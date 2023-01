Čekám na odpovědi. Šlachta řekl, jak bude volit

reklama

Ze současného výběru prezidenta navíc není nadšen: „Nejsem úplně nadšen, jakým způsobem a kdo postoupil do druhého kola. Ani původní výběr nebyl úplně ideální, ale nemohu říci, že bych měl vůči jednomu nebo druhému kandidátovi slepou důvěru,“ řekl a na dotaz redakce vysvětlil proč. K předsedovi hnutí ANO prý nemá důvěru nejen kvůli minulosti a poslednímu soudu, před který se dostal kvůli kauze Čapí hnízdo. „Kolem Babiše je toho mnohem více a ani jeden z nich nemá, co bych od prezidenta očekával – tedy hlavní věc, kterou je sjednocení stavu společnosti. A mám obavu, že ani jeden z kandidátů tento hlavní požadavek nesplňuje,“ vysvětlil.

Zároveň jako bývalý policista podotkl, že by měl mít blíže ke generálu Petru Pavlovi, i tady ale vidí háčky. „Jsem bývalý policista a můžeme se bavit o tom, že jsem mu blízko, ale na druhou stranu první kolo prezidentské kandidatury jsme se dozvěděli, kdo peče jakou vánočku, kdo chodí ve flanelové košili a druhé kolo začíná kydáním špíny, kdo byl větší rozvědčík nebo agent StB místo, abychom se bavili o tom, co budou chtít v prezidentském úřadě vykonávat a co bude hlavní doménou kandidáta,“ zauvažoval Robert Šlachta.

Víme, kdo jakou peče vánočku, ale ne, co chce jako prezident

V této souvislosti připomněl, že prezidentský úřad má kompetence rozdílné od vlády. „Poslouchal jsem kandidáty od svržení vlády až po její odvolání, ale od prezidenta bych hlavně očekával, že bude na naši vládu přísný a bude prezidentem obyčejných lidí, kteří to potřebují. Bude přísný, aby vláda maximálně fungovala. Tady panuje inflace, energetická krize, vysoké ceny potravin a vůbec se nedozvídáme, jak budou na vládu působit z možnosti výkonu mandátu prezidenta, aby se to zlepšilo,“ zdůraznil s tím, že byl překvapen, jak se Pavel vyjadřuje o pětikoaliční vládě. „Vlastně budu očekávat během zbývajících dní do voleb, jak se bude Petr Pavel stavět vůči této vládě a jak ji zhodnotí. Pak budu vědět, jestli je, nebo není kandidátem pětikoalice, jak o sobě tvrdí. Zatím to však vypadá, že určitá servilita vůči pětikoalici zde je, a to je velmi nepříjemné,“ uvedl.

Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dále sdělil, že ačkoliv Pavel sám odmítl, že by byl kandidátem současné vlády, v sobotu premiér Petr Fiala (ODS) vystoupil s tím, že podporují právě generála. „To je pro mě docela nepřístojné. Nijak se proti tomu neohradil, což bych očekával jako první reakci. Očekával bych, že vysvětlí, jak bude na vládu působit a jak bude fungovat pro lidi,“ vysvětlil.

Nelibost vyjádřil i nad současným porovnáváním venkova a měst kvůli volební mapě po prvním kole souboje o křeslo prezidenta. Velká města volila spíše generála, venkov naopak. Zaznělo také obviňování o menší inteligenci lidí žijících mimo větší města nebo pozměněný citát Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí. „Jsem také z malého města, takže jsem asi hloupý. Tím se vracíme k tomu, co bych od prezidenta očekával – přímá volba rozdělila společnost a po přímé volbě zůstane velké procento těch, kdo prohráli a velké procento těch, kdo vyhráli. A někdy vše dojde až do takových absurdit, že kvůli prezidentské volbě spolu lidé nemluví. Zaznamenal jsem, jak se dokážou rozhádat rodiny i kamarádi. Ne, že se bude ještě přilévat benzín do ohně, kandidáti by měli být první, kdo by měl vystoupit proti a snažit se být prezidentem všech,“ řekl šéf Přísahy s tím, že hlava státu má obrušovat hrany a přispívat ke klidu.

S mírem nepohnuli velcí hráči. Jak by mohla Česká republika?

