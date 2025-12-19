Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině

19.12.2025 15:40 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Andrej Babiš odmítl ručit za půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Přesto se Česká republika bude na splácení podílet, míní ekonom Bartoň. „Babiš nikdy nedělá víc, než musí. Tedy co se týká boje za zájmy českých občanů. V rámci jeho byznysu už je to trochu jinak. A jeho proklamace vůči EU před českými občany a jeho proklamace na půdě EU a skutečné kroky jsou pak nezřídka v rozporu,“ řekl k tomu Tomáš Vyoral. A pustil se i možné kandidatury Petra Fialy na Pražský hrad. „Jeden panák se zanedbatelným IQ za druhého,“ zhodnotil.

Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

V Kongresovém centru pouštěli dětem školou povinným dokument Velký vlastenecký výlet. Přítomen byl i prezident. Co na takovou výchovu mládeže říkáte? Není to ta „příprava na válku“, o které neustále někdo mluví, jako že v Rusku probíhá?

Soudruh prezident má s indoktrinací – sebe a ostatních – bohatou zkušenost, takže mě jeho přítomnost při této příležitosti nijak nepřekvapuje a neuráží. Každý režim, ať už takový nebo makový, respektive jeho představitelé vědí, že je občany třeba indoktrinovat a správně usměrnit už od dětských let. Nejsmutnější a nejsměšnější zároveň je, jak se novodobí soudruzi a svazáci neustále s pohrdáním a rozhořčením opírají o Putinovo autokratické Rusko, Čínu, Severní Koreu nebo socialistický režim u nás před řízeným předáním moci v roce 1989, a přitom jsou jak vejce k vejci. Pokrytectví.

V Dronech Nemesis drželi tiskovou schůzi, na které promlouval mimo jiné herec Ondřej Vetchý, který prohlásil: „Hodnoty, které vyznávám, mi znemožňují dělat morální chyby. Můžu udělat chybu numerickou, ale to je všechno.“ Co na takovou pýchu říci?

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2989 lidí
To je bohužel ono naduté dobroserství takzvaných lepších lidí, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní. Pardon za ty výrazy, ale lidé jako pan Vetchý by nás – podobně jako za koronafašismu – zachránili před námi samými i kdyby nás kvůli tomu měli snad zastřelit. Nadneseně řečeno – samozřejmě. Jinak jak známo pýcha předchází pád, ať už reálný či obrazný. Myslím, že pan Vetchý je dost starý na to, aby si mohl uvědomit, že nikdo z nás není neomylný, a už vůbec ne v takových otázkách, jako je politika, geopolitika a válečné konflikty… Právě ony, předpokládám, čisté hodnoty, které má zřejmě na mysli, totiž zcela určitě vyznává dle svého nejlepšího přesvědčení velká většina lidí bojujících vždy na obou stranách barikády. Svět není tak černobílý, jak ho vidí Vetchý a někteří jemu podobní a jak se nám to snaží nabulíkovat pologramoti politického a mediálního hlavního proudu. Neexistují jen hrdinové a padouši. V každém hrdinovi je kus padoucha a naopak. A vždycky všechno s prominutím odserou hlavně obyčejní, nevinní lidé. A jakkoliv si Vetchý ve své zaslepenosti a omezeném vidění světa myslí určitě opak, tak k utrpení oněch obyčejných lidí přispívá svou iniciativou i on.

Ministr vnitra Lubomír Metnar nechal z Ministerstva vnitra sundat vlajku Ukrajiny, což popudilo permanentní vlaječkáře, jako např. europoslance Zdechovského. Bývalá moderátorka ČT Nora Fridrichová prohlašuje, že je to horší, než když sundával vlajku Okamura. Je to podle vás horší, nebo lepší?

Co je horší a co je lepší, vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo to interpretuje. Podle mě je to hlavně logické a normální. Na ministerstvech všeho druhu a poddruhu by měly viset pouze vlajky české, neb jsme v České republice, nikoliv na Ukrajině. Tečka. A ona válka, do které se nás naši papaláši neustále snaží vmanévrovat, není naší válkou a v důsledku o jejích skutečných příčinách a účelu většina z nás ví kulové. Stejně jako Ukrajina je pro USA, Británii a některé další pouze prostředníkem a vykonavatelem v jejich proxy válce proti Rusku, stejně tak onomu účelu slouží papaláši naší republiky a dalších evropských zemí.

