Bývalý rektor Pána: Do vedení se dostali lidé neschopní, nebo zaprodaní Sorosovým neziskovkám. Tak teď sklízíme plody

Rok 2022 se nám blíží ke konci. Jak ho pro Českou republiku hodnotit?

Je to nejhorší rok po změně v roce 1989. Sklízíme nejen důsledky zpackané privatizace průmyslu, zemědělství a bank, ale i skutečnost, že do vedení společnosti se dostali nekompetentní lidé a lidé zaprodaní Sorosovým neziskovkám. Mladí lidé nejsou schopni přemýšlet v širších souvislostech a žijí spotřebním způsobem života a zábavou. Navíc mladá generace nezná historii a ani ji to nijak netrápí. Tím nechápe důsledky současného vývoje a na to doplácí už dnes a v budoucnosti doplatí ještě víc.

Pane docente, a jaké vysvědčení vystavit naší vládě? Jak se z vašeho hlediska popasovala například s rostoucí inflací, cenami energií, potravin, pohonných hmot?

Naprosto nekompetentní a bohužel i nedovzdělaní lidé, kteří prosazují jen nesmysly z Bruselu a škodí naší zemi. Nejprve jsem si myslel, že je to jen hloupost vlády, ale ono je to kombinace hlouposti a vlastizrádného konání.

Zaznívají názory, že bychom kvůli cenám elektřiny měli odejít z lipské burzy, nebo na ní obchodovat jen přebytek. Byla by to správná cesta?

Otázka neřeší problém. Problém je v menšinových vlastnících ČEZu, kterými jsou hedgové fondy z USA a „předposranost“ vlády v této situaci zasáhnout. Přes lipskou burzu se prodává jen 10 % naší elektřiny, ale ceny se řídí touto cenou. A ta se zase řídí cenou, za kterou vyrábí nejdražší producenti, tj. plynové elektrárny. Bohužel, ve vládě nesedí odborníci ani ekonomové, jen loutky Bruselu, který jako vazal amerických korporací ničí evropské hospodářství a životní úroveň obyvatel Evropy.

Velmi jasně se naše vláda postavila k pomoci pro Ukrajinu. Posíláme zbraně, uprchlíkům nabízíme pomoc… Souhlasíte s veškerými kroky, které stát v tomto směru dělá?

Posílat někomu zbraně znamená podporovat válku. Je třeba v této souvislosti vidět příčiny celého konfliktu. Zakazovat někomu hovořit jeho mateřštinou, odmítat jednání o nějaké formě autonomie, odstřelovat své vlastní území, které obývá „nevhodné“ etnikum“, to jsou namátkou jen některé příčiny celého konfliktu, který se nemusel řešit vojensky, pokud by k tomu byla vůle.

Celé řadě uprchlíků je správné pomáhat. Ale problematická je nabízená pomoc tzv. uprchlíkům.

Převážná většina z nich je z oblastí, kde žádné vojenské operace neprobíhají. Podle mezinárodních konvencí je pomoc uprchlíkům z válečných zón jasně definovaná, ale rozhodně se v nich nehovoří o jejich začleňování do společnosti, do škol apod., jako kdyby to mělo být na věčné časy a nikdy jinak. To dělá vláda špatně. A velká část společnosti to vnímá negativně, když sama se potýká s drahotou způsobenou nečinností vlády, či přímo s jejími sabotážními kroky.

Co tedy říci na názory, které z některých míst zaznívají – vláda se stará o Ukrajinu více než o lidi v ČR?

K tomu jsem se vyjádřil již v předešlé otázce. Naši lidé rádi pomohou a s pomocí souhlasím. Ale když občané vidí arogantní zbohatlíky v drahých vozech a drzé chování Ukrajinců například v čekárnách u lékařů, nelze se divit, že pak mají silné pochybnosti o tom, komu vlastně pomáháme.

Podívejme se i na prezidenta Zemana. Jak ten si podle vás tento rok vedl?

Prezident Zeman se nikdy nezměnil. Vždy ponese odpovědnost za prodej „očištěných“ bank za hubičku a další ekonomické „excesy“. Že z přítele Putina (podotýkám, že je to prezident stále stejné imperiální velmoci) se stal nepřítel, to lze snad vnímat jako stařeckou demenci, rozhodně ne jako prozření. Tedy, je to stále týž člověk, kterým vždy byl. Nekonzistentní ve svých názorech, konjunkturalista. Za celé desetiletí ve funkci prezidenta ČR si vedl tento rok nejhůře.

