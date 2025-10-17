Fiala, úpadek a domluvené kandidátky. Tři političky popsaly proměnu ODS

Tři bývalé pravicové političky tří generací neskrývají naštvání a smutek z toho, co se stalo s ODS. Milena Kozumplíková, která byla u ODS od jejího založení, Kateřina Dostálová, která do ní vstoupila po Sarajevském atentátu a Jana Marková, která už do ní ani vstoupit nechtěla.
„Cože? Pravicová politika ODS? Pomůžu si parafrází hlášky ze známého filmu - Pravicovou? A mohla bych ji vidět,“ skoro se rozesměje Jana Marková, dnes politická komentátorka, dříve členka Realistů a Trikolóry, na otázku, co si myslí o pravicové politice ODS dnes.
„Proč jsem ještě členkou strany? To proto, abych viděla, kam to dostali a také, abych jim mohla říct – já jsem vám to říkala,“ pokyvuje spokojeně se zadostiučiněním hlavou Milena Kozumplíková, dlouholetá politička ODS, která byla členkou strany od jejího začátku, kam hned v devadesátých letech vstoupila přímo z Občanského fóra, kde byla od devětaosmdesátého roku. Z geologického odboru podniku Stavební hmoty a poté třicet let v Geologickém ústavu Akademie věd ČR vstoupila do politiky i profesně a stala se místostarostkou a poté starostkou pražského Žižkova.
V roce 2010 svou dvacetiletou činnost v městském zastupitelstvu zakončila tak, že už znovu nekandidovala. Iniciovala vznik Nadačního fondu Karla Hartiga, nazvaného dle jména prvního žižkovského starosty, a od té doby je jeho předsedkyní správní rady. Průkazku ODS si nechala a čekala, jak se bude situace vyvíjet. Za zlomový rok ODS označuje právě rok 2010, kdy odešla z aktivní politiky a zůstala pouze řadovou členkou strany.
V obdobném časovém období ukončila své členství v ODS také její o generaci mladší kolegyně z Olomouce Kateřina Dostálová, bývalá poslankyně za ODS.
Ta je dnes mimo jiné politickou komentátorkou, která si rozhodně nebere servítky – a už vůbec ne ke své mateřské straně.
„Vstupovala jsem do ODS po Sarajevském atentátu, abych podpořila Václava Klause,“ vypráví Kateřina Dostálová.
„Přijala jsem kandidaturu jako veřejně známá ve svém městě a regionu. O výstavách v mé galerii se běžně psalo a vystavovaly tu známé osobnosti. Poslanecký klub v roce 1998 se skládal většinou z lidí bez stranické minulosti a nezasažených hierarchií, která už tehdy existovala. Ta odešla s těmi, co puč připravili do Unie svobody. Tehdy jsme ještě táhli za jeden provaz.
Ve druhém volebním období v roce 2002 se klub změnil. Přišli noví lidé, většinou komunální politici. Po vzniku krajů a se vstupem do EU se celkově atmosféra změnila. Rozjel se EU dotační systém a do politiky se dostali lidé se svými firmami a navázaní na byznys v regionech. Do dalšího volebního období jsem kandidovat odmítla,“ líčí Kateřina Dostálová.
„Z ODS se odchází nezaplacením členských příspěvků, takže jsem je prostě nezaplatila. A je to už víc než deset let, co jsem odešla. Důvody tehdy byly stejné jako ty proč už jsem nekandidovala. ODS přestala dělat politiku, opouštěla principy, na kterých vznikla.
Vše začalo s nástupem Petra Fialy, který pravicově a protiunijně hřímal, ale ve skutečnosti nedělal nic. Opozičně se flákal a všem stačil zisk přes 10 %. Zmizela politická soutěž. Místa na kandidátkách jsou dopředu domluvená a v podstatě kopírují model Brusel. To je pro mne deficit demokracie.“
Jana Marková se už do ODS ani nesnažila přidat a v roce 2016, kdy se rozhodla vstoupit do politiky, už vznikaly různé nové strany, které zakládali politici nespokojení s ODS.
Realisté, kam Jana Marková vstoupila hned po jejich založení, byli jednou z nich. Později přešla do Trikolory. Z obou stran nakonec odešla. Dnes prožívá deziluzi a ptá se, zda-li se v Česku vůbec ještě dělá pravicová politika. Na ODS má jednoznačný názor.
„Strana, která zvedá lidem daně, rozšiřuje státní správu, zakládá nová ministerstva jako trafiky pro vyvolené, zvyšuje počet státních zaměstnanců nebo hází byrokratické klacky pod nohy podnikatelům prostě nemá s pravicí nic společného, a může si na hesla na plakátech psát co chce – to není pravicová strana,“ říká Jana Marková jednoznačně. „Jediné, co zrušili, bylo EET, a to jenom proto, že to byla jejich dětinská pomsta Babišovi.
Co se s ODS stalo? No stala se z ní těžce prounijní liberální strana, která akcentuje kohokoliv jiného víc, než Českou republiku. Asi se Fiala viděl víc jako světový lídr než český, jinak si to neumím vysvětlit. A noví ,ódéesáci' se tomuto trendu přizpůsobili, aby na ně taky něco zbylo. Vyštípali starou gardu a doufali, že je to jediná cesta k moci, vlivu a penězům. Naštěstí se to úplně nepotvrdilo, kormidlo Evropy a světa se obrací,“ říká nekompromisně.
„Vznikem koalice Spolu pro mě ODS přestala existovat jako samostatná strana a koalicí s Piráty si podepsala svůj konec,“ komentuje Kateřina Dostálová. „ODS už neexistuje. Slyšela jsem všechny adepty na předsedu a je to z louže pod okap. Vůbec nejde o to, že jsou mladí a neokoukaní. Nemají na co navazovat,“ uzavírá.
„ODS podle mého soudu udělala všechno pro to, aby se její vliv stále umenšoval. Zachraňovala TOPku i Lidovce a zapomněla sama na sebe,“ rekapituluje Milena Kozumplíková.
„Hlavně také zapomněla na svůj program. Pro nové voliče nebyla přitažlivá svojí rozplizlostí, pro původní voliče se změnila k nepoznání. A toto je smutný výsledek kdysi silné a vlivné strany. Pokud sama sebe znovu nenajde, bude se potácet k bezvýznamnosti a zapomenutí. Jak smutné!“ zamýšlí se bývalá žižkovská starostka.
„ODS by se měla vzpamatovat. Do prostoru před reflektory se dostávají mně neznámé, dost hlasité tváře, které pro současnou reprezentaci používají označení jako ,strejci'. Zvláště toto označení mi připadá drzé, když jejich generace ještě nic neprokázala. Nechtěla bych být označena za ,tetku'. Jsem součástí generace, která ODS založila, postavila na nohy a hodně pracovala. A odpracovala to základní v ne úplně snadných 90. létech. Dali jsme straně pevný a dobrý základ a teď zíráme, co se po něm, tak někdy od roku 2010, vyvrbilo,“ dodává rozladěně.
„Odéesku změnila zpočátku dost koalice SPOLU a postupně se to tak nějak ,rozplizlo', kdy se různé názory na stěžejní věci začaly podobat,“ hodnotí Jana Marková, jak vnímala jako pravicová politička zvenku poslední fázi proměny ODS.
„Například původní NE euru ze strany ODS se změnilo na možná ano a podobně. V ODS byl pocit, že poptávka po liberální politice je větší a větší, tak cítili nebezpečí v TOP 09 a snažili se jí čím dál víc přibližovat. TOP 09 by ale v Parlamentu ČR samostatně dávno neexistovala a ODS se k tomu zdárně přibližuje.
Existuje ještě určité torzo ODS, ale po celé ty roky víceméně mlčelo, a já nikdy nezapomenu na slova vlivného ,odpůrce' Fialy, že sice ho nechceme a nesouhlasíme s ním, ale bojíme se ho ohrozit, aby nám neunikla ta vládní místa, takže jsme si ho do čela zvolili znova. Takže za mne dobře jim tak a mají, co chtěli,“ uzavírá bývalá pravicová politička, dnes komentátorka, Jana Marková. A závěr nechává dnes již pamětnici pravicové politiky a ODS Mileně Kozumplíkové, která ale nechce situaci podrobněji komentovat.
„Dnes jsem opravdu řadový člen a v době, kdy se ustavuje vláda jiných stran, nechci nijakým způsobem přilévat olej do ohně a sypat sůl do ran těm, kteří se, díky své prohře, musejí na vše dívat z ,druhé galerie'. Navíc v situaci, kdy nemám potřebné informace, co se přesně děje v závětří i v zákulisí. Více by bylo asi věštění z křišťálové koule, protože posuny v ODS jsou nevypočitatelné. Uvidíme na a po kongresu, který bude v lednu. Já sama nejsem delegát a ani se nechystám účastnit jako člen,“ dodává.
„Ráda vzpomenu na jarní Konzervativní kemp. Tam měl člověk na chvíli pocit, že svět je normální,“ uzavírá nostalgicky Milena Kozumplíková.
autor: Jane Frank