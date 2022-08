Ceny rostou, lidé se bojí podzimu. Vyjdou do ulic? Primátor Karviné by nastavil strop

„Pokud dojde k protestům, tak lidé vyjdou do ulic vyjádřit nesouhlas stávající vládě, protože dle mého názoru tuto situaci moc dobře nezvládá. A přitom by stačilo jít po vzoru některých sousedních zemí,“ komentuje současnou tíživou situaci primátor města Karviné Jan Wolf.

Točíme se v kruhu vysokých cen energií potravin i pohonných hmot. Padají různé příčiny: Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes lipskou burzu, neschopnost vlády došlápnout si konečně na ČEZ sektorovou daní (zatím se jen o ní uvažuje), Green Deal… Jak to vnímá veřejnost na Karvinsku včetně podnikatelů a živnostníků? Co by ze strany vlády nyní nejvíce uvítali?

Musím říct, že ač se nám daří za poslední roky zlepšovat život v regionu, tak platy nejsou zdaleka v takové výši, jak bychom si přáli. Myslím si ale, že veřejnost to vnímá podobně jak na Karvinsku, tak v Čechách.Všichni mají obavy z toho, co bude. Já osobně jsem přesvědčen, že veřejnost, i například drobní živnostníci, by nejvíce uvítali zastropování cen nejen energií, ale také pohonných hmot a potravin, a to z jednoho prostého důvodu, rádi by měli alespoň nějakou jistotu.

Podle názorů některých regionálních politiků z Moravskoslezského kraje je situace na Karvinsku dost nepříznivá – většinu bytového fondu (bývalé byty OKD) vlastní z větší části zahraniční společnosti, které nyní zvedají horentně nájmy, na něž řada Karviňáků už nedosáhne. Rychle také ubývá počet obyvatel v Karviné, což se mimo jiné projeví i na snížení finanční podpory na bydlení pro potřebné. Také prý roste procento lidí, jež spadne do chudoby, má se jednat o samoživitele, seniory, hornické invalidy atp. Neobáváte se, že s příchodem podzimu a zimních měsíců, kdy se náklady na bydlení ještě zvýší, by mohlo dojít i k občanským protestům?

Dalším znevýhodněním by měl být nárok na nižší příspěvky v rámci Rozpočtového určení daní do městské kasy a v neposlední řadě menší příděl příspěvků na výkon přenesené působnosti z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. To jen tak na okraj, jak stát přistupuje ke svým municipalitám. Celkově je problém komunikace se státními úřady a s jejich nepochopením problémů se strukturálně postiženými regiony. Jsou témata, která nejde řešit bez státu a lidí, kteří nastavují zákony. Týká se to například bezdoplatkových zón, Ministerstvo práce a sociálních věcí neřeší problémy, které tady máme. Celý princip je špatně nastavený, lidé musejí být vedeni trochu jinak. Jen díky nezaměstnanosti a exekucím končíme na konci žebříčku kvality života, protože dva nebo tři základní ukazatele jsou dány státní politikou. Můžeme tady v Karviné mít cokoliv, nejlepší zázemí pro služby a sport, parky, krásná místa jako třeba jezero s půjčovnou lodiček a další společenské vyžití pro lidi, ale bez řešení shora se problémy se zaměstnaností, sociálně slabými a nepřizpůsobivými jedinci prostě nezmění. Dlouho o tom vedu diskuse, zvu tady ministry, ale je to pro stát příliš choulostivé téma.

Neklesají některým obchodníkům na Karvinsku tržby také kvůli tomu, že váš region leží nedaleko hranic s Polskem, kde si jistě jezdí nakupovat levnější potraviny či benzín a naftu řada lidí z vašeho města? Polská vláda se totiž chová k lidem přátelštěji než ta česká a zastropovala DPH u potravin i pohonných hmot...

Není se čemu divit, že lidé hledají, kde mohou ušetřit, a proto řada z nich vyjíždí za polské hranice. Bohužel polská vláda zavedla opatření, nad kterými ta naše dlouho váhá, a která měla být také již dávno zavedena, tedy zastropování cen potravin, pohonných hmot a energií.

Pokud jde o zmíněnou sektorovou daň, jejíž hrozbou přinutila například slovenská vláda „své“ energetické společnosti razantně zastropovat ceny, tak zájem vybírat tuto daň od energetických firem a bank v nedávných dnech opatrně navrhla i současná vláda. Někteří ekonomové za to pětikoalici však kritizují. Vždyť majitelé energetických firem i bankovních domů mohou tuto daň zaúčtovat svým klientům a lidé v Česku si zase moc nepomohou. Nebylo by lepší zastropovat některé ceny energií a pohonných hmot případně i potravin, jak to udělali Slováci, Poláci, Britové, Francouzi a další země?

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, já osobně bych byl pro zastropování.