Blíží se volba prezidenta. Prozradíte, koho budete volit a proč?

Budu volit v prvním i druhém kole menší zlo. Na každém kandidátovi najdeme pozitiva i negativa. Záleží na každém, zda přihlédne k pozitivům nebo zda problematické či negativní stránky toho či onoho kandidáta budou pro něj nepřekonatelné. Většina stávajících na mě, pro volbu prezidentem, nepůsobí věrohodně.

Pokud budu konkrétní, tak mi chybí levicový kandidát. Takže se v prvním kole přikloním k lékaři, biochemikovi a rektorovi Tomáši Zimovi. Splňuje nejen mnou uvedená kritéria, ale znám jej osobně ze společného působení v České konferenci rektorů, kde jako její předseda a rektor Karlovy Univerzity byl vynikající ve všech oblastech – vztah k samosprávě i státní správě, v ekonomické, zahraniční, vzdělávací i řídicí.

Máme za sebou rok, kdy ve vládě prakticky chybí tradiční levice. Je to podle vás hodně znát? Co to pro lidi v ČR znamená?

Ano, samozřejmě je znát, že levice chybí. Pro lidi to jedině znamená, že o pracujícího člověka není zájem, nikdo se ho nezastane, nikdo neprezentuje jeho zájmy. Odbory jsou dnes trapnou partou, kterou berou jako nutné zlo jen velcí zaměstnavatelé, ale jinak nereprezentují nikoho, jen teplá místečka pro pár jedinců. A bývalí vůdci ať komunistů (viz bývalá vedení KSČM) dovedli tuto stranu do zapomnění, ze kterého se díky jim nedostane. Lidé ve vedení sociální demokracie byli a jsou naprosto neschopní kariéristé, rozhodně nepředstavují ty, kteří v minulosti tuto stranu reprezentovali.

Líbí se mi návrh Josefa Skály, předsedy Institutu české levice, iniciátora platformy Kudy z krize i Jiřího Paroubka, kteří jsou ochotni levici pozvednout. Například Jiří Paroubek v roce 2010 zvítězil s ČSSD ve volbách s 22 %. Přesto to vyhodnotil jako neúspěch a z funkce předsedy odstoupil. O takovém výsledku se současným stranám jen zdá.

Osobně oběma fandím, i když nejsou nejmladší, ale energie a hlavně charisma i zkušeností mají na to, aby levici pomohli. Nejlépe tím, že by spojili své síly a zkušenosti.

Vraťme se ještě k Ukrajině. Jak vidíte aktuální situaci? Věříte, že by mohl konflikt směřovat v brzké době k mírovému jednání?

To záleží na USA. Vojensko-průmyslovému komplexu vyhovuje, že se střílí a vyrábějí zbraně. Ale pomalu už konvenční střelivo dochází a mnohé země NATO jsou se zásobami na dně. Navíc zarputilost Zelenského se začíná mnohým lídrům Západu zajídat. Donutit ho, aby si sedl s Putinem k mírovému jednání je v současné době asi nemožné, nejen pro jeho nerealistické požadavky k ukončení konfliktu, ale i pro podporu amerického prezidenta (jen dodám, že ta se změní v okamžiku, kdy se změní zájmy USA).

Podívejme se například i do Německa. Nedávno se objevila informace o údajném pokusu o převrat, který měla organizovat určitá skupina lidí. Překvapilo vás to? Bylo by podle vás něco takového vůbec reálné?

Celý tento operetní puč je k smíchu. 3000 policistů zatýká 25 osob, jejichž názory jsou známé celá desetiletí. Ale je to rozhodně dobrá záminka k radikálním krokům vůči levici a vlasteneckým silám. Už vidíme, že se pár dní po této komedii hovoří o zákazu strany AfD. A asociace s požárem Říšského sněmu v r. 1933 není také zcela mimo úvahu.

A mohlo by se něco takového stát i u nás, když se podíváme, jak moc je společnost rozdělená?

Já si myslím, že v revolucích nemáme u nás v Čechách tradici. Pokud si vzpomínám tak v r. 1948 měla ústavní průběh, i když řízený odjinud, stejně jako ta sametová v r. 1989.

Co byste popřál lidem v ČR do nového roku?

Mír mezi lidmi i národy. Kompetentní vládu ČR, která bude vládnout v zájmu občanů a ne v zájmu oligarchů a nadnárodního kapitálu.

