Bystroň: Volby skončily, Merz už otočil. Zhouba Německa bude pokračovat

Pane poslanče, AfD má za sebou ostrou kampaň, na jejímž konci je výsledek 20,8 %. Mohlo to být lepší?

Výsledek dvacet procent je z pohledu AfD samozřejmě fantastický. Ztrojnásobili jsme náš výsledek oproti minulým volbám, dostali jsme víc než deset procent navíc, máme největší nárůst ze všech stran. Jsme teď druhou nejsilnější stranou v Bundestagu, to je pro mladý politický start-up obrovský úspěch.

Pro Německo je výsledek samozřejmě katastrofa, protože se do Bundestagu dostali komunisti, Zelení a socialisti. A CDU, která lovila konzervativní hlasy, udělá koalici se socialisty. Takže se nic nezmění a ta zhoubná politika, co ruinuje Německo už několik let, bude pokračovat.

Co vašich 152 kolegů, kteří byli zvoleni do Bundestagu, může v tomto volebním období dělat?

Jako nejsilnější opoziční strana budeme samozřejmě koalici dál hnát před sebou. Oni mají problém, že nedodrží věci, které před volbami naslibovali voličům. Hned první den Merz začal lhát a tvrdit, že hranice nikdy nechtěl zavřít a přitom před volbami tvrdil, že hranice zavře.

To znamená, že všechny problémy, které země má, tak zůstávají a opravdové řešení nabízí pouze AfD. Ta koalice, která se teď dostala k moci, tak to jen slibovala a po volbách to určitě dělat nebude. Tlak na ně určitě bude růst, nejen od nás, ale z celé společnosti. My jsme ve straně všichni zajedno, že tato koalice nevydrží ani tak dlouho, jako ta předchozí.

Friedrich Merz směřuje ke koalici s SPD. Alice Weidelová Merzovi jasně řekla, že spolupracovat chce. Stejně dle ní vlastně opsal program AfD, zejména v oblasti migrace. Proč to vlastně říká?

To je to, co si přeje většina lidí. Když se podíváte, jak lidé volili v jednotlivých spolkových zemích, tak ta mapa je černo-modrá. Celé Německo si přeje normální politiku, která se bude zabývat normálními věcmi, aby fungovala ekonomika, průmysl, abychom měli kvalitní školství, abychom měli fungující infrastrukturu, dobré zdravotnictví, aby byla zajištěna bezpečnost. A ne nějaké zeleno-rudé experimenty se 158 pohlavími.

Čtenáři se diví, že průlom v německých volbách nezpůsobil ani Donald Trump se svým novým přístupem k ukrajinské otázce a Elon Musk otevřenou podporou AfD. Jak jim to vysvětlit?

Co tito lidé prosazují, to je konzervativní politika. To je to, co my nabízíme a co CDU vždy jenom slibuje. Ale Donald Trump, Elon Musk a v neposlední řadě J. D. Vance samozřejmě velice pomohli AfD. A i když se to okamžitě nepromítá do volebních výsledků, tak to významně ovlivňuje veřejné mínění. To se teď bude drasticky měnit.

Vždyť oni říkají to samé co AfD, a my jsme za to byli zatracováni, očerňováni, ostrakizováni. A teď úplně stejné věci říká americký prezident, americký viceprezident, nejbohatší člověk na světě. Kritizují, že je v Německu cenzura, že je tu politicky zmanipulovaná justice, že jsou lidé pronásledováni, když projeví svůj názor.

To jsou stěžejní témata, která když se budou v německé společnosti diskutovat, tak to bude pro AfD průlom. Protože mnoho lidí si myslí to, co AfD říká. Ale mají strach to artikulovat, mají strach se k tomu přiznat, protože je tu obrovský tlak ze strany médií.

Teď vychází na povrch, že tato média byla dlouhá léta dokonce placena ze Spojených států přes USAID nebo OCCIP. Docházelo k dlouhodobým a těžkým manipulacím s veřejným míněním a s tím teď skoncujeme.

Na závěr: Jak následující roky v Německu budou vypadat? Jsou předčasné volby jen „whishful thinking“?

Bohuže musíme vycházet z toho, že se situace nezlepší, že se bude nadále zhoršovat. Merz je globalista. Ale dá se vycházet z toho, že tahle koalice se rozpadne ještě rychleji, než ta minulá.