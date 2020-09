CNN Prima: Stop názorům z USA. Nebrat lidi z ČT! Naděje pro diváka

reklama

Soukromá zpravodajská stanice CNN Prima News vysílá už čtyři měsíce a zatím se jí divácky příliš nedaří. Během prvních tří měsíců obsadila pouze 0,35 procenta diváckého prostoru. Překvapilo vás to?

To, že CNN hned nesebere diváky ČT24, bylo jasné. Že to bude ale takový propadák, to snad nečekal nikdo. Já osobně jsem se domnívala, že dojde k výkyvu, kdy diváci ČT24 budou chvíli sledovat Primu CNN a pak se vrátí, ale nedošlo ani k výkyvu. Ptáme-li se proč, je třeba se zeptat lidí, co očekávají od zpravodajské stanice, začleněné do celosvětové zpravodajské sítě. Domnívám se, že očekávají zpravodajství. Tady, teď a pořád. Neomezený přístup ke globálnímu obrazovému servisu. Neomezený rozpočet na zpravodajství doma a ve střední Evropě – jako reciproční servis pro amerického partnera. Zpravodajské informace dnes nabízí v každé zemi desítky vydavatelů. Fotografie všech jsou na internetu. Málokdo ale umí přinést aktuální profesionální videomateriál z druhého konce světa každý den. To je nesmírně obtížné nebo nesmírně drahé. To mohla být komparativní výhoda spojení globální CCN a české Prima.

Místo toho dostal český divák několik plytkých publicistických pořadů, zaměřených na amerického snaživého liberála s IQ 80 a příjmem 2000 USD měsíčně. Co jiného je Amanpour? Co jiného je Byznys podle Richarda Questa či showbizový pořad Showtime, orientovaný ovšem na americké reálie? A pokud by mělo soutěžit „360°“ Pavlíny Wolfové či pořad „K věci“ další liberálky Marie Bastlové s ČT24, vyhrává jednoznačně servis České televize. CNN mělo přinést do českého obýváku surový zpravodajský svět, ne českou kavárnu nebo názory americké liberální střední třídy na prezidenta Trumpa.

ČT24, jakkoliv publicistiku či zpravodajství České televize můžeme kritizovat, má tým nejlepších zpravodajských a publicistických novinářů, kteří jsou na trhu. Proč? ČT24 vznikla se zázemím média veřejné služby, které využilo digitalizace a pochopilo, že Českou televizi lidé vyhledávají jako zdroj informací. Tým ČT24 měl zpočátku ambice nahradit tým ČT1, pokud by si to situace vyžadovala. Bylo po televizní krizi… Repotéry a publicisty ČT již měla, vždyť Československá televize vyráběla publicistiku již od samého svého vzniku. Bylo technologické zázemí, znalost lidí, umění pohybovat se v politickém prostředí zcela přirozeně. I vědomí toho, že na zpravodajskou televizi nelze napasovat obchodní model, ačkoliv to už mnozí zkoušeli.

Například první česká plně digitální televize Z1, patřící bohaté J&T, která se zhlédla v provozování kontinuálního informačního servisu a širokoúhlém formátu. Podobala se slovenské TA3, přičemž majitelé zapomněli, že na Slovensku neexistuje jiná zpravodajská televize. Byznys a politika, Podniky, Reality, Peníze… Smrt nastala 24. ledna 2011 ve 23.59. Před Z1 to byla 24.cz, parlamentní televize Leoše Pohla. Ta beze stopy zanikla po třech let pinožení v roce 2007, dávno před vznikem ČT24. Možná proto, že jejím prvním pořadem byl rozhovor s Jiřím Paroubkem a Pohl si myslel, že ji bude financovat z koncesionářských poplatků, což se nestalo. Ani ona nebyla schopna přežít. Převzali ji exekutoři od PPF, ve vysílání ale nepokračovali.

Ano, CNN Prima by bývala mohla být konkurencí ČT24, kdyby byla jiná. Kdyby byla světová. Kdyby byla CNN. Kdyby byla zpravodajská a ne ukecaně publicistická. Kdyby, podobně jako ČT24, skutečně události sledovala živě, ne jen udýchaně doháněla. Ale kde vzít skutečné profíky v takovém množství?

