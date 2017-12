Bývalý kapitán české zábavy Ivan Rössler: Na populismu nevidím nic špatného. Vždyť všechny strany slibují v podstatě totéž

Anketa V kolika letech je dobré dítěti vysvětlit, že dárky nenosí Ježíšek a že Ježíšek neexistuje? Ježíšek neexistuje. A dítě by na něj vůbec nemělo věřit 3% Do 5 let 3% Mezi 5-8 lety 1% Dítě to postupně zjistí samo, netřeba mu to říkat 93% hlasovalo: 3186 lidí

O politické strany se dnes, hlavně před volbami, starají věhlasné PR agentury, imagemakeři, spindoktoři... Nebyl to hlavní důvod, proč ve volbách zvítězily vlastně mladé – podle některých populistické – strany jako ANO, SPD, Piráti?



Na populismu nevidím nic špatného, možná by tradiční strany měly méně řešit své problémy a víc se zaměřit na to, co jejich voliče doopravdy zajímá.



Nemůže být ale hlavním důvodem propadu těch starších partají jako ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 či KSČM fakt, že podcenily roli image a formování veřejného názoru, a tyto věci zanedbaly?



Všechny strany vlastně slibují totéž, jen některé po prvé a některé už třeba po desáté. Věříte víc těm, kteří slibují po prvé, než těm, kteří to už devětkrát nesplnili?



Jak vnímáte to, že máme za premiéra spolupracovníka StB, mocného oligarchu, mediálního magnáta a muže, jehož vyšetřuje policie?



Otázka je, zda spolupracoval a zda obvinění, která byla proti němu vznesena, mají reálný podklad. Už několikrát podobná obvinění vyšuměla. Být někde na seznamu a skutečně spolupracovat je velký rozdíl. To, že má peníze a noviny, není tajné. Navzdory tomu všemu zvítězil ve volbách a tak by měl ukázat, co umí.



SPD v čele s Tomiem Okamurou navrhuje zestátnění ČT a ČRo. Je to krok správným směrem?



Není. Byl jsem – jako šéfredaktor v Českém rozhlase – u formování duálního systému, kdy na jedné straně jsou veřejnoprávní média a na straně druhé jsou média komerční. Ten vztah se formoval poměrně dlouho. Máme zákon jak o České televizi, tak o Českém rozhlase. Máme radu Českého rozhlasu i radu České televize, ten systém funguje, tak proč ho měnit.



Mediální magnát Jaromír Soukup koupil v roce 2012 televizi Barrandov a nyní se v ní stal téměř jediným moderátorem. Také moderuje pořad TÝDEN s prezidentem, kde se prý nechává zahnat do kouta. Jak hodnotíte jeho výkony?



Nijak. Nesleduji to.



Kdo má podle vás v nadcházejících prezidentských volbách největší šanci?



Miloš Zeman.



Co jste si myslel ve chvíli, kdy se v médiích objevilo, že syn Věry Špinarové už dopředu ohlásil, že ocenění prezidenta pro svou zesnulou mámu nepřevezme, protože by si ho z rukou Miloše Zemana nepřála?



Nevím. Bylo to jeho soukromé rozhodnutí, které je třeba respektovat. Totéž udělala řada umělců a řada umělců naopak vyznamenání přijala.



Hodně kontroverzní bylo udělení vyznamenání Petru Žantovskému, který je vnímán jako hrobař kvalitního obsahu časopisu Melodie...



Necítím se hodnotit, co je a co není správné, zejména když jde o rozhodnutí prezidenta. Vyznamenání dostávali a budou dostávat lidi, o kterých si můžeme myslet ledacos. Ale já jim to přeji.



Letošní Český slavík se změnil v grotesku. Nejvíce hlasů dostala kapela Ortel, a na druhém místě za Karlem Gottem se jako zpěvák umístil také Tomáš Ortel. Agentura Musica Bohemica pak prohlásila, že byla porušena pravidla hlasování a ocenila jiné. Nicméně Kabát a Michal David jim trofeje vrátili. Jak jste to vnímal?



Povšiml jste si, kolik lidí v anketě hlasuje? Dělte počet bodů třemi a dostanete počet hlasů těch, kteří vás dali na první místo. Tak proč okolo toho takový povyk. To je ještě méně významné ocenění než vyznamenání od prezidenta.





Proč, podle vás, lidé v takové míře volili Ortel?



Díky sociálním sítím můžete zmobilizovat hodně fanoušků. A to se také nejspíš stalo. Dobře zorganizovaná skupinka dokáže divy. Mě ale nezajímá, kolik lidí volilo, ale kolik nevolilo, kolika lidem je to naprosto lhostejné.



Z minulosti má nálepku nácka, chodí na něj skinheadi a nyní se tváří jako velký vlastenec. Nenahrazuje tím v českém šoubyznysu Dana Landu, který se zčásti stáhnul ze scény?



To nevím, je to opravdu na okraji mého zájmu.



Pozval byste Ortela do Silvestrovského večera, který byste produkoval?



Asi ne, ale zeptejte se mne, až budu nějaký Silvestrovský večer produkovat.



Lze říci, že jsou Češi rasisté?



Jak kteří. Někteří ano, někteří ne.



Zamýšlel jste se někdy nad obecněji platnou definicí Čecha? Těch nálepek bylo hodně – smějící se bestie, švejci, prospěcháři a tak dále. Jakou máte vy?



Otázka je, kdo je Čech. Mám na mysli stoprocentního Čecha bez jakékoliv příměsi jiné národnosti. Pak také asi jiný Čech je Čech z Moravy, z Chodska, Těšínska nebo Plzeňska. Navíc se to za ta léta ještě trochu pomotalo mezi sebou. Ty nálepky jsme dostávali vesměs zvenčí. Sami jsme si je nedávali. Tak proč bych to teď měl dělat já?

Psali jsme: Co šlo za komunistů v Mikrofóru, to dnes už není možné. Bývalý kapitán české zábavy o totalitě dnešních dní



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský