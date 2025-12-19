Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině

V Kongresovém centru pouštěli dětem školou povinným dokument Velký vlastenecký výlet. Přítomen byl i prezident. Co na takovou výchovu mládeže říkáte? Není to ta „příprava na válku“, o které neustále někdo mluví, jako že v Rusku probíhá?
Soudruh prezident má s indoktrinací – sebe a ostatních – bohatou zkušenost, takže mě jeho přítomnost při této příležitosti nijak nepřekvapuje a neuráží. Každý režim, ať už takový nebo makový, respektive jeho představitelé vědí, že je občany třeba indoktrinovat a správně usměrnit už od dětských let. Nejsmutnější a nejsměšnější zároveň je, jak se novodobí soudruzi a svazáci neustále s pohrdáním a rozhořčením opírají o Putinovo autokratické Rusko, Čínu, Severní Koreu nebo socialistický režim u nás před řízeným předáním moci v roce 1989, a přitom jsou jak vejce k vejci. Pokrytectví.
V Dronech Nemesis drželi tiskovou schůzi, na které promlouval mimo jiné herec Ondřej Vetchý, který prohlásil: „Hodnoty, které vyznávám, mi znemožňují dělat morální chyby. Můžu udělat chybu numerickou, ale to je všechno.“ Co na takovou pýchu říci?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ministr vnitra Lubomír Metnar nechal z Ministerstva vnitra sundat vlajku Ukrajiny, což popudilo permanentní vlaječkáře, jako např. europoslance Zdechovského. Bývalá moderátorka ČT Nora Fridrichová prohlašuje, že je to horší, než když sundával vlajku Okamura. Je to podle vás horší, nebo lepší?
Co je horší a co je lepší, vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo to interpretuje. Podle mě je to hlavně logické a normální. Na ministerstvech všeho druhu a poddruhu by měly viset pouze vlajky české, neb jsme v České republice, nikoliv na Ukrajině. Tečka. A ona válka, do které se nás naši papaláši neustále snaží vmanévrovat, není naší válkou a v důsledku o jejích skutečných příčinách a účelu většina z nás ví kulové. Stejně jako Ukrajina je pro USA, Británii a některé další pouze prostředníkem a vykonavatelem v jejich proxy válce proti Rusku, stejně tak onomu účelu slouží papaláši naší republiky a dalších evropských zemí.
V pondělí se má Filip Turek vypravit za prezidentem, aby ho šel přesvědčit, že má být ministr. V mezičase jsme tu měli poněkud nestandardní pověření slovenského ministra zastupováním Česka. Myslíte, že slovenský ministr zastupuje ČR lépe než lidé zbylí po Fialovi?
Je to sice z logiky věci těžko pochopitelné – a vpravdě neznám reálné výstupy – ale v zásadě by musel být onen slovenský ministr dost padlý na hlavu, aby dokázal vykonávat práci hůře než demoliční četa pod Fialovým „vedením“.
Kavárna si připomíná 14 let bez Václava Havla. Když jsme tak u toho, co myslíte, že by Havel říkal na dnešní válečné, ale i jiné šílenství?
Netroufám si fabulovat a mluvit za nikoho jiného, než za sebe. Tedy nevím, co by Havel říkal. Ostatně on sám – coby všemi opěvovaný humanista – proslul hláškou o „bombardování, jehož charakter je ryze humanitární“ – volně cituji. Nebo tuším, že rovněž vzýval invazi do Iráku. Tedy těžko říci, jak by se k současné situaci stavěl. Nebo jak by mu bylo doporučeno, aby se k ní stavěl.
Bývalý premiér Fiala v rozhovoru pro iDnes tvrdí, že mu říkají, aby přemýšlel o volbě prezidenta. Prezident Fiala… bylo by to podle vás zlepšení, nebo zhoršení oproti Pavlovi?
Asi prašť, jak uhoď. Jeden panák se zanedbatelným IQ za druhého. Jedna loutka v rukou druhých za jinou. Jeden prefabrikát koncipovaný do masarykovského vzhledu za druhého. A je krásně alibistické odvolávat se na to, že nám říkají… A taky dost všeobecné a ne úplně prokazatelné… Mimochodem – kdo mu to říká? Lidé v kavárnách, kam chodí na cibetkovou kávu? Nebo PR poradci, kteří z necharismatické bytosti vyprefabrikovali jakžtakž vypadajícího politika s gestikulací klauna z třetí cenové?
Babiš na jednání Evropské rady odmítl ručení za 90 miliardovou půjčku. Ale podle ekonoma Petra Bartoně ji stejně Česko bude splácet. Jak se na takové vychytralé chování díváte? Bylo to maximum, co mohl Babiš udělat?
Nechci být chytrá Horákyně, ale myslím, že Babiš nikdy nedělá víc, než musí. Tedy co se týká boje za zájmy českých občanů. V rámci jeho byznysu už je to trochu jinak. A jeho proklamace vůči EU před českými občany a jeho proklamace na půdě EU a skutečné kroky – či kroky jeho spolustraníků – jsou pak nezřídka v rozporu. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je.
Jinak všem čtenářům děkuji za přízeň, ale i nepřízeň a kritiku, bez které se nikdy nemůžeme posunout dál. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků nejlépe v kruhu rodiny či přátel a pod stromeček hlavně zdravíčko. A jakkoliv jsou mé pohledy často pesimistické, tak věřím tomu, že silní lidé vydrží víc než špatné časy. Mějme se, jak chceme a něco pro to dělejme.
