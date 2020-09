Bývalá ministryně Milada Emmerová: Trvala bych na doporučení, aby lidé zůstali na dovolenou v Česku. S radami lékařů jsou problémy, to jsem zažila sama

reklama

Předpokládám, že jako bývalá ministryně zdravotnictví sledujete vývoj koronavirové pandemie. Co situaci říkáte? Sledujete ji s obavami?

Samozřejmě že vše sleduji nejen jako bývalá ministryně zdravotnictví a lékař, ale také jako občan České republiky, která také utrpěla celosvětovou ránu. A sleduji to každý den. Existují všelijaké odborné týmy, krizové štáby, které vydávají určitá doporučení, nikoliv příkazy, což je jedna věc. Druhá věc je, že vše mohlo být už dříve lépe centralizované, což je také pravda. Ale co mi nejvíce vadí, že naši lidé, běžní občané, situaci prostě nechápou. Mně je divné, proč ji nechápou, a odvodila jsem z toho skutečnost, že pociťují velmi volnou svobodu bez odpovědnosti.

Kde tedy tkví ten pocit, že cítíme svobodu bez odpovědnosti?

To není jen v rámci koronaviru, ale i v jiných situacích. Lidé by si měli rozmyslet, co dělají. Každý nemůže jednat jen podle svého a ve svůj prospěch – je občanem této společnosti, musí respektovat určitá pravidla a být ohleduplný, a to bohužel často selhává. Starší lidé to respektují, ti na takovou supersvobodu zvyklí nejsou, nebo jsou odpovědnější, ale jiní dokonce pořádají podobné demonstrace.

A proč jsme se tedy podle vás ocitli v současném stavu? Chyba vlády, podcenění nebezpečí, příliš rychlé rozvolnění opatření. Kde vidíte hlavní příčinu?

Hlavní příčinu je těžké určit. Je fakt, že přišla horka a šíření ve velkých teplotách bylo obtížné. Pak se lidé koupali, koupat se s rouškou je také problém... opatření se rozvolnila i v rámci cestovního ruchu. Nejdříve byly zavřené hranice, pak se dovolily výjezdy k moři do Chorvatska, kde to také propuklo. A protože se lidé tak rozeseli, přivezli virus i z jiných zemí po návratu… neboli já bych tehdy trvala na doporučení, aby lidé tentokrát dovolenou trávili v Česku a na Slovensku a nevyjížděli nikam dál, protože tohle jsme mohli čekat. Šlo o obdobu začátku této pandemie, kdy někteří lidé byli v Itálii a Alpách, ale i jinde. Je to těžké, já myslím, že se lidé měli ukáznit, ale u všech lidí to nemůžeme předpokládat, protože cítili určitou podporu a vylétli do světa.

Odstoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jaké je vaše hodnocení celého působení Vojtěcha v koronavirové krizi?

Já ho nemohu kritizovat, protože měl poradce, kteří se neshodli, a to ani lékaři. V televizních projevech si kromě Romana Prymuly vedli svoji, a i s lékaři různých oborů jsou různé problémy, to jsem sama zažila. Vojtěch ještě ke všemu lékařem není, nebo ho leckteří nepovažují za svého partnera. Takže když se mu neshodnou lékaři v týmech, tak holt volí střední cestu nebo se radí s profesorem Duškem (Ladislav, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, pozn. red.), který mu nosil statistické údaje. Opravdu měl velmi těžkou úlohu a nejhorší právě je, že se nedohodnou ani lékaři v odborných týmech.

Takže se domníváte, že kritika, která mířila na Vojtěchovu hlavu, že k jeho rezignaci mělo dojít dříve, byla příliš přísná?

Určitě. Pamatujete si na všechny minulé ministry? Všichni byli špatní, všichni, a čelili za to kritice veřejnosti, odborné, laické, stále byli na tapetě, stále něco dělali špatně. Někteří na tom byli trochu lépe, třeba Leoš Heger, ale jiní včetně mě, kdy mi demonstrovali lékaři na Palackého náměstí, že jim neplatí pojišťovny… takže musím říci, že někdy jde i lékař proti lékaři, zkrátka to je takzvaná svoboda.

Teď k novému ministru zdravotnictví, kterým se stal dnes už známý profesor Roman Prymula. Prezident Miloš Zeman řekl, že si nedokáže představit nikoho kompetentnějšího. Souhlasíte s tím? A jakým ministrem podle vás bude?

Já s ním souhlasím, protože Prymula se této problematice věnuje možná celoživotně. Nevím, zda předtím dělal jiný obor, navíc je předsedou vakcinologické společnosti, což je nejvyšší orgán přes vakcíny, očkování a podobně, takže jde o jinou devizu. Navíc jde o rozhodného člověka, celkem si nenechá nic líbit, ale na druhé straně ho hned tak někdo nerozhodí. Domnívám se, že je správnou volbou.

Před časem jsem řekla, že ministr Vojtěch by měl být velmi rád, že má náměstka Prymulu, který má problematiku koronaviru v hrsti. Anebo tomu rozumí nejlépe. Jenomže pak přišli jiní lidé, dokonce i epidemiologové, kteří měli zase jiný názor. Ono je to těžké, protože my koronavirus nevidíme a lidé jeho nebezpečí podceňují včetně některých odborníků.

Zmínila jste liknavost lidí k některým opatřením. Někdo ale říká, že byla způsobena tím, jak vláda chaoticky měnila různá doporučení, a lidé už toho prostě měli dost. Může na tom něco být?

Já si myslím, že naši lidé to špatně chápou. Monitorování den co den má určitý samozřejmý význam, kam směřuje. Podle toho se mění opatření. Ať se nediví, že je ze dne na den třeba všechno jinak. Nakonec nouzový stav se také vyhlásil ze dne na den. Lidé musejí porozumět, že jde o živý organismus, který napadá živé organismy, každý organismus je jiný, mladý, starý, nemocný, zdravý, prostě je tu mnoho faktorů, a proto se ta opatření musejí různě přizpůsobovat. A ještě ke všemu s ohledem na ekonomiku, protože ta nám také nemůže být jedno.

A já nerozumím, když například ministr Prymula vyhlásil nová opatření, že zase se zvedl odpor, jestli zavřou hospody v deset, ve dvanáct, to bude katastrofa. Proboha, snad je nejpřednější lidské zdraví a hlavně život. Nyní přibývá mrtvých, snad se lidé vzpamatují. Mně také není po chuti, i když se mě taková omezení tolik netýkají, ale proč to lidé nechápou? Připadá mi, že někteří ani nechodili do školy.



