Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz

Francouzský prezident Emmanuel Macron se nechal slyšet, že by bylo dobré s ruským prezidentem Vladimirem Putinem znovu obnovit rozhovory. Macron vedl s Putinem delší telefonické rozhovory již v období počátku ruské agrese na Ukrajině, tedy na počátku roku 2022, ale tyto rozhovory v jednu chvíli utichly, protože prý nepřinášely výsledky.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
O diplomatické partii francouzského a ruského prezidenta informovala agentura Reuters a řada dalších zahraničních médií.
„Věřím, že je v našem zájmu jako Evropanů a Ukrajinců najít v nadcházejících týdnech správný rámec pro obnovení této diskuse,“ uvedl francouzský prezident.
Server France24 s odvoláním na Elysejský palác, sídlo francouzských prezidentů, napsal, že konkrétní podmínky, za nichž rozhovor prezidentů proběhne, budou teprve upřesněny.
„Vítáme, že Kreml s tímto přístupem veřejně souhlasil. V nadcházejících dnech rozhodneme o nejlepším způsobu, jak postupovat,“ uvedl Elysejský palác.
Mezitím v americkém Miami probíhají rozhovory ruské a americké delegace. Bez účasti ukrajinské strany. Server Kyiv Independent upozorňoval, že podle Rusů trojstranná jednání s Ukrajinou nebyla vůbec v plánu.
Jednání mezi Macronem a Putinem však mohou obsahovat jeden důležitý háček.
Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov novinářům v Moskvě řekl, že změny v mírových jednáních, jak je původně připravili Rusové a Američané, o které se postarali Ukrajinci s politiky EU, cestu k míru nijak neulehčují. Spíše naopak.
„Jsem si jistý, že návrhy, které Evropané a Ukrajinci předložili nebo se snaží předložit, rozhodně navrhovanou dohodu nezlepšují a nezlepšují ani možnost dosažení dlouhodobého míru,“ uvedl Ušakov. Anglicky mluvící čtenáře na Ušakova slova upozornila agentura Reuters.
Rusové vnímají evropské snahy o změny v mírových ujednáních jako snahu tato mírová jednání zhatit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.