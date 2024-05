Čí voliči přijdou spolehlivě k eurovolbám? Nebude to referendum o Fialovi, tuší advokát

reklama

Pane doktore, začneme zprávou, která otřásla nejen Slovenskem, tedy atentátem na premiéra Roberta Fica. Dá se tato tragédie vůbec nějak komentovat?

Vlastně moc nedá. Jde skutečně o tragédii a jednoznačný zásah do demokratických procesů sousední země a našeho bratrského národa.

Jak tento útok v blízkých dnech a do budoucna, podle Vás, ovlivní atmosféru nejen na slovenské politické scéně, ale také celkově na Slovensku?

Hodně záleží na tom, jak k tomu přistoupí politická scéna, zejména na Slovensku. Vyjádření, která zatím registruji, jsou absolutně nešťastná. Na jedné straně náznaky, že si za to slovenský premiér může sám svou politikou, na druhé straně obviňování opozice a médií, že takovou situaci způsobily. Taková vyjádření jsou velmi nebezpečná a naprosto idiotská. Mohou otevřít Pandořinu skříňku násilí a nenávisti a ohrozit demokratický proces v sousední zemi. Demokratické procesy se odehrávají ve svobodných volbách, nikoliv na střelnici. Tečka.

Pojďme na další téma. Příští týden měla být demonstrace odborů, kterou v souvislosti s tím, co se stalo na Slovensku, odbory nakonec zrušily. Zeptám se ale na to, proti čemu chtěly mimo jiné protestovat. A to je proti možnosti výpovědi bez udání důvodů. Co na tuto možnou „novinku“ v zákoníku práce říkáte? Souhlasil byste s ní?

Korespondenční volby pro Čechy, kteří žijí v zahraničí, prošly minulý týden druhým čtením a čeká je závěrečné hlasování. Jste pro tuto možnost volby? Co říci na názory, které občas zaznívají a sice, že lidé, kteří tady dlouhodobě nežijí, by neměli rozhodovat o tom, co se děje tady. Jak to vidíte Vy?

Tady musíme rozlišit, o koho se jedná. Dovedu si představit korespondenční volbu pro ty, kteří v ČR žijí, ale v době voleb jsou zrovna v zahraničí – nejčastěji pracovně. Zde bychom takovým Čechům měli umožnit korespondenčně volit, aby nemuseli jezdit na ambasádu, často vzdálenou stovky kilometrů. Naopak pro bývalé Čechy, kteří svou vlast opustili a už se tak cítí být více občany jiné země, důvod pro ulehčování volby nevidím. O své zemi často nemají žádné, či velmi zkreslené informace a jejich zásah do procesů v Česku se tak může rovnat slonu v porcelánu.

V minulých dnech jsme si připomínali 20 let od vstupu ČR do Evropské unie. Jak těch 20 let hodnotit?

Jak moc, podle Vás, ovlivní blížící se volby směřování EU? A v čem by se podle Vás měla EU rozhodně změnit?

Podle mě zásadně. Jestli se na něčem shodnou naše politické subjekty napříč spektrem, pak jde o nutnost revize Green Dealu. Myšlenka dobrá, ale provedení hrozné, nereálné a oslabující sociální smír. Extrémně důležité by bylo, aby se politika EU otevřela ze skleněných paláců a vycházela ze skutečných potřeb občanů zemí unie. Jakkoliv uznávám, že se to jednodušeji řekne, než udělá.

S čím jde do těchto voleb SOCDEM? Čím chcete voliče přesvědčit?

Vlastně tím, co jsem právě řekl. Heslo SOCDEM pro EU volby je „Vraťme Evropu lidem“. Prosazujeme Evropu, která zde je pro evropské občany a pro řešení jejich problémů a potřeb, nikoliv pro nadnárodní korporace.

A souhlasíte s názorem, který zaznívá, že tyto volby jsou do určité míry i referendem o vládě Petra Fialy?

Obávám se, že nikoliv. Účast v těchto volbách byla po hříchu dosud nízká a voliči vládní pětikoalice patří k těm, kteří k nim chodí spolehlivě. Z toho plyne předpoklad, že výsledek vládních stran bude lepší, než je jejich reálná podpora v zemi.

