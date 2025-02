Co by na to řekl Václav Havel? Nejen o Člověku v tísni. Luděk Bednář k financování z USA

Ludvo, na celé té „srandě“ kolem agentury USAID, kterou zdárně likviduje Elon Musk, mě nejvíc baví, jak federální vláda USA podporovala velká média jako Politico, New York Times nebo BBC. Vy jste zažil v českých médiích začátek devadesátých let, kdy z USA přicházely školicí programy pro česká média, která začínala po komunistech „na zelené louce“. Toto ale asi není to samé?

Je i není. Je v tom smyslu, že v obou případech šlo o podporu „šíření demokracie“. Není v tom smyslu, že v prvním případě šlo spíše o podporu šíření progresivismu pod zástěrkou podpory šíření demokracie a ve druhém spíše o podporu vyrovnání se s předchozím režimem pod stejnou zástěrkou.

U nás docházelo také k subvencím médií a různých tzv. fact checkerů a „bojovníků proti dezinformacím“. A také např. Člověka v tísni, který ideově školí už i školní děti. Potkal jste ve svém životě po Praze takto živené „zlepšovatele našeho světa“? Jaké to bylo?

Nepotkal jsem je osobně, protože se pohybuji v úplně jiném prostředí, nebo možná potkal, ale nevěděl jsem, že do této skupiny patří. Četl jsem však mnoho jejich vyjádření. Velmi rád bych je však chtěl osobně potkat, protože bych se jich zeptal, jestli si uvědomují, že svou činností podporují to, proti čemu bojují, tedy proti falšování faktů a dezinformacím, v důsledku čehož způsobují humanitární katastrofu.

Psali jsme: „Díky nám padaly vlády.“ Financování USAID šlo i novinářům. Linka až do Česka Bystroň: USA ovlivnily volby v EU. Vyšetřit! Další skandál? „Nezisková chobotnice“ ničená Trumpem podarovala velká média Stránky USAID už zase fungují. Je na nich napsáno: „Máte padáka.“

Já to rozpitvávám proto, že například zmíněný Člověk v tísni tvrdí, že dělá projekty pro chudé a znevýhodněné, pomáhá u humanitárních katastrof apod. Ale že dělá „semináře mediální gramotnosti“ a různé další „podpory demokracie“ a „nezávislých médií“, kde se tlačí liberální agenda minulého establishmentu USA, to se už chlubí méně. A když na to přijde, hájí se obhajobou „liberální demokracie“. Jak vy to vidíte? 1,798 miliardy Kč dostal Člověk v tísni od vlády USA jen v roce 2023.

Jsou to peníze amerických daňových poplatníků, a je na nich, komu se je rozhodnou dávat. A ukazuje se, že je nechtějí dávat na šíření progresivismu. I z českého hlediska je toto jejich rozhodnutí správné.

K té USAID: Založil ji John F. Kennedy k tomu, aby řešila humanitární katastrofy. Stejně tak za Ronalda Reagana vzniklo National Endowment for Democracy, aby pomáhalo za železnou oponou i v jiných nesvobodných částech světa. Jak se stalo, že obě tyto organizace svými penězi zasahovaly do politického boje u nás, v demokratické zemi?

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3423 lidí

V roce 2014 – alespoň se to tak vypráví – v prvně jmenovaném roce, kdy na konferenci Forum 2014 přijela nespokojená delegace USA a stěžovala si zdejším „svým lidem“, jak to, že významná část veřejnosti po Majdanu nepodporuje Ukrajinu. A pak začala zlatá éra evropských hodnot apod. Jak na to zpětně vzpomínat?

Velmi zjednodušeně řečeno, jako na jednu etapu šíření neokonzervativní a progresivistické agendy pod zástěrkou šíření toho „správného“ amerického vlivu.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Mimochodem, jak toto všechno zasahuje do konceptu „občanské společnosti“, na kterou tolik spoléhal Václav Havel? Tehdy myšleno jako spontánní sdružování občanů. Schvaloval by vlastně Václav Havel, že z neziskovek a z aktivistických spolků se pod vlivem státního financování nadekretovaného liberálními stranami staly vlastně pobočky oněch politických stran, přičemž Havel sám politické strany neměl rád?

Skutečná občanská společnost by si své projekty měla také sama financovat. Pokud to nečiní a financuje je stát, pak chce i takové spontánní sdružování občanů politicky ovlivňovat. Nevím, nakolik si Václav Havel uvědomoval, že v případě financování občanské společnosti státem nejde o občanskou společnost, ale o skryté státní instituce. Možná to někdy řekl, ale já jsem takové jeho vyjádření neslyšel.

Na závěr: Která síla kandidující na podzim v našich volbách má vaši důvěru, že tyto procesy, o kterých se bavíme a které rozjeli Trump s Muskem, rozjede v případě převzetí vlády i u nás?

Přál bych si, aby politická síla, která u nás bude vládnout, plnila své předvolební sliby přinejmenším stejně, jako je plní Donald Trump a Elon Musk. Která politická síla to u nás je, to v tuto chvíli nekážu odhadnout.