Kavij (KSČM): Vítejte, občané, v banánové republice

„A také instituce, kde u zaměstnanců vládne morálka. Kultura uvnitř instituce je pro mě zásadní.“ Tolik citace z říjnového rozhovoru pro časopis Global Finance nejlépe placeného manažera veřejného sektoru s měsíčním platem téměř 750 tisíc korun měsíčně.
Jaká je asi ve skutečnosti morálka a kultura v instituci ČNB, poté co se na veřejnost dostaly informace, že guvernér ČNB Michl doplatil statisíce za letenky své přítelkyně, kterou vzal do USA, až po pěti měsících od nákupu, poté kdy se o detaily cesty a účtů za jeho partnerku začala zajímat média, a do řešení doplatku zapojil zaměstnance dvou sekcí ČNB, kdy interní dokument ČNB ze září letošního roku náklady banky na srpnovou cestu do USA vyčísluje na 765 tisíc korun, je těžké psát.
Nedělejme si iluze, že morálka guvernéra ČNB Aleše Michla, na které si tolik zakládá zřejmě jen ve výše uvedeném rozhovoru, se liší od morálky mnohých členů vlády, poslanců Sněmovny a Senátu, představitelů státních institucí apod.
Namátkou případ současné europoslankyně Kláry Dostálové (ANO), kdy podle vyšetřovatelů bývalá poslanecká ministryně pro místní rozvoj splácela auto pro svého manžela k narozeninám z peněz, určených na odměnu její poslanecké asistentky, ale odposlechy, které policisté pořídili, nebylo dle zákona možné použít jako oficiální důkaz, a dosavadní tříleté úsilí policie tak přišlo vniveč.
Vítejte, občané, v banánové republice!
Mgr. Miroslav Kavij
