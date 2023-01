Co Babiš má a Pavel ne? Klára Samková odhalila rozdíl. Důležitý

reklama

Prezident je někdo, o kom se národ v Kotlince nemůže dohodnout, jestli to je důležitá osoba, anebo jestli to je funkce na nic. Oboje je pravda. Nejdřív k tomu, co to je to „na nic“. Prezident jmenuje bankovní radu České národní banky a, což mne zajímá mnohem více, navrhuje soudce Ústavního soudu. Taky přijímá velvyslance a uděluje profesury, případně jmenuje nové soudce, což bývá takové pěkné setkání staršího pána s mladšími děvčátky... Dále rovněž klade věnce a ve všech divadlech má stále rezervovanou královskou/prezidentskou lóži, což mě osobně teda pěkně sejří: zkuste něco takového nezávidět! (Ale v IMAXu to neplatí, blbý, no...) Kromě toho tu jsou takové ty další funkce, které plní titulky novin, jako je to pověřování vlády a odevzdávání vyznamenání dle toho, s kým se zrovna prezident kamarádí. To jsou ty viditelné pravomoci prezidenta. (Jojo, zbytek si dočtěte z Ústavy, tam to všechno je, ale o moc víc jich není.) To, co jdete volit, je tenhle kladeč věnců.

A pak je tady ještě ta faktická moc. Není na první pohled vidět, ale existuje. Nastolujete témata. Rozhodujete o tom, o čem se bude národ bavit a o čem ne. Její nositel si tiše špitá a domlouvá těm blbům, co si v Parlamentu vjížděj do vlasů místo toho, aby řešili problémy, které mohou způsobit to, že ani oni nebudou mít z čeho splácet svou hypotéku. A pak je tady mezinárodní aspekt, aspekt skutečné diplomacie. Té diplomacie, o které se nedočtete v novinách nic, anebo jenom něco, důsledek čehož vám stejně beznadějně unikne. Takové to, co se posléze vynoří a vy vůbec netušíte, kde se to vzalo...

K tomu, abyste si mohli špitat se zaprodanci, kteří buď chtějí anebo nechtějí spolu sestavit vládu, kteří chtějí nebo nechtějí usadit do ministerského křesélka kdejakou postavu, k tomu, aby vám někdo na druhém konci světa vzal telefon sám, a nikoliv sekretářka jeho sekretářky, potřebujete MOC. A té moci potřebujete opět... moc. A navíc, což je více než podstatné, ji musí držitel moci umět používat. Používání moci je totiž problém sám o sobě. Naprostá většina lidí to totiž neumí. Zkuste přesvědčit své potomky, že mají pravidelně vynášet odpadkový koš a dávat nádobí do myčky. Je jedno, jestli na ně zařvete, nebo se s nimi domluvíte. (To druhé je lepší, pochopitelně). Těch keců! Už na té nejnižší úrovni je problém, aby vám váš puberťák ten mobil zvedl...Vaše moc je velmi, velmi limitovaná. Jak to, že ten telefon Babišovi zvedl Macron? Divný, že...

Moc je něco, co se buduje velmi pomalu, je to výsledek celoživotního úsilí, spřádání nitek, shromažďování telefonních čísel, navazování vztahů. Není postavena výlučně na penězích (i když finanční nezávislost je jedním z aspektů jejího dosažení). K finanční nezávislosti je možno se dopracovat dvojím způsobem. Buď máte těch peněz tolik, že se o ně nemusíte starat, anebo zujete boty a oblečete bílý kus látky jako Ghándí a nebudete potřebovat vůbec nic. V obou případech je výsledkem vlastní svoboda.

Moc má ještě jeden aspekt. Moc můžete mít buď vlastní, aneb odvozenou od svého úřadu. Pomine úřad – pomine moc. Pomine vaše jméno na výplatní pásce – pomine váš příjem, vaše moc skomírá na úbytě. Vlastní moc je na dalších aspektech, zejména na titulu a funkci, nezávislá.

Projevem existence vaší moci přitom není to, že ji máte (to je paradox, co?), ale tím, že ostatní uznávají, že ji máte a zacházejí s vámi u vědomí, že ji máte.

Andrej Babiš má moc. A má jí moc, té moci. Myslíte, že ji má proto, že je předsedou nějakého hnutí ANO? Hmmmm... nechci křivdit ANO, ale asi – NE. Má ji tím, co vybudoval – a hnutí ANO je jenom výsledek této moci. Nezvolíte jej prezidentem? Upřímně: myslíte si, že o tu svou moc přijde? Já si to nemyslím. Kromě toho „kladení věnců“ bude dělat i nadále to, co má dělat prezident a co, bohužel nejméně od dob Václava Havla (ať už byl jakýkoliv a ať už s ním souhlasíme, nebo ne) čeští prezidenti nedělali. Klást věnce bude šašek z Hradu. Může jím být buď Danuše Nerudová, které bych radila, aby se vyhýbala Číně, protože tam se za korupci a kšeftaření střílí na stadionu za dohledu prostého lidu. Anebo to může být fešný generál Pavel. Ten má taky telefon: na přijímání příkazů, co má dělat. V jeho případě by to nebyla volba prezidenta, ale volba (říšského) protektora.

Moc zůstává. Jistěže: moc může být zneužita. Ale aby mohla být zneužita, tak musí nějaká vůbec BÝT! Chápete to? Pakliže máte pouze „papírovou“ moc úřadu, můžete jí zneužít jen do té míry, do které ji máte. Ovšem dobrého toho můžete udělat jen do té míry, kolik vám ten papír dovolí. A toho je, jak jsem už řekla, zatraceně málo. Pokud máte skutečnou moc, která je skutečně uznávána dalšími lidmi, kteří mají MOC, můžete toho udělat... moc.

Volím držitele moci Andreje Babiše. Je mi jasné, že Ghándí to teda opravdu, ale opravdu není. Ovšem v české Kotlince by i Ghándí pohořel, o tom jsem tedy zatraceně přesvědčena.

Jestli svou moc zneužije (tak jak to vidíme u některých jiných nejmenovaných politiků, kteří jsou právě dnes u něčeho, o čem se domnívají, že je to moc a sami se považují za “světové lídry“), tak připomínám, že oken je na Pražském hradě stále dost a od roku 1618 kdy z nich „vypadli“ Slavata s Martinicem, se tahle okénka ani nepohnula. A tentokrát by vypadnuvší nedopadl do měkkého, ale na ráhno. Protože takové je dnešní politické nastavení. Což, ke své škodě, ti „světoví lídři“ a jejich podržtašky ještě nezaregistrovali. Ale pro tu MOŽNOST, že svou moc nezneužije, kvůli ní budu volit Andreje Babiše. Budu jej volit proto, že už JE prezident. Chová se tak a dělá to, co prezident dělat má. Ti ostatní si teď hrají na „člověče, nezlob se“ a jejich takzvané prezidentování skončí v momentě, kdy proběhne druhé kolo prezidentských voleb. To, co považují za „moc“ přestane platit nejpozději 1. února.

Takže závěrem: buď 7. března usedne na Hradě papírový panák, anebo dvojitý prezident. Prezident oplývající svou mocí a mocí formální. Jen zbabělec, jen ten, kdo se bojí, kdo je nejistý, kdo nedůvěřuje sám sobě, kdo se chce přiživit na slaboších, volí jiného kandidáta než Andreje Babiše. Já se nebojím. Já si důvěřuji. Já se nepotřebuji přiživovat se na papírových čertech. Já volím Andreje Babiše.

