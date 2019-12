Čech, který žije a pracuje v Číně: Havel neměl před 30 lety úplné informace. Sametová revoluce? Spíše katastrální. Vzniklo jádro pražské kavárny. Čína? Společnost je stabilizovaná

Připomínali jsme si 30. výročí událostí spojených s pádem komunistického režimu v Československu. Po čtyřiceti letech se občané mohli začít svobodně vyjadřovat, aniž by za to byli trestáni. Mohli začít cestovat, podnikat atd. Jak jste období po nástupu svobodné éry prožíval?

Ty změny jsem samozřejmě přivítal jako většina občanů. V tom počátečním nadšení se ovšem skoro nikdo neptal na příčiny a důsledky takového převratu. Řekl bych, že ani samotní protagonisté, včetně Václava Havla, neměli úplné informace.

Co tím máte na mysli?

Např. Václav Havel je podepsán pod dokumentem Charty z roku 1985 s názvem „Pražská výzva“. V něm chartisté vyzývali k rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO. Havel zrušení NATO veřejně zmiňoval už i jako prezident v roce 1990. Později však vstup do NATO vehementně prosazoval. Z toho soudím, že ani on neměl před 30 lety všechny informace. Ostatní je popsáno ve vynikající analýze Miroslava Dolejšího.

Já sám teď označuji převrat v roce 1989 ne jako „sametovou“, ale jako „katastrální“ revoluci. Vytvořila se tu vrstva bohatých restituentů, kteří nemusí pracovat, žijí z nájmů a prakticky neplatí žádné daně, protože na nájmy se nevztahuje žádná EET a daně z majetku jsou směšně nízké nebo vůbec neexistují. Tihle lidé dnes tvoří jádro tzv. pražské kavárny.

V současné době žijete a pracujete v Čínské lidové republice. Výročí 17. listopadu jste tedy slavil tam?

Ano, pracuji tu jako učitel českého jazyka. Máme ale i předmět, který se jmenuje „Czech culture“. Jedna ze studentek našla na čínském internetu film „Kolja“ s titulky ve znacích a navrhla, že se na film podíváme. Já jsem pak s hrůzou zjistil, že se ve filmu nadává na komunisty a slaví se jejich odchod. Čínská kolegyně pak věnovala ještě jednu celou další hodinu právě výročí 17. listopadu. Když jsem o tom vyprávěl českým studentům z univerzity v jiné provincii, tak žertovali, že nás všechny zavřou do gulagu.

Vy jste ale za totality z politických důvodů vězněn byl, a to za zpívání parodické písně na tehdejší funkcionáře. Není poněkud paradoxní, že člověk, který oponoval komunistickému režimu v naší zemi a byl za to vězněn, dnes dobrovolně odešel žít do země, kde komunisté vládou?

Paradoxní to určitě není. Lidová Čína je dneska mnohonásobně svobodnější stát než Husákovo Československo, ale pravděpodobně je i svobodnější, než nynější Babišova Česká republika. V hospodách se kouří, u dálnic jsou billboardy a v obchodech nikdo neví, co je EET. Důležitým důvodem odchodu do Číny bylo ovšem to, že jsem v tuzemsku nemohl najít uplatnění.

To se mi skoro nechce věřit. Máte univerzitní vzdělání a bohatou životní i profesní zkušenost, hovoříte plynně 4 cizími jazyky…

To je právě ten problém. Slušné vzdělání a vyšší věk jsou všude na obtíž. U míst, kde se cestuje do ciziny, můžete umět 20 jazyků, ale místo toho se žádá bezpečnostní prověrka. Účastnil jsem se v posledním roce bezvýsledně mnoha „výběrových“ řízení, přičemž se ukázalo, že třeba ve státní správě jsou skoro všechna ta řízení „levá“, obsazování místa se pouze předstírá. Výsledek vždy zní, že „nebyl vybrán žádný uchazeč“. A to i v případě, kdy se přihlásí jen jediný člověk.

