Covid to potvrdil! Mnoho lidí nedodržuje opatření, nelze je donutit. Důvod? Publicista odhaluje podstatu sebedestrukce Západu

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Západní svět je v úpadku díky exaltovanému individualismu, proto také mnoho lidí neposlouchá, dělá si, co chce a je těžko je nějak donutit k poslušnosti. Při použití násilí bychom byli srovnáváni s Běloruskem. Východní země, nikoliv jen diktátorské, tedy i Korea a Japonsko, to viditelně zvládají lépe právě úctou lidí k zákonům a nařízením. To je velmi podstatné právě pro zvládnutí mimořádných opatření,“ všímá si publicista Vlastimil Podracký.

reklama

Rok 2020 překvapil svět covidovou pandemií. Poznamená náš žebříček hodnot? V přístupu k životu, k práci, k penězům, ke vztahům? Lze hovořit o příklonu ke skromnějšímu životnímu stylu? Nebo takováto změna životního stylu má význam, jen když je na základě dobrovolného rozhodnutí a nikoliv z donucení životními podmínkami?

Změna materiálního životního stylu může obecně nastat jen změnou podmínek. Dobrovolně jen u nečetných případů a obvykle jen dočasně nebo demonstrativně. Může ovšem nastat nějaká móda, třeba roztrhané kalhoty. Nemyslím si, že lidé dobrovolně nebudou létat letadly. Jako móda může vzniknout i jiná doprava, třeba rychlostní lodě přes oceán s luxusními kabinami a bazénem, kde se bude předvádět „ekologie“.

Z covidové krize se rychle vzpamatujeme bez následků na naše hodnoty. Pokud budeme chudší, potom se budeme muset tomu přizpůsobit tak, jako by to bylo ve všech jiných případech. Poučení budou pouze technická. Třeba distanční výuka. Kupování po internetu apod. V tom jsme se dostali kvůli krizi dopředu. Solidarita se projevila u těch lidí, kteří ji mají trvale, jinak se spíše prohloubil individualismus, protože lidé žijí odděleně a někteří si na to zvyknou. Většinou to ovšem tak nebude, protože lidská přirozenost vede ke sdružování.

Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

Mnohé čeká propad příjmů a budou se muset uskromnit. Zvládne tuto změnu lépe venkov nebo město? Nebo je to tak, že skromnější venkov bude muset být ještě skromnější, takže na tom bude hůře?

Venkov v pravém slova smyslu u nás zaniká. Pokud nepočítáme starce, kteří dožívají v chaloupkách a byli ještě zvyklí těžké práci, mladí obvykle odešli do měst. Jinak je venkov buď rekreační chalupa, nebo v dosahu dojíždění do města to může být vila nebo domek, kde bydlí lidé ve městě pracující nebo mající z města převážnou část příjmů. Venkov je už neživí a podle toho se utváří osídlení. Pokud jsou to zemědělci, pracují pomocí pokročilé techniky na velkých lánech a myslím si, že nějakou kulturu venkova netvoří.

Přesto mohou být místní tradice, zvláště tam, kde je nějaká kontinuita generací. Venkov se ovšem vylidňuje a kontinuita je tam, kde je práce. Je samozřejmé, že na venkově je možnost žít mnohem laciněji, ale myslím si, že když bude zle, lidé se k práci na zahradě a na poli vrátí. Ale mladí to udělají jen opravdu z donucení. Raději budou naříkat a chtít dotace.

Řada lidí možná nebude moci dále vykonávat práci, na kterou byli zvyklí. Může nastat celonárodní společenská deprese? Nebo dokonce celosvětová?

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 22% Nebude 71% Nevím 7% hlasovalo: 9095 lidí

Bude velmi záležet na situaci v Evropě a vůbec ve světě, jak půjdou naše vývozy a turistika. V tomto je mnoho neznámých. Horší je to se zadlužením. Může nás utěšovat, že jiné země jsou na tom hůře. Dluhy se zřejmě nesplatí, ale ty nesplatí nikdo. Jak to řešit bez zásadní změny paradigmatu, nevím.

