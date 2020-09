Čunek: Tchaj-wan? To jsem řekl Kuberovi. Spojování nemám rád. Starostové, ODS... Zde je pravda

ROZHOVOR Vláda měla všem státním zaměstnancům, kteří kvůli koronaviru nepracovali, sebrat dvacet procent platu, pak by nemusela uplácet voliče. Tak hodnotí poslední kroky české vlády senátor, hejtman Zlínského kraje a lidovec Jiří Čunek. „Ušetřilo by se přes dvacet miliard korun na mzdách a zároveň bychom vyslali signál o problému. Nikoliv si půjčit a přenést celý problém na naše děti,“ říká. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž hodnotil spojování politických stran, k němuž dochází jak na regionální, tak celostátní úrovni. Z jeho pohledu nemá být hlavním zájmem porážka premiéra Andreje Babiše (ANO), ale vítězství a snaha něco vybudovat.

Ačkoliv se ozývají kritiky, že návštěva Tchaj-wanu narušuje politiku jedné Číny, kterou Evropa uznává, šéf Senátu Miloš Vystrčil přesto vycestoval. On naopak tvrdí, že jde o obchodní spolupráci, nikoliv provokaci Číny. Jak čtete jeho cestu vy?

Když jsem byl osloven Jardou Kuberou (zesnulý bývalý předseda Senátu, pozn. red.), jestli bych s ním na Tchaj-wan nejel, tak jsem řekl, že pojedu rád, ale tehdy se z cesty nedělalo přemrštěné divadlo, kdy Česká republika vyváží svobodu a demokracii. Brali jsme to tak, že tam pojedeme úplně v normálním režimu zkrátka navštívit partnerskou zemi. Ale co se z toho potom udělalo kvůli domácí politice, musím říci, že se mi nelíbí. Cesta je správná, ale je chyba udělat z ní protestní zájezd vůči Číně. Měli jsme to odmítnout a vůbec se nedostávat do těchto sporů. Vyhrotilo se to uměle kvůli domácí politice.

Máte tedy pocit, že cesta byla politicky zneužita. Jak se tedy postavit ke slovům Číny, že takovou návštěvu draze zaplatíme?

Teď už bychom to měli přejít, protože diplomatické možnosti byly svým způsobem použity. Velvyslanec byl předvolán a bylo mu sděleno stanovisko české strany, že tyto přehnané reakce jsou špatné, takže se v této situaci udělalo všechno, co se mělo udělat. Jestli chce někdo Číně vyhlásit válku, tak bych mu to neradil. Domnívám se, že naše reakce byla přiměřená, a jak říkám, zbytečně jsme se nemuseli do takové situace dostat. Klidně jsme na Tchaj-wan mohli jet bez rozeštvávání vztahu s Čínou.

Krajské volby se blíží a v regionech dochází ke spojování stran a vzájemné podpoře kandidátů většinou proti hnutí ANO. Domníváte se, že taková taktika zabere v regionech, kde mnohem více záleží na lokálních politicích a osobnostech? A jak je to u vás?

U nás k ničemu takovému nedochází. My jsme tady nejsilnější stranou od minulých voleb, takže nedochází k žádnému spojování stran proti hnutí ANO. Krajské volby nejsou pod rozlišovací schopnosti Andreje Babiše, ale zcela jistě jsou pro něj druhořadou záležitostí. Naopak bych řekl, že po té, co řešil průšvihy v jednotlivých regionech, například korupci v Brně, si uvědomuje, že on vlastně na lidi v regionech a ve městech nemá vůbec žádný dosah, žádný vliv, a kandidáti zcela pochopitelně využívají silné pozice hnutí ANO na celostátní úrovni. Někteří voliči se stále dívají na Andreje Babiše a volí kohokoliv, kdo v regionech za hnutí ANO kandiduje, ale věřím, že to nebude dominantní volba. Regionální sdružení nesázejí na osobnosti, sázejí na Andreje Babiše a počítají, což se jednou i stalo, že on je dovede k vítězství v krajských volbách.

K samotnému spojování ale dochází i na úrovni celostátní. Piráti se například dohodli se Starosty, má takové spojení šanci?

Starostové vícekrát, jak je vidět, využili pro parlamentní volby nějakého spojení, takže je jejich styl přidružit se k někomu. Pokud ten koaliční potenciál mají a jsou schopní s různorodými stranami do voleb jít, jde o jejich věc. Já to celkem chápu, chtějí se s jistotou dostat do Parlamentu, a tak mají svoji taktiku.

Politické strany tedy jednají mezi sebou zhruba rok před volbami, ale mluvilo se také o spojení lidovců a ODS. Pavel Bělobrádek, poslanec a bývalý předseda lidovců, by byl pro společnou kandidátku proti Babišovi, zatímco současný předseda Milan Jurečka byl naopak zdrženlivý, co se spojení do koalice s ODS týká.

