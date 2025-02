Český expert: Největší úlovek pro Muskovo DOGE. Více peněz než CIA

Trumpova administrativa zastavila na 90 dní veškerou zahraniční pomoc. Je to správný krok?

Jistě. Anketa Zaslouží si Miroslava Němcová solidaritu kvůli útokům Dmitrije Medveděva na její osobu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7335 lidí

Elon Musk chce agenturu USAID (Americká agentura mezinárodního rozvoje), skrze kterou zahraniční pomoc proudí, zcela uzavřít. Musk tvrdí, že s tím souhlasil i Trump. Je to dobrý nápad?

Ano. Míra neprůhlednosti jejích operací a špatná pověst související s toxicitou některých jejich peněz, které byly zneužívány pro politické intervence v zemích, kde se to pro deep state a Demokraty hodilo, jsou takového rozsahu, že pouhá redukce této chobotnice by asi nestačila. Navíc by rozkrytí každého temného koutu trvalo neúměrně dlouho. Uvědomme si, že USAID v USA zaměstnává asi 10 000 lidí a ve fiskálním roce 2023 vyplatila 72 miliard dolarů (zdroj Epoch Times), což z ní dělá supermocný úřad ve federální vládě. Má více než CIA a ministerstvo zahraničí. Pro Muskovu komisi DOGE usilující o snížení byrokracie a federálních výdajů to asi bude největší úlovek.

Salvadorský prezident Nayib Bukele o programu USAID řekl, že ke skutečným projektům se dostane nanejvýš 10 % peněz, zbytek slouží pro „podněcování opozice, financování protestů a podkopávání vlád, které se odmítají přizpůsobit globalistické agendě“. Souhlasíte, že se za zahraniční pomoc místy maskuje něco jiného?

To je o USAID dlouho známo. Nevládní organizace tohoto typu financované ambasádami často prosazují politickou agendu a pomáhají opozici se snahou o změnu vlády nebo režimu. V případě USAID se tak dělo nejen v zemích s nedemokraticky zvolenou vládou, ale i u spojenců. Tam jde např. o podporu masové migrace, LGBT, genderové ideologie, Istanbulské úmluvy, manželství stejnopohlavních párů, federalizaci EU, Green Dealu, cenzuru pod záminkou boje s dezinformacemi atd.

V oblasti cenzury byl USAID velký hráč a ještě asi uvidíme, co vyplave na povrch. Podle Mika Benze, bývalého pracovníka ministerstva zahraničí, je USAID „fakticky rozdílový hráč, který pomáhá Pentagonu v oblasti národní bezpečnosti, ministerstvu zahraničí v oblasti národních zájmů a zpravodajské komunitě v oblasti tajných operací.“ Zlé jazyky tvrdí, že USAID dělalo veřejně to, co CIA dělala dříve tajně.

Velkým českým příjemcem pomoci USAID je například Člověk v tísni. V roce 2023 dostal od USAID asi 1,75 miliardy korun, skoro 30 % svých celkových výnosů. Není možné, že zrušení USAID by negativně zasáhlo i bohulibé projekty?

O ČvT se už dlouho říká, že je centrem české zahraniční politiky bez toho, aby se muselo zpovídat premiérovi. Asi i proto mohl dostat funkci ministra zahraničí nezkušený Pirát (Jan Lipavský) - plní spíše roli ceremoniální osoby cestující po světě a mluvící do mikrofonu podle pokynů jiných. Pamatuji si, že ČvT byl první „nevládkou“, která kolem roku 2015-16 prosazovala masovou migraci a první „nevládkou“, která u nás šířila hysterii kolem „dezinformací“, tedy narativů (výkladů), např. v oblasti migrace, které chtěli z veřejného prostoru vytěsnit. Nevládku píšu v uvozovkách, protože jejich rozpočet je tvořen především příspěvky vlád, což samo o sobě vede k úvaze, zda nejde o činnost pro „cizí mocí", když si vypůjčím termín nového trestného činu, který navrhuje naše vláda. Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8731 lidí

Pokud by se snížilo, nebo dokonce úplně zastavilo financování českých neziskovek z amerických peněz, jaké to podle vašeho soudu bude mít dopady na Česko a zdejší politiku?

Myslím, že ČR není tak chudá země, aby si nemohla financovat smysluplné aktivity z vlastních zdrojů – veřejných i soukromých. Třeba samotnou oblast migrace a integrace cizinců, kterou dobře znám, podporuje Jihomoravský kraj a město Brno asi 10 miliony Kč každý rok, další peníze pak přidávají firmy a stát.

Když ty peníze jdou ze zahraničí, málokdy je to jen dar bez závazku. Podívejme se např. na Norské fondy, které na jednu stranu spolufinancují třeba opravu historických památek, ale na straně druhé prosazují politickou agendu kolem LGBT a genderu.

První věcí, kterou by měl schválit nový parlament po volbách, je obdoba amerického zákona FARA. Tj. povinná registrace všech nevládních organizací, které dostávají peníze ze zahraničí nad stanovený limit (např. čtvrtina rozpočtu a X set tisíc Kč). Nemusí to být žádné restrikce, ale kdokoli by se mohl podívat do veřejného registru, zda jejich případné prosazování politické agendy neplatí náhodou cizí vlády.