Řekl bych, že jedním z důležitých problémů ČR a dalších evropských zemí je to, že se desetitisíce podprůměrně vzdělaných a de facto nic neumějících osob mohou celý život schovávat na úřadech, v kultuře, vědě a vysokém školství, a nikdy jim nehrozí vyhazov jako dělníkovi v továrně, která přijde o zakázky.

Mám tady příklad z ČSÚ. Můj známý tam pracuje jako překladatel už skoro 10 let. Má špičkovou kvalifikaci v angličtině a ruštině, má titul kandidáta věd v oboru chemie, má vědecké publikace atd. A právě to se mu stalo osudným. Již několik let jej tam šikanuje nadřízená osoba ženského pohlaví o mnoho let mladší, která vystudovala něco tak úžasného jako je obor „bezpečnostní studia“. Obdivuji jeho trpělivost, já bych v takovém případě už opět seděl, tentokrát za ublížení na zdraví. Navrhl jsem mu, že pokud na úřadě skončí, může to zkusit tady v Číně. Učitelé angličtiny jsou tu neustále žádáni a práci najdou i tzv. nerodilí mluvčí. A zejména mladí lidé, kteří se naučí dobře čínsky slovem i písmem, zde mají obrovské možnosti.

Z jakých dalších důvodů jste zanevřel na Českou republiku?

„Zanevřel“ je možná silné slovo. Vždyť každý Čech může být na své – hlavně minulé – krajany velice hrdý. Třeba v hudbě tak nevynikl snad žádný jiný národ na světě. Koncem roku tady ve městě bude koncert mnichovských filharmoniků a hrají Dvořáka. Ale vlastenectví jako hrdost na stát původu – to už je problém. Vždyť rodnou zemí téměř všech těch vynikajících Čechů bylo rakouské císařství. Čili zásadní chyba se stala před sto lety, kdy v rámci nového světového (tzv. versaillského) pořádku vzniká Československo jako jakýsi čestný pašalík pro separatistu a vlastizrádce Masaryka. My jiný stát dnes samozřejmě nemáme, ale hrdost na něj je někdy dost náročný úkol.

Co Vám na současných poměrech nejvíce vadí? Jak je to podle Vás v naší zemi třeba se svobodou slova a dalšími výdobytky listopadového převratu?

Současná situace je naprosto žalostná. Všude na tzv. Západě vládnou nikým nevolení soudci. U nás mají doživotní mandát, zatímco mandát voleného poslance je pouze čtyřletý. Soudci ruší rozhodnutí prezidenta, mandát poslance apod. To je na hlavu postavené. Referendum nemáme. Volební zákon s pětiprocentní klauzulí a 14 volebními obvody představuje obrovský demokratický deficit. Zákony jsou nepřehledné, cizinecký zákon má asi 300 stran a dva nové zákony o soudních tlumočnících a znalcích jsou asi dvacetkrát delší než dosavadní jediný zákon. Tady by snad pomohla jen legislativní změna, která by vládě sebrala zákonodárnou iniciativu, a na všech ministerstvech by se musely zrušit legislativní odbory. Jinak bude situace jen a jen horší.

A kdekdo zapomíná na to, že nový a nesmírně odporný trestní zákon obsahuje desítky, možná stovky nových skutkových podstat!! Jsou tam verbální zločiny typu popírání, schvalování, vychvalování, podněcování nebo hanobení. To pravděpodobně nebude trestné ani tady v Číně! Takže kdo říká, že v České republice máme svobodu projevu, ten lže. Svobody neustále ubývá. Je tu třeba skandální rozsudek nad Adamem Bartošem za pouhá dvě slova! A nyní neuvěřitelné obvinění bývalého premiéra Fica na Slovensku.

Občané jsou špehováni počítačovými viry, které jednou za týden odesílají veškerý přehled činnosti sledovaného (dopisy elektronické pošty, navštívené stránky v internetu atd.) na neznámou adresu v cizině. Podezírán je zde zvláštní útvar policie Praha, oddělení boje proti extremismu, ale dokázat to pochopitelně nelze. Když se tím v létě 2017 zabýval jeden novinář z Práva, odbyl to ministr vnitra odříkáním floskule o tom, že nikdo není sledován bez souhlasu soudu. Což samozřejmě není pravda a lze to na konkrétních případech doložit.