Psali jsme:

V pondělí se má Filip Turek vypravit za prezidentem, aby ho šel přesvědčit, že má být ministr. V mezičase jsme tu měli poněkud nestandardní pověření slovenského ministra zastupováním Česka. Myslíte, že slovenský ministr zastupuje ČR lépe než lidé zbylí po Fialovi?

Je to sice z logiky věci těžko pochopitelné – a vpravdě neznám reálné výstupy – ale v zásadě by musel být onen slovenský ministr dost padlý na hlavu, aby dokázal vykonávat práci hůře než demoliční četa pod Fialovým „vedením“.

Kavárna si připomíná 14 let bez Václava Havla. Když jsme tak u toho, co myslíte, že by Havel říkal na dnešní válečné, ale i jiné šílenství?

Netroufám si fabulovat a mluvit za nikoho jiného, než za sebe. Tedy nevím, co by Havel říkal. Ostatně on sám – coby všemi opěvovaný humanista – proslul hláškou o „bombardování, jehož charakter je ryze humanitární“ – volně cituji. Nebo tuším, že rovněž vzýval invazi do Iráku. Tedy těžko říci, jak by se k současné situaci stavěl. Nebo jak by mu bylo doporučeno, aby se k ní stavěl.

Bývalý premiér Fiala v rozhovoru pro iDnes tvrdí, že mu říkají, aby přemýšlel o volbě prezidenta. Prezident Fiala… bylo by to podle vás zlepšení, nebo zhoršení oproti Pavlovi?

Asi prašť, jak uhoď. Jeden panák se zanedbatelným IQ za druhého. Jedna loutka v rukou druhých za jinou. Jeden prefabrikát koncipovaný do masarykovského vzhledu za druhého. A je krásně alibistické odvolávat se na to, že nám říkají… A taky dost všeobecné a ne úplně prokazatelné… Mimochodem – kdo mu to říká? Lidé v kavárnách, kam chodí na cibetkovou kávu? Nebo PR poradci, kteří z necharismatické bytosti vyprefabrikovali jakžtakž vypadajícího politika s gestikulací klauna z třetí cenové?

Babiš na jednání Evropské rady odmítl ručení za 90 miliardovou půjčku. Ale podle ekonoma Petra Bartoně ji stejně Česko bude splácet. Jak se na takové vychytralé chování díváte? Bylo to maximum, co mohl Babiš udělat?

Nechci být chytrá Horákyně, ale myslím, že Babiš nikdy nedělá víc, než musí. Tedy co se týká boje za zájmy českých občanů. V rámci jeho byznysu už je to trochu jinak. A jeho proklamace vůči EU před českými občany a jeho proklamace na půdě EU a skutečné kroky – či kroky jeho spolustraníků – jsou pak nezřídka v rozporu. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je.

Jinak všem čtenářům děkuji za přízeň, ale i nepřízeň a kritiku, bez které se nikdy nemůžeme posunout dál. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků nejlépe v kruhu rodiny či přátel a pod stromeček hlavně zdravíčko. A jakkoliv jsou mé pohledy často pesimistické, tak věřím tomu, že silní lidé vydrží víc než špatné časy. Mějme se, jak chceme a něco pro to dělejme.

Psali jsme:

Tak si choďte pěšky. Pro všechno. Vyoral sekl demonstranty
„Konečně se přiznali.“ Vyoral udeřil na lokaje
Kubu bych nepřeceňoval, ODS nepoloží. Vyoral jde proti proudu
Akce „falešná vlajka“ a provokace Ruska? Varování k Ukrajině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , vlajka , Vetchý , Turek , Metnar , Nemesis , drony , Vyoral

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte rozhovor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině

15:40 Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Andrej Babiš odmítl ručit za půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur…