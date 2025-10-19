Víc zdanit. Ženy do práce. Z Moravcova studia přišla rada Babišovi, kde vzít peníze

V druhé hodině nedělních Otázek Václava Moravce se před kamerami ČT setkali sociolog Daniel Prokop a ekonomka Markéta Malá. Shodli se, že by se český daňový systém měl změnit, protože stávající model není úplně chytrý. Navíc v roce 2021 prošel změnou prosazenou společnými silami ANO a ODS, která Česku nepomohla. Daniel Prokop poradil Andreji Babišovi, kde vzít další peníze.

Malá hned v úvodu diskuse poznamenala, že „Česko potřebuje řešit urgentní problémy v daňovém systému. Ten daňový systém nefunguje úplně dobře. Není úplně chytrý. A mohl by být,“ poznamenala. Daně by se podle ní daly vybírat podstatně lépe především v oblastech, kde to opravdu má smysl.

V ČR se hodně daní ekonomická aktivita, především práce. Tady by se podle Malé dalo ubrat. Naopak by bylo dobré více danit spotřebu a např. majetek.

„Slevu na manželku bych škrtnul, to je hloupé,“ poznamenal Prokop s tím, že matka samoživitelka ji neuplatní. A navíc je to sleva, která nemotivuje ženy vrátit se po rodičovské dovolené do práce.

Pokud jde o chytré daně, EET je podle Prokopa chytrou daní. Vedle toho by považoval za chytré, kdyby se snížil rozdíl mezi daněním klasických zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Vláda by podle jeho názoru měla omezit paušální daň a trochu ji přiblížit realitě.

Malá souhlasila, že daňová sleva na manželku není chytrá. A jedním dechem připomněla, že Česku nijak neprospělo zrušení superhrubé mzdy, k čemuž došlo v roce 2021 společnými silami ANO, ODS, SPD a tehdy ještě komunistů. Kvůli onomu kroku se dnes v Česku vybírá na daních méně, ale výdaje stále rostou. V praxi to podle Malé neznamená nic menšího, než že v ČR schází stovky miliard. „Opravdu se bavíme spíše o stovkách miliard,“ zdůraznila Malá.  

Prokop připomněl, že Česku by prospěla „podpora firemních investic a vybírání peněz tam, kde to ekonomiku nejméně bolí. Tady se nedaní prodeje investičních nemovitostí, prodeje akcií, prodeje firem,“ kroutil hlavou Prokop. „Ty peníze jde vybrat ve spotřebě, v majetku a zrušením těchto výjimek. My vybíráme asi o 100 miliard méně ročně než jiné srovnatelné země,“ upozornil Prokop.

Vedle toho doporučil, ve shodě s Motoristy, že by se měly zvýšit daňové slevy na děti.

autor: Miloš Polák

