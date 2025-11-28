„Obětovali lidi, aby to v médiích vypadalo dobře.“ Analytik kroutí nad Ukrajinou hlavou

Podle posledních zpráv mají Ukrajinci problémy zejména na jihu fronty, u Huljajpole, ale také poblíž Záporoží. Je to klasická snaha postupovat tam, kde je to zrovna možné, nebo se Rusové soustředí zejména na čtyři oblasti Ukrajiny, které si přiřkli za své?
VSU mají problémy téměř po celé frontové linii. Je to hlavně díky nedostatku živého „materiálu“ a tím vznikají problémy, jako je nedostatečné a zároveň nekvalitní doplňování jednotek, prodlužuje se doba strávená na kontaktní linii (prodlužují se rotace), neochota, respektive klesá ochota bojovat za každou cenu (vidina vítězství je na hony vzdálená) Ustupují jak na severu u Vovčanska (70 % města pod kontrolou Ruska), tak přes celou širou Ukrajinu až po úsek vámi zmiňovaného Záporoží. Problémy u Záporoží vznikly tím, že velení VSU přesunulo nejlepší jednotky z tohoto úseku směrem na Pokrovsk a Myrnohrad, aby zabránili kolapsu. Oddálilo to jen nevyhnutelné. Z jednotek zbyla torza (problémy s doplněním kvality) a jejich bojová efektivita po přesunu zpět k Záporoží je, dovolím si říct, cca na 50 %.
Rusové používají pořád stejné schéma od začátku konfliktu, klouzavý tlak podél celé délky frontové linie. VSU neustále musí přesouvat jednotky, lepit díry + nedostatek živého „materiálu“. Kvůli tomu jsou neustále v defenzivě a nejsou schopní vyvinout trvalý tlak na žádném z úseků.
Je v kotli Pokrovsk-Myrnohrad již dobojováno? Kolik tak odhadujete, že v něm ukrajinské ozbrojené síly ztratily vojáků?
V Pokrovsku je dobojováno určitě. Celé město je pod kontrolou RF. Kotel kolem Myrnohradu je uzavřen. Kolik vojáků VSU uvízlo v kotli si netroufám odhadnout. Spíše mě zaráží neochota velení VSU včas stáhnout jednotky z obklíčení a pro vylhaný mediální obraz obětovat bojovou sílu, kterou mohla využít jinde.
Co podle vás znamená, že problémy ukrajinské armády už jsou normálně veřejně propírány i v mainstreamu, kde se to do té doby jen hemžilo ukrajinským vítězstvím, obrovskými ztrátami Rusů a tak podobně? Cítíte zadostiučinění?
Zadostiučinění? Nemám radost z toho, že před čím jsem varoval od začátku, se stává realitou. Nemám radost z toho, že ta samá analytická esa nejsou schopna sebereflexe a stále hlásají svoje rádoby módně pokrytecké „myšlenky“.
Jak se stavíte k dalšímu Trumpově plánu jak ukončit válku? Je z něj cítit, že si Trump uvědomuje, v jaké situaci Ukrajinci jsou?
Je důležité zmínit, že se Trump zmýlil. Žil v představě, že bouchne do stolu hned po inauguraci a všichni budou na povel vypouštět bílé holubice. Byly časy, kdy skutečně USA „řídily“ svět, ale svět se mění a jako USA hájily vždy své zájmy za každou cenu, tak teď je hájí i jiní hráči. Počínaje RF, přes Indii, státy Afriky a konče Čínou. Jsou to noví hráči na geopolitické šachovnici a musí se s nimi počítat. EU nezmiňuji úmyslně, nikoho důležitého nezajímá.
Rusko nastavilo mantinely SVO a ze základních pilířů neustoupí. Budeme věřit, že USA mají stále ty nejlepší zpravodajské informace. Na jejich základě jim je určitě jasné, že tento projekt, který rozehrály, a který se nevyvíjí podle jejich představ, musí ukončit dříve, než jejich iniciativy vedoucí k ukončení konfliktu nebudou nikoho zajímat, zejména RF. Hraje se o hodně. Vlivem počínaje, surovinami konče.
Velká pozornost je věnována také útokům na energetickou infrastrukturu. Četl jsem, že útoky nejsou vážné, dokud Rusové nezačali útočit na 750 kV transformátory. Relativně nedávno se ale takový útok odehrál. Byla to odveta za ukrajinské útoky nebo Rusové přitvrdili?
Útoky na části kritické infrastruktury byly vážné i dříve. Jen byly ze začátku „snadno“ opravitelné, nahraditelné. Přístup RF k ničení infrastruktury, důležitých cílů vedl v mnoha diskuzích k různým názorům. Osobně si myslím, že RF nechtěla postupovat podle vzorce USA a NATO např. při konfliktu v Jugoslávii a na první dobrou zničit vše včetně sídla srbské televize (RTS) v Bělehradě. Jako uplatňují neustálý klouzavý tlak na kontaktní linii na zemi, který se zvyšuje, tak stejný modus operandi přenesli do vzduchu - „stokrát nic umořilo vola“. Samozřejmě, že ukrajinské, a tak opěvované, útoky přišly Rusům vhod – „Když vy takhle inženýrku, tak my takhle.“
Zaznamenal jsem myšlenku, že jeden z problémů Ukrajiny je, že bojuje mediálně. Totiž že její primární starost je, aby vypadala před západními lídry schopná bránit své území, což má udržet penězovody a zbraňovody v chodu. To ale znamená, že bojuje reaktivně, nepředchází problémům a vojáci jsou posíláni tam, kde situace hoří. Je to podle vás přesné zhodnocení situace?
Ano, je. Viz odpovědi u první a druhé vaší otázky.
Pokud si dobře vzpomínám, vaše predikce byla, že v roce 2026 konflikt skončí. Je tomu stále tak?
Moje první predikce v r. 2022 byla, že RF je ochotna vést konflikt donekonečna. Což potvrdil 26. 11. 2025 ministr armády USA Daniel Driscoll v rozhovoru pro NBC News. Vámi zmiňované datum souvisí se zvolením Trumpa prezidentem USA a na rozdíl od jiných, kteří věřili v konec již během léta 2025, jsem zůstal opět realistou.
Dokud má Ukrajina pocit, že může kličkovat, bude bojovat. Kličkovat jí umožnuje přístup EU a Velká Británie. O konci, brzkém nebo pozdějším, rozhodnou dvě věci. Politika v závislosti na situaci na bojišti nebo situace na bojišti nezávisle na politice. Přeji si, aby konec nastal co nejdříve. Už jen kvůli těm klukům a děvčatům, kteří umírají jen proto, že si někdo hraje.
autor: Karel Šebesta