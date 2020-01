Cenzura v České televizi. Minář touží po korytu, sluníčkářská hysterka Greta. Okamura rázně vstoupil do nového roku

HORKÝ ROK KONČÍ. CO DÁL? Politické strany by měly více myslet na voliče, a ne na sebe. Vzkazuje politikům do roku 2020 předseda hnutí SPD Tomio Okamura a upozorňuje na zvýšení platů prosazené ve Sněmovně, proti kterému vystupovalo SPD. Demonstrace považuje za přípravu na volby, protože na nich nejen organizátoři, ale i opoziční politici volají po odchodu veřejných činitelů, zatímco už dva roky odmítají podpořit zákon na jejich přímou odvolatelnost. „Jaké je větší pokrytectví?“ pokládá řečnickou otázku v rozhovoru Okamura. Do budoucna volá také po zodpovědném přístupu k ochraně přírody, nikoliv ke „klima hysterii sluníčkářky Grety Thunbergové“.

Jaký byl rok 2019 pro hnutí SPD?

Pro nás byl tento rok – jako pro opoziční stranu – dá se říci, úspěšný. Přes zfalšované průzkumy, kterými tady neustále poplivávají hnutí SPD mainstreamová média, jsme uspěli ve volbách do Evropského parlamentu, kde jsme získali téměř deset procent a dva mandáty poslanců Evropského parlamentu. Ukázalo se, že volič SPD je mimořádně politický vyspělý a že si uvědomuje závažnost témat a programu, který prosazujeme. Přestože se média horem dolem snažila pomlouvat nejen hnutí a náš program, ale i našeho voliče, náš volič k volbám přišel a dostali jsme téměř deset procent hlasů. Chtěl bych proto znovu poděkovat našim voličům.

Co se týká legislativních záležitostí, tak přestože jsme opoziční strana, podařilo se nám prosadit několik zákonů, které jsme Sněmovně předložili. V první řadě prošlo – a předloha je již v Senátu – zpřísnění přímé hmotné zodpovědnosti při hospodaření s veřejnými prostředky a veřejným majetkem. Je to jeden z klíčových programových bodů hnutí SPD, který jsme slibovali občanům, a je vidět, že se i z opozice dají dílčí věci prosadit, i když pomalu a těžko. Nehádáme se ve Sněmovně s ostatními a soustředíme se na práci, neustále někoho neosočujeme a nepolitikaříme. Sice se jedná o kompromisní variantu zákona, nikoliv o nejpřísnější variantu, kterou jsme chtěli, ale museli jsme získat většinu ve Sněmovně, tak alespoň malý posun...

Dále nám prošly dva zákony, které umožní zásadní digitalizaci státní správy z pohledu komfortu služeb našim občanům. Umožní za prvé, že úřady už nebudou chtít dvakrát stejné údaje a musí si je vzdáleně předat mezi sebou. A umožní sloučit různé průkazky do jedné – například dnes máte řidičský průkaz, průkaz zbraně, zbrojní pas, tramvajenku, občanku, kartu zdravotního pojištění. Náš zákon umožní vše sloučit do jedné kartičky. Tím odpadávají fronty na úřadech, protože navíc umožní si rejstříky a různé změny v občance včetně bydliště vyřizovat doma ze svého počítače. Tedy umožňuje, abyste si vytiskli výpis z trestního rejstříku doma, ale zároveň ponechává možnost papírové formy – tedy jít přímo na úřad, což se hodí starší generaci.

Poslední, čtvrtá věc, problém s pamatováním spousty hesel a pinů. Ze statistiky vyplynulo, že nejčastěji Češi využívají internetové bankovnictví. Proto druhý zákon na digitalizaci z pera našeho IT specialisty, poslance parlamentu doktora Jelínka umožňuje, že se přes jedno heslo do elektronického bankovního systému budete moci připojovat i do portálu veřejné správy, abyste si nemusela pamatovat různá hesla. Podařilo se nám prosadit i další návrhy včetně zvýšení trestu za týrání zvířat, abychom mu zabránili, a další.

Vy jste součástí opozice, opozici sám – a není to poprvé – nazýváte demagogickým blokem. Opozice byla vyzvána při demonstracích spolkem Milion chvilek pro demokracii, aby se spojila. Jaký by to podle vás mělo význam a co je podle vás největším problémem „demagogického bloku“ České republiky?

