Bývalý šéf záchranky, nyní poslanec. S těžkým průběhem covidu skončil v nemocnici a tady je jeho vzkaz odpůrcům očkování

ROZHOVOR Poslanec Jiří Mašek (ANO) dříve šéfoval hradecké záchrance. Teď musel využít jejích služeb, odvezli ho do nemocnice s plicní embolizací včetně covidového zánětu plic. Dopadlo to dobře, po týdnu už je doma. „Měl jsem velkou dávku štěstí,“ říká. Strategie očkování je dle něj plně funkční. Při nedostatku vakcín bychom se měli obrátit na toho, kdo je má, jako to udělalo Maďarsko. „Zkušenost z Izraele ukazuje, že po proočkování rizikových skupin nemají nyní problémy s kapacitami intenzivní péče! A to potřebujeme i my,“ myslí si.

reklama

Nejdříve osobní otázku. Jak na tom jste zdravotně? Ptám se, protože jsem se dočetl, že proděláváte tvrdou formu covidu a byl jste v nemocnici..., a stále se najdou tací, kteří toto onemocnění zlehčují.

Ano, včera jsem opustil nemocnici. Prodělal jsem covid dvoufázově. Nejprve od 10. 1. s horečkami a dušností doma, potom dvoudenní úleva a po týdnu jsem si dle příznaků diagnostikoval komplikující plicní embolizaci, ta byla potvrzena včetně covidového zánětu plic. Týden jsem byl hospitalizován a od včera jsem opět doma. Měl jsem velkou dávku štěstí.

Kde jste byl a jak se o vás starali?

Do nemocnice mě převezla „v srdci stále moje“ hradecká záchranka, léčili mě na JIP a následně na covidové jednotce ve FN Hradec Králové. Všichni byli skvělí, profesionálně i lidským přístupem.

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Když už jsme u nemocnic, máte zprávy, jak na tom momentálně jsou?

Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 15% Ne 30% Je to úplně jedno 55% hlasovalo: 6713 lidí

Jak je to s naší očkovací strategií? Některé kraje ji kritizují, vy za tím však vidíte politiku na úkor zdraví občanů. Proč?

Strategie očkování je plně funkční. Registrace kromě několika hodin v prvním dnu je bezproblémová, distribuci očkovacích látek do očkovacích center zajišťuje včetně nákupu stát.

Pak přichází důležitý moment (možný zdroj chyb), to je zadat z očkovacího centra do systému dostupný počet vakcín, tedy zadat svoji kapacitu. Systém ihned pošle registrovaným klientům SMS s místem a časem vakcinace. Tedy jednoduché, funkční. Je třeba jen zadávat validní čísla a předem mít kalkulaci rezerv pro druhé očkování mimojiné k využití, pokud se někdo z pozvaných nedostaví. Je to docela logické a dobře proveditelné.

Psali jsme: CENDIS: Nezapomeňte sundat staré dálniční známky, kontrola bude už jen elektronicky Laudát (KAN): Věříme systému místo sobě ELDIS Pardubice zvítězil v tendru na dodání radaru do Kolumbie Ministryně Schillerová: Apeluji na obchodní řetězce, aby byly solidární

Vakcíny je však málo. Nejen tedy u nás, v celé Evropě. Čím to je?

Už vyvinutí vakcín v tak krátké době byl „malý zázrak“. Nechci spekulovat nad příčinami zpoždění přislíbených dodávek, beru to jako fakt, se kterým je nutno pracovat.

Rychlost očkování je důležitá, neměli bychom se obrátit třeba i samostatně na někoho, kdo ji má? Jako to udělalo Maďarsko?

Určitě ANO. Teď to berte jako názor lékaře. Zkušenost z Izraele ukazuje, že po proočkování rizikových nemají nyní problémy s kapacitami intenzivní péče! A to potřebujeme i my, mimojiné náklady na mimořádný nákup vakcíny jsou s ohledem na každodenní zdravotní a ekonomické škody zcela marginální.

Co říkáte na papalášské chování, kdy někdo předbíhá při očkování?

Hrůza. Měli jsme to i u nás v kraji (radní pro zdravotnictví). Vadí mi, když to někomu „prochází“, je to velmi špatný indikátor morálního zdraví společnosti.

Jak důležité očkování vlastně je? A co řeknete těm, co se bojí případných vedlejších účinků?

Na milionech očkovaných v celém světě je dokumentováno jen zanedbatelné množství komplikací očkování, věřte, že pokud by to bylo jinak, byli bychom pod velkou mediální masáží. Tedy kromě opatření, která nás už nebaví, je to jediná cesta.

Psali jsme: Umře, pokud nepřijdou tisíce eur. Malý Tomášek čeká na pojišťovnu, rodiče prosí o pomoc Co udělá Hamáček? ANO versus demoblok: Po volbách to může rozseknout ČSSD Černohorský (Piráti): Skutečnou podporu oznamovatelům může poskytnout jen nezávislý úřad ČSSD: Rychlejší odklon od uhlí ano, ale musí být jasný a zodpovědný plán, jak se vypořádat s důsledky



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.