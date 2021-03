Covid a plíce: Ohleduplnost je nutná! varuje doktorka. Roušky, ohrožené skupiny a slova o očkování

ROZHOVOR Víc než kdy jindy je třeba ohleduplnosti a zodpovědnosti, a to jak vůči sobě, např. udržováním optimální fyzické hmotnosti, tak vůči druhým, např. dodržováním protiepidemických opatření. Podle doktorky Martiny Šterclové, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti, by v době pandemie a hrozící nemoci covid-19 mělo být důsledné dodržování opatření minimalizujících riziko přenosu naprostou samozřejmostí.

Za nejvážnější rizikové faktory, které zhoršují průběh nemoci covid-19, je považována obezita a věk nad 65 let. Jak významně jsou ohroženi lidé s nemocemi plic?

Plicní onemocnění je považováno za rizikový faktor infekce covid-19 a zároveň za rizikový faktor těžkého průběhu onemocnění covid-19. Nejrizikovější je podle CDC (Centers for Disease Control and Prevention) chronická obstrukční plicní nemoc. Riziko úmrtí na infekci covid-19 u hospitalizovaných pacientů s plicními fibrózami je 1,6krát vyšší než u běžné populace, u obézních pacientů s plicní fibrózou riziko stoupá 2,27krát.

Koronavirová pandemie zapříčinila pokles zájemců o vyšetření a preventivní prohlídky napříč medicínskými obory. Lze se kvůli odkladům vyšetření obávat i nárůstu počtu pacientů s plicními chorobami a také komplikací při jejich léčbě?

V tomto ohledu bych se nerada pouštěla do spekulací, každopádně jisté je, že počet pacientů v plicních ambulancích v čase poroste o ty, kteří prodělali onemocnění covid-19 se středně těžkým a těžkým průběhem, a o ty, kteří pociťují obtíže i po covid-19 infekci s lehkým průběhem bez nutnosti hospitalizace. Komplikace při léčbě by potenciálně mohla představovat dostupnost některých vyšetření v dlouhodobě silně zatíženém systému.

Jaké negativní zdravotní dopady hrozí pacientům, kteří kvůli strachu z koronaviru přestali k lékařům do ordinací chodit?

Pro léčbu některých plicních chorob je naprosto nezbytná časná diagnostika. Týká se to nejen pacientů s nádorovým onemocněním, kdy pozdě stanovená diagnóza bere nemocnému šanci na vyléčení, ale i pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, kde též nasazením antifibrotické léčby bojujeme o kvalitně strávené roky života pacienta.

Na podzim minulého roku nabídli pneumologové lidem, ať se nechají zdarma a bez objednání vyšetřit v rámci Dne otevřených plicních ambulancí. Kdo by měl takové nabídky využít a jaké příznaky by ho do plicních ambulancí měly dovést?

Především by to měli být pacienti s námahovou dušností anebo kašlem. Je samozřejmě iluzorní domnívat se, že jednorázová aktivita vyvíjená tímto směrem dramaticky zvýší záchyt pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Hlavním cílem je upozornit, že idiopatická plicní fibróza existuje, že je to nemoc vážná a že je potřeba na ni myslet. Zároveň považujeme za důležité vštěpovat pacientům, že i o plíce a respirační systém je třeba pečovat.

Jak by péče o plíce a respirační systém měla ideálně vypadat? Co lze udělat pro to, aby člověk minimalizoval riziko plicního onemocnění?

Pacient sám průběh onemocnění covid-19 a případné následky ovlivnit nemůže. To, co minimalizovat lze, je riziko onemocnění chorobou covid-19. Důsledné dodržování opatření minimalizujících riziko přenosu by mělo být naprostou samozřejmostí. Víc než kdy jindy je třeba ohleduplnosti a zodpovědnosti, a to jak vůči sobě – například udržováním optimální fyzické hmotnosti, tak vůči druhým – například dodržováním protiepidemických opatření. Pokud člověk nemoc covid-19 prodělá, může být – a po středně těžkém a těžkém průběhu by měl být – odeslán k pneumologickému vyšetření.

U příležitosti Dne vzácných onemocnění, který letos připadá na 28. února, se z plicních chorob zmiňuje idiopatická plicní fibróza. Lze v případě včasného zjištění s touto vzácnou nemocí, při které lidé nemohou dýchat a mají pocit, jako by se topili, bojovat?

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 16416 lidí

Doporučuje se lidem s plicními problémy očkování proti koronaviru? Nepředstavuje pro ně vyšší riziko než pro ostatní populaci?

Neznám žádnou práci, která by prokazovala specifické nežádoucí účinky nebo jejich vyšší výskyt u pacientů s neinfekčním plicním onemocněním včetně plicní fibrózy. Pacienti s chronickými plicními chorobami jsou jak v riziku infekce covid-19, tak v riziku těžkého průběhu onemocnění. U každého nemocného posuzujeme situaci individuálně, u drtivé většiny nemocných očkování doporučujeme.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se vyjádřil, že lidé se musí naučit s covidem žít, protože on nezmizí. Norma už prý nebude stejná jako předtím. Tak jako se život po 11. září už nevrátil k tomu, jaký byl předtím, tak i po této epidemii se nastaví nová norma. V čem se změní práce pneumologů a jak to poznamená pacienty s chorobami plic?

Všichni doufáme, že péči o pacienty s jinými plicními chorobami, než je covid-19, pandemie negativně neovlivní. Třeba nám rychlý vývoj informačních technologií, které pomáhají dopad pandemie v mnoha oblastech zmírňovat, pomůže péči o non-covid pacienty zlepšit.