V čem obstála a selhala česká politická reprezentace? Jak vládní, tak opoziční?

Myslím si, že česká politická reprezentace možná selhala pouze koncem září pozdním vyhlášením opatření. Nezapomeňme ovšem, že jsme jen dříve zahájili druhou vlnu než jiní, velikost této vlny byla shodná jako v jiných evropských zemích, pouze u nás přišla dříve. Jinak si nemyslím, že jde o nějaké selhání, protože lidé cestují a vlny jsou jaksi vzájemně závislé.

Jinak je to ovšem s organizací protiopatření. Selhalo trasování, selhala e-rouška, prostě všechno to, co vyžaduje organizaci a zapojení více útvarů. Výborně funguje jen zdravotnictví, kde se jednotlivé nemocnice organizují samy a všichni vědí, co mají dělat sami od sebe, a které nesou všechnu zátěž pandemie. Dnes se provádí testování, mnoho řečí okolo toho, ale stojí se fronty a podmínky jsou mizerné. Nechci vidět, jak to bude s vakcinací. Vakcínu mít budeme, ale jak zvládnou dvojí injekci po dvou týdnech, to teda nevím. Zapojení praktických lékařů je jediná možnost. Pokud to nebude, mohou si to strčit za klobouk. Nechat se vakcinovat až na podzim, když už pandemie nebude, nemá význam. Opozice samozřejmě využívá nedostatků ke kritice vlády, jak se dá očekávat. Některá kritika je hloupá, některá věcná.

Psali jsme: Anticovid tým: Vánoční výzva Šumperk: Kdo získá cenu města? Může rozhodnout i váš hlas Vzniká Jičínský architektonický manuál, druhá etapa je před dokončením Praha chce zařízení měřící pevné částice ve výfukových plynech

Jak obstál náš západní svět? Zdá se, že některé asijské země vyšly z této šlamastiky lépe...

Západní svět je v úpadku díky exaltovanému individualismu, proto také mnoho lidí neposlouchá, dělá si, co chce a je těžko je nějak donutit k poslušnosti. Při použití násilí bychom byli srovnáváni s Běloruskem. Východní země, nikoliv jen diktátorské, tedy i Korea a Japonsko, to viditelně zvládají lépe právě úctou lidí k zákonům a nařízením. To je velmi podstatné právě pro zvládnutí mimořádných opatření. V Číně je to ovšem nejen tento fenomén, roli hraje ještě i velikost země. Když se vyskytl covid ve Wu-chanu, mohli si dovolit celou oblast uzavřít a vydat i zákaz vycházení. Ekonomika takové oblasti utrpěla, ale veliká země si to může dovolit a ztráty nahradit z jiných neporušených částí. My to tak dělat nemůžeme.

Jinak je těžko hodnotit jednotlivé státy. Nejsou spolehlivé údaje o počtu nakažených, protože se v mnohých zemích netestovalo nebo testovalo mnohem méně nebo zase více. Počet nakažených zjistí pouze test. Víme, kolik lidí prostě zůstalo doma a nic nehlásili? Afrika prý na tom byla lépe. Tomu nevěřím, viděl jsem už dříve, jak to tam vypadá, k doktorovi člověk jde, až když umírá, mnohdy ani to ne.

Fotogalerie: - Ochromený klub

S tím možná souvisí i téma knihy, kterou jste právě recenzoval. Vydal ji IVK a jmenuje se Sebedestrukce Západu. Jak tato sebedestrukce probíhá? Jak se nejvýrazněji projevuje?