Televize nyní oznámila hned několik personálních změn. Na pozici šéfredaktora nastoupil novinář Pavel Štrunc, odešly jiné členky vedení. A končí též někteří novináři, jako třeba Markéta Dobiášová. Mohou tyto změny předznamenat pozitivní obrat?

Otázka je, co myslíte pozitivním obratem. V podstatě nevíme, zatím, jaké změny se na české CNN chystají. Kromě toho, že zřejmě bude více „spotřebitelsky orientovaná“. Znamená to, že bude vysílat srovnávání jogurtů? Tepat špatnou autobusovou dopravu v krajích?

Ne, zpravodajská televize má dělat zpravodajství, a to je drahý koníček vyžadující neomezený rozpočet a bytostné profesionály. Napasovat na to obchodní model v Česku nelze.

Tvrdit že ano, je podvádění investorů.

Někteří komentátoři a analytici po spuštění vysílání CNN Prima News vyjadřovali zklamání nad tím, jaký směr stanice zvolila. Mimo jiné šlo o Dobiášovou, která přestoupila z ČT, kde pracovala pro Wollnerovy Reportéry ČT, též 168 hodin a dříve byla spjata s Člověkem v tísni. Jaký vliv měl podle vás výběr předních novinářů pro úspěch či neúspěch kanálu?

Už jsem říkala, že Prima CNN prohospodařila šanci být jiná. Bohužel, odešla velká profesionálka Jitka Obzinová, která se nebála kritiky a nebála se dělat zpravodajství Primy jinak.

Vzpomeňme, co se odehrávalo při vzniku Primy CNN. Novou televizi měl postavit mediální profík Martin Ondráček, který řídil za hvězdných dob Novy její zpravodajství. Který pak řídil zpravodajství Českého rozhlasu. Byl odejit. CNN dostaly do rukou jakési amorfní postavy. Pak byly odejity velké postavy žurnalistiky, které liberálové rádi označují slovem „kontroverzní“. To byl případ Terezy Spencerové, kterou já osobně považuji za skutečnou hvězdu české žurnalistiky, jejímž největším problémem bylo, že se narodila v téhle zemi, kde každý kamarádí s každým a nikoho mezi sebe nechtějí pustit. CNN se stala liberálně ideovější odnoží ČT24. Horší a ideovější, protože i když mají občas někteří redaktoři čtyřiadvacítky tendenci k ideovosti, pořád jsou to profíci. Prima vypustila na obrazovku a fakticky do širšího vedení Markétu Dobiášovou, ženu, která sice pracovala pro ČT, ale nikdy jako elitní redaktorka. A tak jsme ji na CNN sledovali se zájmem proto, abychom se podívali, jak ji rozebere Jaroslav Tvrdík na prvočinitele, ne proto, abychom viděli profíka v akci. Takových kiksů bylo víc. Události, které se děly, aniž by je CNN zaznamenala… Ženy s ideovým svitem v oku, jejichž jedinou přípravou na rozhovor bylo, že dotyčného nemají rády. Jedním slovem – žurnalistická neprofesionalita.

Nakolik může CNN pomoct, že hlavním aktérem pro ni odteď bude občan, divák a ne politik? Podle info PL zevnitř redakce to je jedna z hlavních změn, kterou hned zkraje provedl Pavel Štrunc…

Zaplaťpánbu. Vazba mezi divákem a televizí je tím, co televizi závislé na příjmech zprostředkovaných prostřednictvím divácké návštěvnosti může pomoci přežít… U každé komerční televize je logické, že se chce obracet v prvé řadě na „průměrného diváka“. Jinak totiž nebude mít sledovanost, a tudíž ani reklamu. Otázkou je, kam se chce posunout nositelka slavné značky zpravodajské televize, která je od počátku postavená jako televize politiky?

Jeho jmenování šéfredaktorem prý způsobilo jistý šok a mnozí nerozdýchali jeho konzervatismus…

To jako konzervativní je, že zpráva je zpráva a ne komentář, tvářící se jako zpráva? Co je to konzervativisus Pavla Štrunce? Že na obrazovce přestanou převažovat liberálové? Pak je to v pořádku, společnost není složena jen z liberálů, to se jen zdá, protože liberálové mají větší přístup do médií. Nenalhávejme si, že tomu tak není.

Z druhé strany pak odchodu Dobiášové značně litovala její exkolegyně Tvarůžková z ČT. Jak toto celé vidět?