Já obecně spojování nemám moc rád, pokud strany nejsou spojeny základní filozofií. Byl jsem i proti spojování lidovců a zelených a také k němu nedošlo, protože bylo úplně nesmyslné. Myslím, že bychom neměli vidět jen spojování. Vůbec se mi nelíbí spojování za účelem jít proti někomu, já skutečně preferuji udělat všechno, abychom vyhráli, nikoliv abychom někoho poráželi. Druhá věc je, že spojovat by se měly subjekty, které spolu umějí komunikovat a mají společné hodnoty a filozofii. Nevím, co se týká ODS a některých významných členů, jestli by se nám nakonec nevyplatilo, takže z tohoto důvodu jde skutečně o rizikovou záležitost.

Jinak řečeno, nevidíte společný velký zájem mezi lidovci a ODS, který by je spojoval?

Já si myslím, že tím společným velkým zájmem nemá být Andrej Babiš, to je špatná cesta. Tím zájmem má být něco jiného, ne někoho porážet. V opačném případě se strany soustředí na něčí porážku, ale už vůbec nejsou schopnyé něco vybudovat. I kdyby vyhrály, spotřebují energii na vzájemnou komunikaci. Já chápu politiku tak, že strany jsou tady proto, aby něco udělaly, ne aby spolu jen komunikovaly.

Vláda přijímá poslední dobou v rámci rozpočtu různá opatření a navrhuje další. Ruší superhrubou mzdu, přidá důchodcům pět tisíc a sníží daň z příjmu. Jak takové kroky hodnotíte?

Přiznám se, že tomu nerozumím, protože mi z toho vůbec nevychází, jak chtějí naplnit rozpočet, který zatížili tak velkým dluhem. Jestliže mluvíme o covidu a problémech, které tady existují, měly by se řešit půjčkami do investic, ne půjčkami do spotřeby. V tomto smyslu jsem zásadně proti, záležitost hýbat se superhrubou mzdou, a tím i menší výběr, není v tuto chvíli dobrou cestou. Nikdo to ani dramaticky nepožadoval a nevidím zatím předpoklad, že z toho bude vyšší výnos, aby všechny výdaje rozpočtu byly pokryty.

Vláda měla změnit zákon tak, aby všichni zaměstnanci, kteří museli zůstat doma, dostali 80 procent platu. Tím myslím státní zaměstnance, soudce, politiky a všechny ostatní kromě těch, kdo chodili do práce a pracovali. Ti by měli dostat sto procent. Vláda by tím dala signál, že se jedná o skutečně velký problém, který se jmenuje koronavirus, a pak by nemusela uplácet. Těch, kdo z veřejné správy zůstali doma, byly stovky tisíc a pobírali stoprocentní plat. Podle mne to nebylo v pořádku, a pokud nevykonávali práci, měli také nést náklady, které nesli ostatní, jako například soukromníci, podnikatelé a další.

Těch dvacet procent platu by zase bylo symbolem naší participace vůči všem ostatním lidem, kteří v důsledku covidu ztráceli peníze, včetně zaměstnanců v zavřených fabrikách. Jsem přesvědčen, že tohle byl základní problém, který roztočil ohromnou spirálu, a kdyby se to udělalo, jak říkám, tak by stát nejenom ušetřil více než dvacet miliard na mzdách všech zaměstnanců, kteří byli doma a pobírali sto procent, ale zároveň by tím dal signál, že je tady určitá katastrofa, v tomto případě finanční, a že všichni na ní budeme participovat. Nikoliv si půjčit a přenést celý problém na naše děti. To je špatně.

Koneckonců i část důchodců, kteří, jak tvrdí Miroslav Kalousek z TOP 09, nechtějí okrádat svá vnoučata, hodlá tyto peníze poslat iniciativám aktivním proti Andreji Babišovi a se samotným příspěvkem nesouhlasí. Odpovídá to tomu, co jste řekl?

O těchto případech nevím, ale zdá se mi to nesmyslné. Například moje žena tím, že měla čtyři děti, šla brzy do důchodu, ale zároveň pracuje. Podle mne je úplně nesmyslné, aby ve chvíli, kdy si republika půjčuje a zadlužuje další generace, dostali mimořádný příspěvek ti, kdo nejsou v absolutní sociální nouzi. Stejně většina důchodců příspěvek věnuje na knížku dětem nebo vnoučatům a použijí ho pouze lidé v sociální nouzi. Nechápu, proč by měli pětitisícový příspěvek dostat například důchodci, kteří mají přes dvacet tisíc korun za měsíc. Opravdu jde jen o populistický krok sociální demokracie, protože ta neumí vymyslet nic jiného než komu dát peníze, aby si ho koupila. A Andrej Babiš, který chce luxovat všechny hlasy, se k tomu vždy ochotně přidá a rozdá tu republiku taky. Mně to vadí. Peníze měly jít jen na investice a na pomoc opravdu sociálně potřebným.