Lidé také nerozumí argumentům některých politiků, že zmíněné zastropování cen energií prodlouží inflaci. Není to právě naopak? Vždyť vysoké ceny energií si zaúčtují do kalkulací výrobků či služeb všichni podnikatelé a ceny tedy pak dále rostou. Jak tuto argumentaci vnímáte vy sám?

Od takto výrazně pravicové vlády mě tyto argumenty nepřekvapují. A samozřejmě jiná je situace jak v Praze, tak právě u nás na Karvinsku. Ceny opravdu výrazně rostou a spousta obyvatel se obává podzimu. Proto je potřeba jednat hned, zastropování cen je právě jedním z těch řešení, ovšem není to řešení trvalé. Ale mělo by nám pomoct právě v té nejsložitější době.

V souvislosti s předchozí otázkou – řada opozičních politiků i energetických specialistů nyní poukazuje na diletantství bývalých vlád, které privatizovaly společnosti obhospodařující nerostné bohatství a surovinové zdroje ČR i energetické firmy, jež se často dostaly do zahraničních rukou. Je možné dát těmto kritikům za pravdu? A jak je na tom například Karviná s vlastnictvím vodovodních sítí?

Ano, jsem stejného názoru, že společnosti ovládající strategické suroviny se neměly privatizovat v 90. letech a všechny firmy, které obhospodařují nerostné bohatství, měly zůstat v rukou státu. Karviná nevlastní vodovodní sítě, což bylo řešeno za mých předchůdců.

Vláda Petra Fialy pracuje na úsporném energetickém tarifu, který má platit od září 2022 (?) pro větší část společnosti. Nicméně v průběhu topné sezony mohou energetické firmy opět horentně zdražit, čímž tato navrhovaná úspora bude poněkud devalvovaná. Přesně tak totiž dopadlo před nedávnem snížení daně o 1,50 Kč za 1 litr pohonných hmot, kdy majitelé čerpacích stanic pak stejně horentně zdražili benzín i naftu, tedy mnohem víc než naši nejbližší zahraniční sousedé. Už teď se také v médiích objevují zprávy, že vláda chce energetický tarif hodně osekat. Domníváte se, že vytvoření úsporného tarifu je tím správným řešením? Nezahltí se jím zbytečně státní administrativa a také veřejnost, která pak vytvoření tarifu ani patřičně neocení?

Řekl bych, že pozdě ale přece. Samozřejmě opatření, která pomohou občanům vítám, je ale potřeba, aby bylo dobře nastavené.

Problém vidím v tom, že všechna tato opatření, ať už energetický tarif či příspěvky jsou plošné. Chápu, že administrativa a proces schvalování by byl mnohem složitější. Ale právě, ať už matky samoživitelky či senioři potřebují pomoc podstatně ve větší míře, než lidé s nadprůměrnými příjmy.

Proč se vláda tak zuby nehty brání zmíněnému zastropování cen energií i některých dalších komodit? Je tedy pravdou, co tvrdí opozice, že velká inflace vlastně hraje vládě do ruky, když nyní pobírá za ní desítky miliard na daních do státního rozpočtu? Jenže zaměstnanci (nejpilnější tvůrci státních financí) a také senioři na to nyní nejvíce doplácejí. Jak vlastně superinflaci zvládají obce a města? Nenarušuje jim jejich investiční a rozvojové plány? Bude mít vaše město vůbec dostatek financí na zajištění svých standardních činností?

Samozřejmě že se inflace podepsala na některých projektech. Například kvůli obstrukcím opozice se nám prodloužila výstavba bazénu o necelý rok. Při dnešních cenách stavebních materiálů a podobně se celý projekt značně prodraží, protože jsme začali o rok později. Ale jinak máme naplánovanou řadu investic i projektů, které už běží a neměly by být ovlivněny. Co bude všechna města bolet, bude určitě zvyšování cen energií, a právě proto mnohá města nebudou mít finanční prostředky na svůj další rozvoj. Karviná má zdravý rozpočet s dostatečnou finanční rezervou, takže u nás by to problém být neměl.

Běžného občana, kromě energetiky, hodně zajímají i rostoucí ceny potravin. Zde existuje konflikt mezi českými potravináři typu Zdeňka Jandejska a Milana Teplého na jedné straně a malými zemědělci či Tomášem Prouzou na straně druhé. První volají po potravinové soběstačnosti s tím, že za pár let tu „nebudeme mít co žrát“, druzí věří společnému evropskému trhu a označují prvně jmenované za „agrobarony“. Na čí straně stojíte? Co dělat s cenami potravin?

Tato otázka je trochu mimo komunální politiku a určitě by chtěla hlubší analýzu. Nicméně já osobně se přikláním k tomu, abychom podporovali především místní zemědělce. Pokud se budeme bavit o cenách potravin, tak jako v předchozích odpovědích, jsem pro zastropování po vzoru některých sousedních evropských zemí.