K onomu klidu prý naopak nepřispívá způsobem kampaně Andrej Babiš, který vyvěsil billboardy, na nichž mluví o válce a podobně. Přesto se domnívá, že kampaně už přitvrzovat nebudou. „Poslední biliardy s válkou jsou hodně ostré a za hranou kampaně, takže pokud by se mělo přiostřit, tak dalším stupněm, který zbývá, je jít do osobních výpadů. Jsem tím trochu znechucen, v první řadě bychom měli řešit problémy, která nás v současné době bolí. O nich jsem toho mnoho neslyšel,“ upozornil Šlachta a podotkl, že jestliže marketéři Babiše cílí na nějakou cílovou skupinu, tak na něj taktika nefunguje.

Psali jsme: Ledecký, Čvančarová a Banga na jednom pódiu za Petra Pavla „Zajistím mír.“ Babiš do toho znovu šlápl. Opět naštve Zelenskyj: Zatímco vy přemýšlíte, Rusové útočí Opozici se ani napodruhé nepodařilo svrhnout Fialovu vládu

A právě sliby Andreje Babiše, jak se pokusí zařídit mír svými mezinárodními kontakty i pokusem o uspořádání mírových jednání v Praze, vnímá Šlachta jako nadnesené. Někteří politici i sám premiér Fiala mají prý velká očekávání od prezidentské funkce. „Stále očekáváme, že o míru rozhodne desetimilionová země a já bych byl rád, aby skončila válka na Ukrajině, ale musíme postupovat obvyklým způsobem. České předsednictví Evropské unie nebylo úplně viditelné a nyní jsem v kampani slyšel tolik slibů, že pochybuji, jak by mohl náš prezident přispět k ukončení konfliktu na Ukrajině. Představit si to nedovedu, byl bych rád, kdyby se to povedlo, ale pochybuji o tom. Když s tím zatím nepohnuli ani velcí hráči, jak by s tím hýbala Česká republika?“ ptal se a připomněl, že v kampani slíbí každý všechno, ale neměli bychom se hnát někam, kam nám to nepřísluší.

Rozhodovat volby dle názoru Šlachty bude právě postoj kandidátů k současné vládě ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. „Prezident sice nemá velké kompetence, ale může docházet na jednání poslanců, na jednání vlády, debaty o rozpočtu, a to mi chybí. Dosud jsem neslyšel, jestli jsou zastánci zvyšování daní nebo šetření na státní správě. Vím, že jde sice o kompetence vlády a poslanců, ale měli bychom vědět, jak je kdo nastaven a jak chce vykonávat mandát hlavy státu,“ řekl s tím, že prezident může sestavit vlastní tým odborníků a snažit se nastavit ekonomické otázky.

Migrace? Chlubili se, ale neudělali nic

Vyjádřil také pochyby o možnostech Babiše nebo Pavla zasáhnout do vyjednávání o míru. Souhlasí navíc s prohlášením lidovce Cyrila Svobody, že v Evropě chybí silná politická osobnost, která by vyjednávání sjednotila a podle Šlachty nejde jen o téma Ukrajiny, ale rovněž fungování Evropské unie. „Čím dál více se ukazuje nefunkčnost Evropské unie. Tam, kde by měla zabrat, spíše nepomáhá, vedou ji úředníci a podle toho Evropská unie vypadá. Byli jsme předsednickou zemí a Česká republika prožívala celé léto migrační vlnu. A jak ji řešili? Jak zareagovali? Všichni se chlubili, ale neudělali nic. Teď v zimě sice migrační vlna opadla, ale žádné systémové kroky jsem neviděl. Unii chybí jedno jasné a silné řízení, každý si dělá, co chce,“ poznamenal.

Sám Robert Šlachta navíc ještě není rozhodnut, koho bude volit. „Jako Přísaha nemáme společného kandidáta a každý z členů bude volit dle svého vědomí a svědomí, sám podle sebe. Já osobně ještě vyčkávám, máme devět dní do voleb a čekají nás zásadní debaty. Očekávám, že dostanu odpověď na otázky, jak bude prezident vykonávat mandát vůči vládě i občanům, a pokud se to nedozvím, k volbám nepůjdu. Patřím k těm, kteří kandidáta v současné době nemají, ale kam nesměřuji, to je Babiš. Budu bedlivě sledovat debaty, nás nerozhodnutých voličů je moc,“ dodal.

Psali jsme: Stržínek (ANO): Přestože si elektřinu z velké části vyrábíme sami, máme ji nejdražší Novák (ANO): Vláda, která nadřadila svoje zájmy nad zájmy občanů „Pavel chce cenzuru.“ Už to bylo oficiálně popřeno Rais (ANO): Platová křivka učitelů se propadá směrem dolů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.