Já poukážu na demagogie opozice, tak i organizátorů Milionu chvilek pro demokracii. Volají po odvolání politiků, například ministryně spravedlnosti Marie Benešové, a přesně tyto strany, které vystupují na demonstracích, ČSSD, Piráti, TOP 09 a tak dále, už dva roky blokují ve Sněmovně náš zákon na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Co je důkazem většího pokrytectví? Navíc na demonstracích pomlouvají hnutí SPD – například Minář. Na tom vidíte, že jim vůbec nejde o demokracii, naopak blokují zákon o referendu. Jim vůbec nejde o odvolatelnost politiků, o demokracii. Jim jde pouze o to a rozčiluje je, že nejsou u koryta jejich političtí respondenti. To je normální politická kampaň.

Asi to funguje, protože opoziční strany hlásí příliv nových žádostí o členství po výzvě spolku Milion chvilek pro demokracii na demonstraci…

Chtěl jsem poukázat na kontrast, kdy na demonstraci vystupují zástupci stran, kteří za A přivedli Andreje Babiše do vlády – je to KDU-ČSL a ČSSD – a Bohuslav Sobotka zároveň vystupuje na akcích Milionu chvilek, kde má dokonce projevy s mikrofonem. Přitom on přivedl Babiše do vlády a je zván na tyto akce. Stejně tak představitelé vedení KDU-ČSL, kteří už také vystupovali na demonstraci – ti také přivedli Babiše do vlády.

Takže blokují návrhy SPD na přímou volbu, odvolatelnost politiků i referendum. Na druhou stranu vyžadují na demonstracích, aby byl někdo odvolán, a zároveň kritizují SPD. Tady jasně vidíte, že jde o čistě účelovou předvolební akci, tak je to potřeba pojmenovat – vůbec nejde o demokracii. Prostě se jim nelíbí, že nejsou u vlády, a rádi by u vlády byli oni.

Nemám nic proti tomu, aby lidé demonstrovali – my jsme také dělali spoustu demonstrací, ale bylo by dobré věc pojmenovat pravým jménem. Jde o normální politickou kampaň, přípravu na volby do Poslanecké sněmovny, protože to, jak si protiřečí – tedy slova a činy – je jasná věc. Kdyby jim šlo skutečně o demokracii, tak vyzvou k podpoře návrhu SPD na odvolatelnost politiků, který tam už dva roky leží, protože ve skutečnosti ho nechtějí. Žádná taková výzva nezazněla, takže je jasné, odkud vítr vane.

Vy sám velmi často kritizujete média, Česká televize a Český rozhlas nejsou jediní. Změnilo se pro vás za poslední rok v tomto ohledu něco?

V tomto ohledu se nezměnilo v podstatě nic. Snad jsem si všiml, že poté, co začala naplno pracovat externí advokátní kancelář, která pro hnutí SPD právně řeší veškerá křivá nařčení a pomluvy médií, musím říci, že se situace zklidnila do další fáze a připomíná mi trochu Gándhího v Indii, kdy vás nejprve pomlouvají, pak proti vám bojují a potom mlčí a cenzurují. Samozřejmě sám bych rád, aby přišla závěrečná fáze, kdy vyhrajeme.

Česká televize, Český rozhlas přešly do fáze, kdy je hnutí SPD v podstatě úplně cenzurováno a Okamura se v podstatě ve srovnání s jinými politickými stranami přestal objevovat. Samozřejmě platí, že už jsem pět let nebyl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce. To je nejviditelnější cenzura České televize a je o to tristnější, že za něho 540 tisíc našich voličů platí každý měsíc České televizi koncesionářské poplatky za propagaci jiných předsedů politických stran a sami svého předsedu nevidí, přestože si je platí. Je neuvěřitelné, co Česká televize neustále předvádí, proto leží v Poslanecké sněmovně už tři měsíce zákon na zrušení koncesionářských poplatků.

Dostatečná podpora zákona mezi stranami není, i když v názoru nejste osamocen...

Osamoceni jsme, protože písemný návrh zákona je pouze od nás. Možná někdo jen ústně říká líbivé proklamace. Ne slova, ale činy. Skutečně legislativní návrhy, skutečná práce, nikoliv jen mluvení.

Vy celkově v České politice, nadneseně řečeno, nemáte lehký úděl. Jste dost jedinečný jak politikou, kterou propagujete, tak i způsobem. Se svými voliči například nekomunikujete hlavně přes média, ale především přes sociální sítě a přes osobní komunikaci. Jak se v celém českém politickém bitevním poli cítíte?

