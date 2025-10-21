Moravec znervózněl a těkal očima, odhalil Rajchl debatu v ČT a řekl vše

Hostem pořadu Rozhovory PL byl nově zvolený poslanec za SPD, předseda strany PRO a advokát Jindřich Rajchl. V úvodu se podělil o své dojmy z nedělního vystoupení v Otázkách Václava Moravce. Účast v tomto pořadu pro něho byla premiérou a již s předstihem ji avizoval slovy, že „peklo zamrzlo“. Média o Rajchlově vystoupení v OVM informovala i proto, že moderátor Moravec debatu předčasně ukončil. Zajímalo nás proto, jaké si doktor Rajchl odnesl dojmy.
„Debata probíhala podle očekávání a všichni, kdo znají můj debatní styl, tak vědí, že jsem velmi tvrdý a nebojím se ani kontroverzních témat, která komentuji velmi otevřeně. Tentokrát jsem si říkal, že budu zcela disciplinovaný, nebudu nikomu skákat do řeči a počkám si, až se na mě dostane. Opravdu jsem to dodržel. V podstatě celou dobu jsem mlčel, zatímco se hádal Výborný s Hřibem. Vždy jsem reagoval věcně a korektně poté, když se mě Václav Moravec zeptal,“ popisuje.
Překvapivě říká i přesné číslo, kolik času z celého pořadu dostal. „Naprosto nejméně ze všech, ale i to jsem očekával. Kdykoli jsem chtěl zareagovat, Václav Moravec nechal reagovat všechny tři hosty, ale mě nikoli. Mně hned pokládal otázku na jiné téma, abych nemohl reagovat na průběh debaty. Jde o moderátorskou taktiku. Když chcete někoho vyloučit z konfrontace, necháte zbylé bavit se volně a tomu čtvrtému řeknete ‚ale na vás mám otázku‘. V druhé části jsem z čistého času 28 minut dostal dvě minuty a dvanáct vteřin jsme řešili téma Tomia Okamury coby možného kandidáta na předsedu Poslanecké sněmovny a vyjádření Miloše Vystrčila coby šéfa Senátu k osobě Tomia Okamury,“ shrnuje Jindřich Rajchl pro ParlamentníListy.cz.
„Okomentoval jsem to a řekl, že pan Vystrčil pro mě je osobou s nulovým charismatem a víme o něm jediné, že jezdí na Tchaj-wan, čímž nám ničí vztahy s Čínou. Zdeněk Hřib do toho úplně odešel od tématu a měl připravený vytištěný článeček, který byl na mě vylhaný. Václav Moravec ho nechal tři čtyři minuty mluvit o nějaké vylhané kauze o mně a vůbec to nevadilo. Na to jsme s Patrikem Nacherem začali stejným způsobem mluvit o tom, co se píše o panu Hřibovi,“ sděluje poslanec a velmi detailně popsal reakci moderátora OVM.
„Bylo vidět, jak Václav Moravec znervózněl. Díval jsem se na něho, začaly mu těkat oči. Vůbec nevěděl, co se v té chvíli děje a jak se k tomu má postavit. Zvolil taktiku úprku z boje. Udržení diskuse na kolejích a hostů, aby se drželi tématu, je pro moderátora úloha číslo jedna. Pokud to pan Moravec nezvládl, je to jeho odpovědnost. Za toto předčasné bezprecedentní ukončení debaty tak nese odpovědnost právě Václav Moravec, který tím selhal. Novinky potom samozřejmě vtipně psaly: ‚Rajchl se předvedl v ČT, Moravec musel utnout diskusi.‘ Ale tím, kdo téma odvedl jinam, byl Zdeněk Hřib. Ať se na to ještě jednou všichni podívají,“ konstatoval ke své první účasti v OVM Jindřich Rajchl.
Vrátil se ještě k článku, který rozebírá jeho údajně zadluženou firmu. Podle jeho slov jde o ukázkovou mediální manipulaci. „Vyšel o mně v pondělí článek od pana Valáška, že jsem zadlužený a moje firmy jsou prázdné schránky, které dluží desítky milionů. O jedné firmě, která má závazek 24 milionů, pan Valášek napsal, že jde o firmu, která dluží 24 milionů, a jediné, co má, je nějaký zarostlý pozemek. Tečka. Jaká je realita? Ten zarostlý pozemek je stavební parcela v lukrativní části Prahy, jejíž hodnota se pohybuje mezi 50–70 miliony korun a víte, komu firma dluží těch 24 milionů korun? Jedinému společníkovi firmy, kterým je moje manželka, protože vkládala tyto peníze jako půjčku na nákup toho pozemku. Takhle pracují média,“ říká Rajchl.
„Pravda se jim nehodí do jejich příběhu. Pan Valášek nechtěl napsat, jak to objektivně je, ale chtěl plivnout na Rajchla a vytvořit dojem, že jsem neúspěšný zkrachovalý podnikatel. To je současná podoba našich médií. Neinformují, ale vytvářejí příběhy a šíří propagandu ve prospěch pětikoaličních médií,“ míní.
