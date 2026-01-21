Co nám dělala pravda a láska, uděláme jim. Vidlák ukázal plán

Tak poplatky za ČT by měly být zrušeny, sdělila koaliční rada. Haleluja, ne? Oslavujete to, co jste tak dlouho vy sám prosazoval?
Už mohlo být po České televizi. Přišla by o půlku peněz, začali by se tam hádat mezi sebou, začali by se navzájem udávat, bonzovali by na sebe, vytahovali by špínu a vláda mohla jen podávat trestní oznámení a v klidu psát zákon o financování veřejnoprávních médií.
Ale Klempíř zabojoval a kolegům tuto variantu rozmluvil...
Tak sdělte čtenářům, co tedy s tím. Jak byste si to představoval vy.
Přesně takhle bych si to představoval, ať Českou televizi platí, kdo ji platit chce. Tečka. Už to tak mohlo být. V podstatě takhle to měl Babiš namyšlené. Odpustíme poplatky seniorům... kdo nechce platit, nemusí a kdo chce, nikdo se na něj zlobit nebude.
Ale Klempíř řekl: „NE. Tohle nepřipustíme, chudáci redaktoři přece nemohou dostat vyhazov, mají hypotéky...“
Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Tak nějak si nemyslím, že by za to Motoristé dostali od těch jedině správných intervjuků nějaké speciální lepší zacházení. Vždycky, když mám pocit, že by mohlo být líp, zase mě z toho vyvedou.
Médii proběhla přestřelka kolem L-159, které chtěl prezident Pavel prodat Ukrajině a vláda ne. Nemáte ale pocit, že nějak nám Ukrajinu poslední dobou zastiňují jiná témata, například Grónsko?
Já myslím, že to byla jen kouřová clona, aby se přestalo mluvit o muniční iniciativě. Všichni řeší, jak vláda nedodá na Ukrajinu čtyři letadla, která jsou pro válku stejně nepoužitelná a nikdo už neřeší, že tam dál dodáváme za stamiliony granáty, které jsou pro válku použitelné velmi dobře.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
A jinak máte pravdu, od té doby, co se mluví o Grónsku, se už nemluví o Ukrajině vůbec.
Ad Grónsko: Sledujete škodolibě, že evropskému establishmentu se díky Trumpovi hroutí svět, nebo spíš cítíte nebezpečí? Ony jsou to vážné věci.
Donald Trump s námi začal zacházet stejně jako s Venezuelou, Íránem, se Srbskem. V těchto zemích už dávno vědí, že američtí prezidenti jsou šílení, teď se tohoto zjištění dostane i nám. Evropa Americe vždycky tleskala, když si dělala svoje pořádky, jak chtěla. Teď už jsme dost slabí na to, aby námi Spojené státy mohly pohrdat, na nic se nás neptat a také si tady brát, co se jim zlíbí.
A jestli se cítím v bezpečí? Asi stejně jako včera. Evropská bezpečnost je v bruseli už dávno. Jeden Trump na tom nic nezmění. Ale mám radost, že všem strhl masku. Kdybych v tom nemusel žít, bylo by to k popukání.
Kdo také utichl – asi ví proč – byl generál Zůna, ministr obrany. Ten v armádě na další dva roky podržel generála Hofírka, kamaráda generála Řehky a příslušníka „prostějovské“ skupiny speciálních sil. Je to něčím zajímavé?
Před volbami jsem několikrát někde napsal, že současná vláda bude pokračování té Fialovy vlády jinými prostředky. A jak vidíte, celkem se mi to vyplnilo. Muniční iniciativa pokračuje, naše ukotvení v EU a NATO je nezpochybnitelné, stíhačky F-35 koupíme, jinak by se Donald mohl zlobit, Zůna si nechal na ministerstvu toho, kdo dával Skupině D diplomatické pasy, Ukrajina je náš spojenec na věčné časy, dohoda MERCOSUR je uzavřena... tak alespoň už nejsme foltýnovské svině, ale macinkovští pošuci...
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
A hezky si Okamura vybral ministry, to nemohu říct.
Ono se kolem 601. skupiny speciálních sil motalo docela dost „influencerů“, kteří „bojovali proti dezolátům“. I různé ošklivé zvěsti byly. Je něco, co byste po nové vládě žádal vyšetřit?
Jo, bylo by hezké, kdyby se to vyšetřilo. Ale bohužel, Zůna je podržel. Pro zastavení barbarských ruských hord není žádné porušení zákonů dost velké. A teď, když máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela!
Pokud se ještě vrátíme zpětně k hlasování o důvěře vlády: Koalice se předvedla, opozice se předvedla. Kdo vás zaujal po úvaze více?
Abych nebyl jen škarohlíd... Vláda dostala důvěru od všech koaličních poslanců. Nikdo si nepostavil hlavu, nikdo nerebeloval. Koalice prošla bez ztráty kytičky i poslední zkouškou. Budou to mít lehčí, než to měl Fiala. Proti němu totiž v opozici stálo dvaadevadesát normálních poslanců. Proti Babišově vládě teď stojí dvaadevadesát imbecilů. Promiňte, jinak to nemohu vyjádřit. Veľkému Bocianovi gratuluji. Koaliční partnery má zdomestikované a zmáknuté, disciplínu si zavedl a jeho političtí rivalové jsou naprosto demoralizovaní a jejich průměrné IQ je stejné jako průměrné IQ Danuše Nerudové a Tomáše Zdechovského.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
A nakonec, musím se zeptat vás, coby Moraváka s částečně německým původem: Jste rád, že v Brně bude probíhat výroční akce Sudetoněmeckého landsmanšaftu, proti které protestoval například Petr Drulák?
Já se pod to také podepsal... A tak nějak hodlám udělat totéž, co udělala pravda a láska, když jsme demonstrovali proti panu prezidentovi na Hradčanském náměstí. Hodlám se tam postavit k příjezdové cestě a číst jména těch, které tehdy Němci umučili. Aby všichni pozvaní hosté věděli, proč jsou u nás tak nevítaní. A o přestávkách budu pouštět dobové nahrávky, jak tehdy sborově skandovali: Heim ins Reich. A do třetice, budu číst volební výsledky Henleinovy strany v závislosti na počtu německého obyvatelstva, aby všichni věděli, proč Beneš zavedl své dekrety.
