To jsem se zasmál, shodil Zeman celý Milion chvilek. Nezapomíná

Pane prezidente, co říkáte na aktivity ministra zahraničí Petra Macinky, který se nejprve po střetem s Hillary Clintonovou stal hvězdou amerických médií, aby ho veřejně pochválil Donald Trump, se kterým mluvil i osobně v USA v rámci zasedání Rady míru? Nakonec ještě hovořil v OSN, za což ho překvapivě chválili příznivci i odpůrci.
Myslím si, že jako ministr zahraničí se Petr Macinka dosud osvědčil. Dokonce k překvapení některých jeho kritiků, kteří po mnichovské konferenci spustili bubnovou palbu pomluv a potom zároveň zmlkli, když nejenom Trump, ale i J. D. Vance a Marco Rubio Macinkovo vystoupení podpořili. Na mnichovské konferenci řekl Macinka naprostou pravdu. Evropské unii chybí demokracie, má obecně uznávaný demokratický deficit. A pokud jde o paní Hillary Clintonovou, se kterou jsem se setkal asi před 30 lety, tehdy to byla ještě relativně mladá dáma, tak soudím, že jejich přestřelka byla úsměvná a nemá se přeceňovat.
Mohou Macinkovy úspěchy pomoci vládě k prohloubení vztahů s Trumpovou administrativou?
Šance tady je už proto, že Andrej Babiš u Trumpa jednou byl jako premiér a konec konců prezident Trump mu blahopřál ke jmenování premiérem. V blahopřání nenápadně připomněl stíhačky F-35. Takže lze předpokládat návštěvu v Bílém domě a pokračování dobrých vztahů a tradic vzájemné spolupráce.
Sněmovní opozice po celou dobu nadává a kritizuje. Někteří politici TOP 09 dokonce po Macinkově mnichovském vystoupení vyzývali premiéra Babiše, aby Macinku odvolal, protože prý táhne Česko na východ, aby vzápětí odletěl na západ do Washingtonu. Asi řeknete, že opozice nemá žádné jiné téma, ale přece jen, není taková laciná kritika příliš jednoduchá, hloupá?
Některé věci jsou jednoduché a samozřejmě i hloupé. Opozice nemá konzistentní program. Kromě negace, ale to není program v tom smyslu, o kterém mluvil Masaryk ve své slavné větě „rozčilení není program“. Takže uznávám, že opozice je rozčilená a svoje rozčilení nějakým způsobem vyjadřuje. Pokud jde o TOP 09, pokládám ji za nejhloupější stranu v českém politickém spektru, takže jejími názory se ani nezabývám.
Součástí opozice je Milion chvilek pro demokracii. Jeho šéf Mikuláš Minář byl nedávno od prezidenta Pavla napomenut, aby z něho nedělali lídra opozice, což mu Minář slíbil. Sledoval jste to?
Především to dokazuje následující. Milion chvilek pro demokracii dělal dvě demonstrace. Jednu proti prezidentovi, to jest proti mé osobě a druhou za prezidenta, to jest za Petra Pavla. Téma těchto demonstrací bylo totožné. Prezident má,nebo nemá právo odmítnout premiérem navrhovaného ministra. První demonstrace zněla, že prezident toto právo nemá. Druhá demonstrace v rozpětí několika málo let zněla, že prezident toto právo má. Svědčí to pouze o tom, že nejenom českým novinářům se má právem říkat presstituti.
Mimochodem, všiml jste si, že Mikuláš Minář prohlásil, že nyní sdílí názor Miloše Zemana o tom, že prezident může odmítnout navrženého kandidáta na ministra. Hezky jsem se u toho zasmál.
Byl konfrontován se svými dřívějšími názory, kdy na demonstraci proti Vám na Hradčanském náměstí zarputile trhal ústavu.
Ano, přesně tak.
Na těch jejich demonstracích vystupovala celá plejáda umělců, kteří bouří proti vládě. Odmítli potom přijmout pozvánku od ministra Klempíře k diskusi na Ministerstvu kultury. Takže proti vládě stojí část médií, neziskovky, umělci atd. Bude vláda nepřetržitému tlaku čelit po celé funkční období? Mluví se o slovenském scénáři, kdy stejnému tlaku čelí Fico.
Nebudou to nutně čtyři roky, protože prezidentské volby jsou za dva roky. Skutečnost, že Babiš oznámil, že koalice navrhne vlastního prezidentského kandidáta, svědčí o tom, že si toto nebezpečí uvědomuje. Pavel je, ať se mu to líbí, nebo nelíbí, objektivně lídrem opozice.
Vidíte Vy sám někoho, kdo by se mohl Pavlovi ve volbách postavit a měl by šanci uspět?
Shodou okolností jsem na toto téma vystupoval v několika televizích a v každé z nich jsem říkal něco jiného. Na Nově jsem říkal, že by bylo dobré probudit ze zimního spánku Václava Klause. Klaus mi to potom vyčetl, že nespí. Budiž. Na Primě jsem říkal, že Alenka Schillerová by byla výbornou kandidátkou na prezidentku. A na XTV jsem zase říkal, že Radek Vondráček by byl výborný kandidát. Radek za mnou přišel a říkal: Miloši, ty rozdáváš samé polibky smrti.
Takže se čtvrtého jména nyní nedočkám?
Možná si ještě některé vymyslím. Možná Karel Havlíček nebo někdo další.
Když jsem teď dělal rozhovor s Jiřím Čunkem, ptal jsem se ho, zda by do toho nešel on sám, kdyby cítil podporu. Co myslíte? Byl by Čunek dobrý kandidát?
Je to rozvážný člověk. Líbí se mi a pokládám ho za velmi zajímavou a vyzrálou osobnost, což je pro prezidenta zvláště důležité. Pokud bude kandidátem lidové strany, lze to brát vážně.
To asi úplně nehrozí, neboť současné vedení KDU-ČSL ho zrovna v lásce nemá…
Mohlo by pro ně jít také o způsob, jak se ho zbavit.
