print screeny, mám k tomu doložitelné věci, které můžu Marianovi Jurečkovi támhle na chodbě ukázat. Kdo všechno to říkal? Bylo to i na webu, mám print screen webu ODS. Marek Ženíšek to opakoval ještě dva tři roky potom v rámci vašeho volební období, že jste převzali spálenou zemi. Tak já osobně jsem spálenou zemi neřekl třeba nikdy, protože si to nemyslím. Já jsem vždycky říkal, že jste nevyužili potenciál této země, ale spálenou zemi ne. To znamená, buďme fér, prostě o spálené zemi se tady nehovořilo. Fakt by mě to zajímalo v nějakém kontextu.
Pak najednou liga mistrů. Tak to ano, kdyby to takhle bylo, tak to působí divně, ale ono to takhle fakt není. Takže to prosím nepoužívejte, anebo já začnu říkat, že máte notičky, protože všichni pak chodíte s tím samým a říkáte: Vy jste mluvil o spálené zemi a za dva měsíce mluvíte o lize mistrů. Tak tam prosím tohle nepředkládejte, nepodsouvejte, protože to není pravda. Děláte z nás hlupáky, že bychom si mysleli, že za měsíc a půl nové vlády se ze spálené země stala liga mistrů. To přece tady nikdo takhle netvrdí. Fakt jako, buďme seriózní.
Marian Jurečka hovořil o ekonomickém růstu - já bych k tomu dodal reálné příjmy - a že za poslední rok tam je skok, který nám závidí ostatní země. To máte pravdu, ale zase si vyjeďte všechno, co jsem říkal v televizních debatách. To uznávám, poslední rok, poslední půlrok, několik posledních kvartálů, ekonomický růst je vyšší než v okolních zemích. Dokonce i reálné mzdy šly nahoru. Ale já vám k tomu dodávám B, které vy nedodáváte, protože asi máte zase notičky od marketérů. Zmiňujte vždycky jenom ten poslední rok. Já potřebuju srovnání za celé volební období. Za celé volební období, pokud jde o ekonomický růst, patříme úplně na chvost zemí Evropské unie.
Pokud jde o reálné mzdy, tak tam jsme dosáhli výše nebo teď jsme tak na hraně, teď teprve, roku 2019, 2020, 2021. Za celé čtyři roky, za celé volební období, ne za ten poslední rok. Já tomu rozumím, že ten poslední rok se hodí, ale já to vždycky hodnotím za celé vaše volební období. Tak buďte fér, když říkal Marian Jurečka korektní a fér, tak buďte fér a řekněte, jak to je. To znamená, reálné příjmy nejsou ještě na úrovni roku 2019. Podívejte se, kolik zemí to takhle má. Myslím si, že jsme v top tři zemí - zespoda míněno - Evropské unie.
Pokud jde o že máme nízkou nezaměstnanost, zase je to nefér tady říct. Pojďme o tom tady debatovat. Nízkou nezaměstnanost, takzvanou frikční, tady máme posledních 10, 12 let, v zásadě bych řekl, bez ohledu na to, kdo tady vládne. Tím se chlubit, něčím takovým, já nevím, počtem policistů na počet obyvatel nebo počtem lékařů, jak tady jednou takhle někdo vystoupil, to jsou nějaké věci, které tady historicky máme napříč všemi vládami. Naopak, kdyby tady byl pan docent Ševčík - on tady není - tak by tady vystoupil a řekl by, že ta nezaměstnanost v této chvíli je nejvyšší za posledních osm nebo deset let, a že počet volných míst je naopak nejnižší za posledních osm let. To znamená, zrovna tímhletím bych se nechlubil. Ano, v porovnání s ostatními máme nízkou nezaměstnanost, historicky teďka, posledních 10 let, neměnný stav. Ale kdybych měl být k nám přísnější - to je o tom potenciálu - tak ta čísla jsou v současné době nejhorší za posledních osm nebo deset let.
Marian Jurečka mluvil, že se mu nelíbí kritika všeho, že to není korektní. Já s ním souhlasím. Já to taky nemám rád, když se tady kritizuje všechno a vždycky se chodí nula sto, ta předchozí vláda dělala všechno blbě, my to budeme dělat všechno dobře. Pak nastoupí nová vláda a řekne, ale oni to dělali všechno špatně a teprve teďka my to zachráníme. To máte pravdu, v tomhletom naprosto souhlasím. Problém je, že vy teďka ten měsíc a půl ale neděláte taky nic jiného, skoro až na výjimky, abych negeneralizoval.
Vždyť se podívejte, kolik bylo schůzí Sněmovny. Na začátku jsou takové ty schůze, kde svoláváme výbory, komise, volíme vedení a tak dále. Pak je první schůze, pak si vezmete pauzy, pak je důvěra vlády. Respektive nejdříve je důvěra vlády, pak jsou schůze, pak si vezmete pauzy. Teď už je nedůvěra vlády. Řekněte mi teoreticky, kdy jsme tady mohli předložit ještě nad rámec toho, co už tady prošlo legislativou, zákony, abyste byli spokojeni. Kdy teoreticky, ten čas mi řekněte. Protože víte, že to tak není, že to nešlo.
Takže, souhlasím s tím - a lidi to už nebaví - že vždycky ten černobílý svět, že se navzájem v tomhletom kritizujeme - my bychom to dělali dobře, vy to děláte všechno totálně špatně - že není korektní, není to pravdivý obraz. To je začátek nového volebního období, tak to nedělejte ani vy. Ale vy to teďka za mě - já ten pocit mám - ne všichni, říkám, děláte. Víte, že jsem tady třeba ocenil výstup Karla Haase. To bylo u stavebního zákona, tuším. Víte to. Dokonce jsem si tady extra vzal faktickou poznámku, abych ho pochválil.
Klidně teďka ocením i část výstupu - byť jsem s ním obsahově třeba nemusel souhlasit - Ivana Bartoše, obsah, nemusel jsem s tím souhlasit, ale ta forma, že se bavili o nějakém konkrétním tématu dostupného bydlení, nemám s tím problém, ale já jsem tohleto tady od vás neslyšel. Takže vy kritizujete ten černobílý svět, ale sami do něj přispíváte soustavnou kritikou úplně všeho. Buď jsme rychlí, nebo jsme pomalí, nebo děláme všechno, nebo neděláme nic. Vlastně nikdy to není v pořádku.
Já měl tady ještě jednu věc, kterou bych řekl, kde jsem něco našel, co Marian Jurečka dal na sítě, pak to nedal. Mohl bych si teďka do Mariana Jurečky kopnout, ale chci jít příkladem, tak to tady vynechám, nezmíním, abych trochu naladil lepší atmosféru, byť bych si tady mohl nahonit nějaké pozitivní body. Marian Jurečka to určitě ví, takže bych to zakončil pozitivně. Pojďme přestat tady žít ten černobílý svět. Když k tomu vyzýváte, tak k němu nepřispívejte. Já vám děkuju.
Ing. Patrik Nacher