Rád bych komunikoval stejně, jako je to umožňováno ostatním politickým stranám – také přes média. Ale problém je, že vlastenecké strany v celé Evropě prozrazují stejný program – přímou demokracii a suverenitu – ať už můj přítel Matteo Salvini v Itálii, nebo moje kamarádka Marine Le Penová ve Francii, jsou i v západních zemích, kde dokonce vyhráli italské a francouzské volby, mainstreamovými médii cenzurováni a nejsou zváni. Nejde pouze o problém České republiky, ale hlavní tvář vlasteneckých stran v Evropě, hlavní lídři jsou tvrdě cenzurováni i tam.

Všichni pracujeme kontaktním způsobem, jezdíme za občany téměř každý víkend, komunikujeme přes sociální sítě, jinak se naše myšlenky přes tvrdou probruselskou cenzuru samozřejmě nedostanou k občanům. Naštěstí mám tu výhodu, že na rozdíl od ostatních politiků nemám vůbec problém obětovat své víkendy a volný čas kontaktu s voliči. Já se toho nebojím, odezvy mám velice kladné, na Facebooku každý vidí, že každý týden komunikuji s občany.

Rok 2019 byl také rokem aktivistky Grety Thunbergové. Její požadavky začala řešit Evropská komise – jak se na to díváte? Budeme méně spotřebovávat, létat, méně jíst maso, tlačit na konec uhelných elektráren? Jak se s touto vlnou aktivity vypořádat?

Sluníčkářka, hysterická klima aktivistka Greta Thunbergová naposledy posunula své návrhy a řekla, že by se kvůli klimatu měli světoví státníci postavit ke zdi. Později se omluvila, že to tak nemyslela a prý si popletla významy v angličtině. Bojím se, aby si příště nepopletla další slovní spojení a nenavrhovala konečné řešení klimatické otázky.

Co se týká jejích návrhů, jsou úplně scestné, protože hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí a určitě prosazujeme řešení postavená na vědeckých základech. To se ovšem zcela míjí s náhledy Grety, protože i špičkoví světoví vědci, i nositelé Nobelových cen se veřejně ohrazují proti této klima hysterii, která dnes probíhá za podpory politických neziskových organizací a různých politiků z Evropské unie. Dokonce píší veřejné dopisy, že její vyjádření nestojí na pravdivých základech.

Nejlépe bychom udělali, kdybychom začali zalesňovat a přestali zabírat zemědělskou půdu novými betonovými plochami a různými stavbami. Kdybychom začali stavět různé remízky, kdyby se začaly místo řepky sázet plodiny, které zadržují vodu, a podobně.

Jinak řečeno místo hysterie návrat k přírodním věcem, které situaci ovlivňují…

Chci zdůraznit, že podíl CO2 ve vzduchu stoupl za posledních sto let pouze o jednu setinu procenta. Podíl CO2 ve vzduchu je 0,03 procenta a za posledních sto let stoupl na 0,04. Země se pravidelně oteplovala a zároveň přicházela doba ledová, takže například ve středověku za Karla IV. se u Pražského hradu pěstovalo víno, protože bylo tepleji, a žádné výfukové plyny na to evidentně vliv neměly. Pojďme dělat rozumnou ochranu přírody. Je potřeba zdůraznit, že zdaleka největším znečišťovatelem ovzduší je Čína, nikoliv Evropská unie. A musím říci, že už to, že kvůli Evropské unii v rámci klima šílenství se od Nového roku zdraží podle průzkumů výstavba nových rodinných domků v České republice až o třicet procent, jsou další a další důsledky této klimahysterie.

Co do roku 2020 přejete českým politikům?

Já bych si přál, aby více mysleli na to, co zlepší životy normálním, běžným občanům České republiky, než na sebe. Hnutí SPD bylo jedinou stranou, která navrhla zamrazit platy politiků až do roku 2021, zatímco ostatní strany včetně Pirátů nás přehlasovaly, a pak si politici ostatních stran sami sobě odhlasovali zvýšení platů od Nového roku o deset procent. SPD chtělo zamražení platů.

Co byste naopak vzkázal, doporučil či popřál českým voličům?

Českým voličům i občanům přeji hodně zdraví, hodně štěstí, ať se jim daří, a abychom se pokusili naši malou Českou republiku společně názorově spojit a táhnout za jeden provaz, nikoliv rozdělovat. Važme si, že žijeme v době, kdy můžeme mít různé názory. A aby se nám žilo co nejlépe, což můžeme dokázat, jen když budeme spolupracovat, nikoliv se rozdělovat kvůli názorům.



