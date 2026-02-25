„Zatím ještě… Zatím.“ Vzkazuje Vidlák Ukrajincům v Česku

V jakém duchu proběhlo výročí čtyř let od začátku války na Ukrajině? Nebylo to takové „pořadové cvičení“ na všech frontách?
Neslo se v duchu vpravdě bojovném. Mír nastane, až bude Rusko poraženo, to byl leitmotiv dne. Vzhledem k tomu, že jsou naši politici ještě stále naladěni ve vítězném duchu a očekávají porážku ruských hord každým dnem, začínám se obávat, že toto výročí nebylo poslední a bude následovat další. Chciválci jen budou ještě frustrovanější, Ukrajina bude menší a mrtvých bude víc.
Co soudíte o představě, že na válce na Ukrajině jsme jako Česko vydělali? Ukrajinci nám tu pracují a hlavně se naše firmy podílely na zbrojních dodávkách, zaměstnaly lidi a zaplatily daně. Co na to občan, zeptal by se Ota Černý?
Jo, leckteré firmy na tom dobře vydělaly a jistý Strnad se stal dokonce nejbohatším Čechem. I daně zaplatil. Ale upřímně... v tomto případě přišly nejprve zisky a náklady nás teprve čekají. Voři v zakoně už tady jsou, zbraně už se sem vesele pašují, Bandera párty jsou oblíbené, kriminalita také utěšeně roste... zeptejte se v Plzni a Borských polích. Byty jsou neúnosně drahé, což bude nejen tím, že Bartoš byl ministr na hov... houby, ale také tím, že sem přišlo půl milionu lidí, kteří také chtějí bydlet. Zpravidla to byli lidé movitější, protože když se můžete vyplatit z mobilizace, koupit si tady předražený byt, není problém.
Zaujalo mě, že mezinárodní média téma „výroční Ukrajiny“ poněkud odflákla, či spíše upozadila: Řešila binec v Mexiku, americkou ekonomiku a Írán. Co z toho vyvozovat?
To je přece jasné, přesně v tomto pořadí je zaměřená pozornost velmocí. Tak jako kdysi Putin jediným rozkazem vyléčil celý svět z pandemie, teď jsou jiní světoví lídři z Ukrajiny unavení a chtějí své vlastní války. Proč by měl být za geroje jen Zelenskyj, nicht wahr? Ale takhle to je, když jdete s pány na led.
Pojďme trochu na zem, a konkrétně k vám na jižní Moravu. Jak teď probíhají hovory například o válce na Ukrajině? Do kostela už kvůli politizaci evangelické církve nechodíte, ale jistě se to řeší jinak.
Teď zrovna probíhaly rozhovory o olympiádě, Metoději Jílkovi a fandícím panu prezidentovi. Rozhovory o Ukrajině a válce jsem už delší dobu nezaznamenal. Lidé jsou z toho už opravdu unavení a denně přibývají ti, kteří si myslí, že za jejich problémy s placením nájemného a frontami u doktora mohou Ukrajinci. Pokud se mluví o válce, tak v tom duchu, aby už brzy skončila a uprchlíci se vrátili domů. Zatím ještě diskuse nedospěla do všeobecného požadavku, aby uprchlíkům bylo k odchodu pomoženo. Zatím.
Andrej Babiš představil hospodářskou strategii postavenou na investicích, stále horuje pro boj s emisními povolenkami. Zrušení TV poplatků se však zatím odkládá. Je nejen díky tomu u vás Babiš v tuto chvíli v plusu, nebo v minusu, pokud jde o vaši podporu?
Já na jednu stranu chápu, že to má těžké a rozumím tomu, že jde nerad do rizika, když opravdu nemusí. S trochou smutku ale musím říct, že jde Ficovou cestou. Je to takové cimrmanovské. Po prvku očekávání následuje prvek zklamání. Nemám důvod proti Andrejově vládě demonstrovat a jsem rád, že nevládne Fiala nebo dokonce Rakušan. Ale jako bloger, který sleduje českou politickou scénu už celé desetiletí, říkám, že zklamání je horší než zlý osud. Chápu, že se Babiš potřebuje upevnit, chápu, že potřebuje vyměnit lidi na klíčových postech, chápu, že proti sobě nechce podnítit odpor dřív, než to bude nutné. Ale pokud je jeho strategie to, co dělá dneska, špatně to dopadne. Uvidíte za čtyři roky.
Co začíná být skoro až komické, je snaha prosadit na český venkov větrníky. Konkrétně snaha přesvědčit lidi, že nejsou ani ošklivé, ani hlučné a vlastně jsou i hezké (i to jsem slyšel). A že vyrábí levnou elektřinu, ač se vykupuje dráž než ta z uhlí (i s povolenkami). Co si o tom myslet?
Víte, jak poznáte, že došly argumenty? Jednoduše – vrazili tam Rusáky. To je v posledních letech spolehlivý ukazatel. Jak za to může Putin, jsou v koncích. Ono se totiž blbě argumentuje, když kilowatthodina z uhelné elektrárny stojí pětadvacet halířů a kilowatthodina z větrníku stojí čtyři koruny.
Kdysi se říkal vtip. Víte, proč Bůh stvořil firmu NIKE? Aby si odškrtl blbce. Dnes mám pocit, že ze stejných důvodů stvořil Pirátskou stranu i STAN.
Ano, jistě, „ruská propaganda“. „Soudruhu, ty to táhneš s imperialistama, když jsi proti nám.“ Je náhoda, že se objevují podobné analogie, nebo je to něco, co je, bohužel, v DNA tohoto národa? Konformismus, snaha zavděčit se pánům a „masit“ ve jménu pánů ty druhé?
Proto nesnáším války... umírají v nich lidé a nejrychleji umírají hrdinové. Zřejmě jsme jako národ o všechny přišli za husitských válek a ti, co zbyli, jsou sice mistři v přežití, ale není to moc důstojné. To víte, fungujeme podle hesla, že je lepší živý pes než mrtvý lev. Ale jak vidíte, sice se konformisti snaží, policii posílají na své odpůrce, Igora Mříže nasazují, Otakara Foltýna povolávají, ba i rozsudky vydávají... ale je to houby platné. Půlka národa si prostě myslí něco jiného i přes láskyplnou výchovu všech bruselských lepševiků. Takže to s námi ještě není tak zlé.
Musím se svěřit s něčím, co mě přimělo klausovsky povytáhnout obočí. TOP 09 slibuje, že hned jak se dostane znovu do vlády, bude navyšovat zbrojní rozpočet až k 5 % HDP. „Je to možná naše největší priorita,“ uvedl předseda TOP 09. Řekněte, kdy naposledy takhle hezky nějaký lídr řekl, že jeho úplně první priorita je zbrojení?
Matně si pamatuju, že jistý Dolfi tímto způsobem řešil problémy, ale nedopadlo to. Nakonec ty dluhy za zbraně musel řešit napadením Sovětského svazu (až poté, co sjednotil Evropu, samozřejmě) a tam u Moskvy úplně nepochodil. Oni ti Rusové jsou hrozný národ. Místo aby se nechali zabít, zotročit nebo aby alespoň odevzdali svoje nerostné bohatství, mají tendenci se bránit a poslouchají na slovo své autoritářské vládce. Stačí jim vsugerovat pocit, že matka Vlast je v ohrožení.
Takže Matěje Ondřeje Hitl... totiž Havla (já si ty dva v poslední době hrozně pletu) mohu ubezpečit, že mu nepomůže, ani kdyby dával na zbrojení deset procent rozpočtu. Ale ať s tím jde za Strnadem, tomu se tento nápad bude určitě líbit...