To je obšírné téma, které ani tato kniha neobsáhla. Mnohokrát jsem o tomto tématu psal. Je to především odpřirozeněním západního člověka. Člověk v této poslední etapě už přestává uznávat svoje rodné kolektivy, rodinu, obec, národ a stát, ztrácí instinkty ke svému rodu, nemá děti, hroby zarůstají travou, tradice zanikají. Místo toho nemá žádnou ideu než nějaké ideologie. Věnuje se převážně svým zážitkům a kariéře. Tomu říkám exaltovaný individualismus. Když rodné kolektivy ztratí hodnotu, není k čemu vztahovat úctu, věrnost, sounáležitost a jiné kolektivní ctnosti. Morální řád se vytrácí, z toho postupně vyplývá anomie a vzrůstá anarchie. Stát existuje jen jako nějaká služka a lidé jsou k němu pouze korektní, protože cítí, že přece jen stát potřebují. Nezištná angažovanost pro stát a národ zaniká. To je základ sebedestrukce.

Kniha V. Klause a spoluautorů se spíše zabývá tím, co nastává jako důsledek. To je nárůst levicových ideologií tzv. neomarxismu, které jsou vlastně neuskutečnitelné iluze a které nazývám antropologický univerzalismus. Je to snaha člověka změnit. Udělat z něj univerzální monstrum bez rozlišení pohlaví, bez rodiny, bez národa, bez domova, milujícího všechny národy a kultury bez rozlišení, žijícího v multikulturní společnosti, oikofobního ke svému národu a vstřícného k jiným náboženstvím a etnikům. To je samozřejmě neuskutečnitelný nesmysl, který je nebezpečný a je podstatou sebedestrukce. Kniha to ovšem velice dobře popisuje a zmiňuje všechny aspekty.

Významnou událostí roku 2020 byly také americké prezidentské volby. Co nám ukázaly?

Ukázaly rozdělenou Ameriku a podobně i celý západní svět. Shora uvedený antropologický univerzalismus ovládá část USA a druhá část pod vedením prezidenta Trumpa je ještě konzervativní, to znamená, že ještě se řídí starým morálním řádem a má přirozenou identitu ke svému státu a národu. Tento střet vlastně nastal už předchozími volbami.

Co čekáte od roku 2021?

Náš stát je podobně rozdělen jako USA. Bude to tedy podobný volební boj. U nás ještě k tomu přibývá otázka loajality k Evropské unii. Konzervativci, ke kterým ovšem patří stará levice i pravice, jsou nyní u moci osobami prezidenta Zemana a vládní koalicí. Opozice je ovšem rozdělena na pravicovou (ODS, KDU, TOP) a levicovou (Piráti a STAN). Ovšem staré rozdělení na levici a pravici je už velmi nevýrazné, spíše jde o boj globalisticky smýšlejících s národními konzervativci. Konfliktní linie je tedy spíše v názoru na podvolení se EU, nebo vzdorování podobné Polsku a Maďarsku.

Jinak je v tom ovšem takový guláš, že lidé budou zmateni a budou asi rozhodovat osobnosti. Rozhodující bude, zda se Babiš vrhne do boje se stejnou vervou, jako dříve, potom by mohl dostat svých 30 %. Ale vypadá to, že se mu už moc nechce. Může dostat také jen 20 %. Prezident Zeman už nebude pokračovat. Nevíme vůbec, jaké osobnosti se vyskytnou. Zatím výrazné osobnosti nevidím ani na jedné ze stran. Výsledek bude velmi nejistý i těsně před volbami.

Psali jsme: Cukroví pro uprchlíky. Křivák Matocha. Ruští vrazi a nemehla, jede neziskovkář Rozumek Šunkový salám? Přirážka 85 procent. Hořčice 120. Odhalen důvod odporu proti „povinným" českým potravinám „Všechny tahám ze sra*ek a nic z toho nemám," postěžoval si policejní exprezident. Pak dostával gáži 30 tisíc EUR od mafiánských struktur Vlastimil Podracký: Sebedestrukce Západu - recenze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.