To, že redaktoři ČT litují odchodu jiných redaktorů ČT, kteří šli jinam, je logické. Nejen z pohledu podobného světonázoru, ale i z hlediska lidského. Otázka zůstává, co je to „přeobsazení“ z politika na diváka? To může být ledacos. Bude vysílat pro kutily? Nebo to bude teleshoppingová televize, která tu už byla a zkrachovala? Otázek je zkrátka víc než odpovědí. Jestli to bude televize pro segment diváků, který se odmítá dívat na ČT a tvrdí, že demokracie končí tam, kam sahá její signál, tak je to pořádku. Problém Primy CNN není v divákovi, který čeká… Problém je v představách redaktorů, což je něco mezi ČT a Novou. Prima doteď zkrátka spoléhala, že to táhne jen silou „světové“ značky, což se ukázalo jako nesmysl, CNN Prima News měla bias od samého počátku své existence a fakticky nedokázala mít přidanou hodnotu, kterou by diváky ČT24 přesvědčila, aby si přepnuli na kvalitnější program.

Já osobně mám jedno jediné doporučení: Daleko více bezpříznakových zpravodajských informací ze světa, daleko méně publicistiky ze světa, nejlépe žádnou. Pokud české politické talkshow, tak ostré na všechny strany, žádné ňochňáníčko… CNN nesmí být s nikým kamarád. O americké názory na cokoliv v Česku nikdo nestojí, názor si dokážeme vytvořit sami. Ale bez informací to jde těžko.

Před startem kanálu mnozí doufali, že půjde o jakýsi protipól zavedené a často kritizované ČT24. Do jaké míry se to naplnilo?

Nenaplnilo se to vůbec. Položte si otázku: Proč se dívat na CNN Prima? Prima měla šanci, kdyby třeba zmiňovanou Terezu Spencerovou udělala členkou analytického oddělení a její populární Ranní kávičku pořadem dopoledního vysílání. Ta by se nebála se zvát lidi nekonvenčních názorů, komentátory chytré a třeba výstřední. CNN Prima mohla být ostrým zrcadlem pro ČT24, ne její mdlou, levnou kopií. Když vidím na Primě ženu, která pracovala pro Reportéry ČT, čím mne asi tak může překvapit? Že se chová jako béčkový klon redaktora Reportérů? Na to přece nepotřebuju další zpravodajský kanál. Lidé, kteří chtějí vidět Amanpour nebo Questa a jsou jejich cílová skupina, přece nebudou čekat na čtrnáct dnů staré vydání v češtině, ale podívají se na originál. Udělal si vůbec někdo analýzu trhu? Cílové skupiny? Stanice se přece připravovala dlouho. Prima cílí na jiné diváky než bulvární Nova či nafoukaná ČT. Jak to, že dopadla takto? Lidé chtějí kvalitu a originalitu, nechtějí klony. Média přece nemají být podnikem, kam si kamarádi přivádějí kamarády se stejným názorem. V Primě CNN bych očekávala kvas názorů, ne pšouknutí. Ano, matka CNN má bias. Výrazný. Takový, že ztrácí na prestiži a doby, kdy k nám promlouvala za Pouštní bouře, jsou pryč. Ale Spojené státy mají Fox News. Česko nemá žádnou stanici, která by byla protipólem liberálních médií. Dvě stanice pro podobného diváka na tomhle piditrhu nemají šanci.

Jaké změny by musela CNN Prima News provést, aby se jim povedlo na svou stranu dostat hlavně diváky, kteří jsou nespokojeni s veřejnoprávní televizí? Co podniknout personálně i ve způsobu práce a prezentace zpráv?

No přesně to, o čem jsem psala výš. V prvé řadě se zamyslet, proč vlastně na tom trhu jsou. Být prostě jiní, nebát se „jiných“ lidí. Ptát se, čím budeme jiní? Nebrat novináře, kteří přišli z České televize, protože ti s sebou prostě zase přinesou Českou televizi. Značka CNN vzbudila naději, že bude více zahraničních témat. Jiné, dynamické zpracování. Technologicky i obsahově špičkové. Ale není.

Lze vytvořit redakci, ve které by to vřelo každý den. Něco jako manželství po italsku – redaktorek Alarmu a komentátorů Protiproudu.