Pokud jde o mediální kauzu mířící na Filipa Turka a další možné kandidáty do budoucí vlády, tlaku by se podle jeho přesvědčení nemělo ustupovat. „Jinak se dostaneme k tomu, že odstřelí Turka, za pět minut začnou odstřelovat Okamuru a poté Babiše. Ustoupíme-li jednou, budou říkat, že Turek odstoupil a ostatní mají odstoupit také. Je to tlak na jednotlivé osobnosti, které jsou hlavními nositeli voličské podpory. Klíčové je, že to není hra o Turka, ale hra o to, aby současný režim dosáhl toho, že Andrej Babiš bude dotlačen k tomu, říci Motoristům a SPD, že se s nimi bavit nebude, a postaví menšinovou vládu opřenou o lidovce a ODS. Ty články se už objevovaly a v následujících dnech se objevovat ještě budou,“ je přesvědčen.
„To nebude volání ze strany lidovců a části ODS, bude to ze strany novinářů. Budou říkat, že apelují na lidovce a ODS, aby se zachovali státotvorně a nabídli Andreji Babišovi podporu. Lidovci mají stovky zaměstnanců v celé státní správě, takže to velmi rádi udělají, aby je Babiš nevyhodil. Hraje se o podobu budoucí vlády České republiky. Filip Turek je pouze prostředek, kterým se útočí na možnou vládu jako takovou,“ varuje Jindřich Rajchl.
Podle jeho slov mu velmi vadí dvojí metr. „Na jednu stranu se tu objevují výroky Lipavského, který citoval Lenina, že pověsí kapitalisty na špagátě, který mu sami prodají. Bavíme se na půdě OSN s al-Džauláním (současným vůdcem Sýrie, pozn. red.), který ještě před třemi roky řezal hlavy ženám a dětem a chlubil se tím. A co k tomu slyšíme? Že není důležitá jeho minulost, ale co představuje dnes. Naproti tomu u Filipa Turka se vytahují čtrnáct let staré facebookové posty,“ nechápe šéf strany PRO.
„Byl jsem v diskusi s paní Richterovou od Pirátů, která sesílala hromy a blesky a říkala, že Filip Turek to psal, když mu bylo 32. Na to jsem řekl, že pan prezident Pavel ve svých 27 letech řekl, že okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 byla naprosto v pořádku. Proč to u jednoho problém je a u druhého není?“ kroutí hlavou.
Nestačí se divit, že se média víc věnují Filipu Turkovi než skutečnosti, že prostřednictvím Dozimetru a hnutí STAN se organizovaný zločin dostal do nejvyšších pater politiky. „Je to šílené. Dvě z pěti vládních stran byly jednoznačně napojeny na mafii a organizovaný zločin. Vít Rakušan podle zápisu z porady špiček STAN prokazuje, že viděl do živého spisu. To jsou kardinální skandály a my řešíme Turka a jeho klukoviny?“ klade Jindřich Rajchl řečnickou otázku.
Vznikne-li vláda na zamýšleném půdorysu ANO, SPD a Motoristé, bude podle něho třeba provést pečlivé audity státních orgánů včetně bezpečnostních složek. „Celé uplynulé čtyřleté období si zaslouží důsledný audit. Spousta věcí se zametla pod koberec a vůbec se neřešila. Máme tu kauzu bitcoiny, která je mezinárodním skandálem, a co se stalo? No nic. Evička zametačka Decroix nám řekla, že bude zpráva znalce a také interní a externí audit. Nic z toho jsme neviděli. Občané této země budou důkladné audity právem požadovat. Nelze za tím udělat tlustou čáru a jít dál,“ pokračuje.
Velkým úkolem nové vlády bude podle Rajchla i zrušení všech LGBT ideologických opatření, která Fialova vláda zavedla. „Chci na téma tohoto ideového nesmyslu a lži LGBT udělat seminář v Poslanecké sněmovně, kde to budeme řešit. Jde o vykonstruovanou duhovou lež, jejímž cílem je rozvrat institutu tradiční rodiny. Každá ideologie má svůj cíl a cílem LGBT ideologie není rovnoprávnost, ale zničení tradiční rodiny. Chci se inspirovat i změnou slovenské ústavy. Bohužel je nutné dát do naší ústavy, že existují pouze dvě právem uznávaná pohlaví, muž a žena, a že manželství je svazkem muže a ženy a adopce dětí stejnopohlavními páry je zakázána. Stejně tak má být zakázáno surogátní mateřství, protože dítě není obchodní artikl a žena není inkubátor. Klíčové je odstřihnout neziskovky od základních škol, protože už je to dnes v učebnicích a dětem je vykládáno, že si mají kluci a dívky prohazovat šaty. V tomto vidím inspiraci na Floridě, kde guvernér Ron DeSantis absolutně zakázal jakoukoli politickou indoktrinaci na základních školách,“ sděluje.
„Co se týče neziskovek, velmi rád bych zavedl zákon FARA, který mám napsaný. Je to zákon, podle kterého se neziskovky financované ze zahraničí musejí registrovat ve speciálním režimu. Dále je brutálně a nekompromisně odstřihnout od veřejných peněz a podle salvadorského modelu také na veškeré peníze, které politickým neziskovkám přijdou ze zahraničí, zavést třicetiprocentní daň,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl.
autor: Radim Panenka