Svoboda podnikání je v České republice naprosto popřena systémem EET. Za všechno jsou likvidační pokuty, je tu ráj exekutorů a parazitních advokátů. Na všechno musí být „řidičák“: na dron, vodní skútr, ale třeba i na sněženky na zahrádce. Na ně pro změnu pamatuje § 299 trestního zákona, který obsahuje dvanáct zločinů, které za dob Gustava Husáka vůbec trestné nebyly! Nový trestní zákon má u většiny deliktů také mnohem vyšší trestní sazby než za minulého režimu. Výsledkem je největší vězeňská populace v Evropě. Máme vyšší počet vězňů na 100 tisíc obyvatel, než má Čína! To asi naši dělníci průmyslu lidských práv nevědí nebo vědět nechtějí.

Čína a spolupráce s ní je v posledních letech v naší zemi velké a mnohdy i dosti třaskavé téma. Prezidentu Zemanovi je dlouhodobě některými politiky i médii vyčítáno, že prý čínským pohlavárům podlézá, že se tam jezdí “učit stabilizovat společnost” atp. Jak vnímáte úlohu Miloše Zemana v česko-čínských vztazích?

Konání prezidenta je neobyčejně pozitivní! Chtěl bych mu touto cestou poděkovat i za své pracovní místo. Zaměstnavatel vysloveně uvedl, že se zřizuje v rámci čínské iniciativy Pás a cesta. A bez onoho „podlézání“ by možná univerzita na výuku češtiny peníze nedostala.

Pokud jde o stabilizaci společnosti, tak velká většina občanů Číny politiku vládnoucí komunistické strany podporuje. Zatímco je tedy čínská společnost stabilizovaná, u nás je rozdělená. Místo proti exekutorům nebo za referendum lidé demonstrují kvůli jakési kádrové prkotině zvané „střet zájmů“. Méně vzdělaný člověk zpravidla ani neví, co to je. Také se konají demonstrace za „ochranu klimatu“. To mohou dělat jen lidé, kteří žijí z bezpracných nebo cizích příjmů.

Jak vypadá výuka češtiny v Číně?

Čeština se nyní v Číně vyučuje už asi na deseti vysokých školách. Vedle aktivit pana prezidenta tady hraje úlohu i čínská vzdělávací politika v oblasti jazykové výuky. Kdysi v 50. letech před roztržkou se Sovětským svazem se učila jen ruština a dokonce se tehdy uvažovalo o zrušení znakového písma a přechodu na azbuku. Později se začala učit hlavně japonština a angličtina a nejnověji se studuje i celá řada „minoritních“ jazyků. Na zdejší universitě (Xianská universita zahraničních studií – dle anglického názvu) se vyučují jen cizí jazyky a ekonomické obory.

Výuka je velice pragmatická. Cílem je naučit studenta mluvit a psát cizím jazykem. Předmět „Czech culture“ je jen doplňkový a zahrnuje veškeré tzv. reálie. Tento věcný přístup kontrastuje s českým “vědeckým“ přístupem, kdy Vám sinologická učiliště budou zdůrazňovat, že oni „nejsou jazykovka“. Student se pak probírá děsivým literárním balastem, protože literatura je protekční umění. Tady nic takového není. Myslím si, že na čínských univerzitách se nebudou studovat ani natolik „hodnototvorné“ obory jako je religionistika nebo brécologie („gender studies“), které u nás nabízí každá univerzita.

Pokud jde o učební materiály, vhodnou učebnici postrádám. Přidělávám si práci tím, že si sám píši fonetická a konverzační cvičení a učebnici téměř nepoužívám. Nejsem příznivcem dotací a grantů, ale tady měla olomoucká katedra asijských studií už dávno dostat tučný grant na vypracování pořádných učebnic češtiny pro Číňany, Japonce a Vietnamce. Učebnice s příslušnými fonetickými cvičeními, které by cizinci netajily rod podstatných jmen (něco jako učit němčinu bez der, die, das – vyskytuje se např. v učebnici „Česky krok za krokem“) a neterorizovaly ho třeba už v páté lekci dokonavými slovesy.