Je vůbec na malém českém mediálním trhu prostor pro druhou plnohodnotnou zpravodajskou stanici? ČT24 zvláště v době koronakrize sklízela chválu…

Lze, budeme-li je dotovat. Jinak ne, není. Deset milionů lidí nejsou Spojené státy. Velká zpravodajská stanice může být na malém trhu jen jedna. Můžeme ČT24 milovat, můžeme ji nenávidět, kritizovat, spílat jí, ale je zkušená a profesionální.

Nakolik lze říci, že v tomto segmentu mediálního trhu existuje rovné konkurenční prostředí? V době ‚vypnutí státu‘ se začalo na prvním místě šetřit na reklamě a marketingu, z čehož soukromá média včetně TV žijí. Naproti tomu veřejnoprávní ČT to nijak nepostihne a zdroje má jisté. Logicky se pak nabízí, že případný konkurenční projekt nemůže nabízet takový servis a jet prakticky 24/7 živě, protože na to prostě nemůže mít.

Za prvé obecně: Televize není koníček pro chudé. Je to rozmar miliardářů, zázemí státu, operační prostor tajných služeb nebo vlivových profesionálů. Zvláště zpravodajská televize může přinášet moc, nikoliv zisk.

Za druhé: Rovné konkurenční prostředí má a může být mezi účastníky trhu. Médium veřejné služby není součástí televizního trhu.

To vyřešil Parlament už před lety tím, že ČT zůstaly koncesionářské poplatky, získala možnost rozvíjet se i na digitálním trhu, ale za to ztratila veškeré příjmy z reklamy. Soukromé televize tehdy nadšeně souhlasily. Veřejnoprávní média jsou tu právě proto, aby, když kapitalismus zkrachuje, vysílala dál. Až dojde ke katastrofě, bude to právě ona, která dál bude plnit službu. Informovat bez ohledu na to, kolik stojí kamera, hodina letu vrtulníkem nebo hodinová mzda redaktora. To je jeden z důvodů existence veřejné služby. Trh nevyřeší vše a nikdy nevyřešil, ani když si to myslel Václav Klaus. Všechna privátní média jsou podnikáním. S podnikatelskými riziky – s velkým ziskem i možností velkých ztrát či dokonce bankrotu. ČT je služba. Pouze služba. Nám všem. Proč by tedy měla soukromá média mít zpravodajský servis, když na to nemají? Když na to nemají, ať to nedělají. Nemusí.

Zvláště dnes, když není problém být multimediálně informován přes mobilní telefon kdekoliv, třeba v lese na houbách. Nicméně… stačilo se podívat na internet a zjistit, že i během jarní koronavirové krize spousta soukromých médií informovala velmi dobře, profesionálně a online i „v době vypnutí státu“. A nefňukala. Ano, mediální trh se v této zemi po koronaviru určitě změní. Množství módních šatiček nebude třeba, protože budeme chodit do společnosti pouze zřídka. Zkrachují některé značky i obchodní sítě. Zle se povede obchodním pasážím. Houslisté i cirkusáci budou nezaměstnaní. A spousta dalších. Módních šminek nebude třeba, protože za rouškou tvář není vidět. Inzerce do klasických médií trvale klesá už deset let a klesat bude. Důvodem je internet i zkušenost lidí s reklamou. Slabí inzerenti odpadnou. To je monopolizace. Marx by řekl akumulace kapitálu. Koronavirus oslabil ekonomiku, a tím i zadávání reklam ustrne, novinářů v privátních médiích uživí méně. Ztratí svou liberálně pravicovou svobodu „tak půjdou jinam“, protože mnozí půjdou. Kamkoliv, i jinam. A budou na tom stejně jako kdysi číšníci a taxikáři. Žili jsme dlouho v neobyčejné době hospodářského rozkvětu, založeného na službách. Ten skončil. Méně zahraničních letů znamená méně turistů, znamená méně hotelů, znamená méně hospod, znamená méně taxikářů, číšníků i uklízeček. A tak to teď bude několik let. Zavřené hranice a roušky změní priority všech. Česká televize tu není pro opilé britské turisty, ale pro české občany. Žije z jejich poplatků. Má Kodex a nemá reklamu. Peníze za reklamu, která je vidět na ČT2 a ČT Sport, jdou ze zákona na fond podpory české kinematografie. Poplatky má ČT právě proto, aby alespoň někdo zůstal. Až ty ostatní sežehne ekonomická krize.

