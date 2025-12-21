Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz

21.12.2025 18:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Emmanuel Macron, francouzský prezident, se nechal slyšet, že by bylo dobré obnovit rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten naznačil ochotu rozhovory skutečně obnovit. Má to však háček.

Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Ruský prezident Vladimir Putin.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se nechal slyšet, že by bylo dobré s ruským prezidentem Vladimirem Putinem znovu obnovit rozhovory. Macron vedl s Putinem delší telefonické rozhovory již v období počátku ruské agrese na Ukrajině, tedy na počátku roku 2022, ale tyto rozhovory v jednu chvíli utichly, protože prý nepřinášely výsledky.

Putin přes svého mluvčího Dmitrije Peskova vzkázal, že pokud to Macron myslí vážně, lze rozhovory obnovit.

O diplomatické partii francouzského a ruského prezidenta informovala agentura Reuters a řada dalších zahraničních médií.

„Věřím, že je v našem zájmu jako Evropanů a Ukrajinců najít v nadcházejících týdnech správný rámec pro obnovení této diskuse,“ uvedl francouzský prezident.

Server France24 s odvoláním na Elysejský palác, sídlo francouzských prezidentů, napsal, že konkrétní podmínky, za nichž rozhovor prezidentů proběhne, budou teprve upřesněny.

„Vítáme, že Kreml s tímto přístupem veřejně souhlasil. V nadcházejících dnech rozhodneme o nejlepším způsobu, jak postupovat,“ uvedl Elysejský palác.

Mezitím v americkém Miami probíhají rozhovory ruské a americké delegace. Bez účasti ukrajinské strany. Server Kyiv Independent upozorňoval, že podle Rusů trojstranná jednání s Ukrajinou nebyla vůbec v plánu.

Jednání mezi Macronem a Putinem však mohou obsahovat jeden důležitý háček.

Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov novinářům v Moskvě řekl, že změny v mírových jednáních, jak je původně připravili Rusové a Američané, o které se postarali Ukrajinci s politiky EU, cestu k míru nijak neulehčují. Spíše naopak.

„Jsem si jistý, že návrhy, které Evropané a Ukrajinci předložili nebo se snaží předložit, rozhodně navrhovanou dohodu nezlepšují a nezlepšují ani možnost dosažení dlouhodobého míru,“ uvedl Ušakov. Anglicky mluvící čtenáře na Ušakova slova upozornila agentura Reuters.

Rusové vnímají evropské snahy o změny v mírových ujednáních jako snahu tato mírová jednání zhatit.

