Dali si lajnu, nebo jsou tak blbí? Fridrichová a její tým si na Štědrý den rýpli do Čechů, Tomáš Vyoral jim to vrací i s úroky

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Tohle mi přijde dementní i na ně, a to je co říct,“ komentuje Tomáš Vyoral vánoční vzkaz, který na Facebook zveřejnil někdo z týmu pořadu 168 hodin. Na obrázku s popiskem „Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek“ totiž byla jen hospodářská zvířata. Vánoční přání měla ale také poslankyně Miroslava Němcová (ODS). Ta by ráda Zemana, Babiše a Filipa poslala pryč. „Předpokládám, že druhým hysterickým vzdechem jistě v slzách vypustila něco plamenného o spojování a slušnosti,“ odtušil Vyoral. A na paškál si bere i další známá jména. Pavel Novotný, Zdeněk Hřib, Mikuláš Minář, Petr Fiala...

Facebooková stránka pořadu ČT 168 hodin zveřejnila na Štědrý den obrázek betlému s popiskem „Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek“. Na obrázku pak zůstala jen hospodářská zvířata. ČT tím vzbudila velmi bouřlivou debatu, přičemž jedni si pochvalují, jak se nad obrázkem část společnosti vzteká, jiní poukazují na faktickou nesprávnost obrázku, či vyjadřují přesvědčení, že toto by si zaměstnanci veřejnoprávní televize měli odpustit. Jde o aktivismus? Je to správně? A co říkáte na načasování celé věci?

Nora Fridrichová se svými úderníky ze 168 hodin a dalšími předními kolegy, převážně z publicistiky a zpravodajství, neuvěřitelným tempem posunují hranice politického aktivismu v ČT. Na druhou stranu se zrovna aktivistka Nora svými vyloženě trapnými aktivitami na pódiích při demonstracích, na sociálních sítích či ve StarDance sama pomalu degraduje skoro na úroveň pazgřivců typu Halíka, Hutky, Peheho, Palaty, Fendrycha a dalších. Výše zveřejněný fake news obrázek – lze dohledat uvedení na pravou míru třeba na sociálních sítích – v době vánočních svátků je naprostým chucpe. Nevím, zda někdo z Nořiných úderníků přebral, dal si lajnu, přeskočilo mu, nebo je jen tak blbý, ale tohle mi přijde dementní i na ně. A to je co říct. Jinak, jak jsem psal na Facebooku, mohli by nám také ukázat obrázek redakce 168 hodin, případně Reportérů nebo Newsroomu bez demagogů, dezinformátorů, indoktrinátorů, propagandistů, aktivistů a lhářů... Stačil by, myslím, čistý list papíru. Zřejmě bude opět třeba trochu narovnat PR obraz Fridrichové, takže ČT asi najme nějakého dalšího tajného influencera na ovlivňování veřejného mínění a zkusí Noře dát druhý pokus ve StarDance. Politicky jí to přece myslí dobře. Škoda přijít o „důvěryhodnost“ a popularitu" takového kádru. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 28137 lidí

Papež František přednesl na 1. svátek vánoční své tradiční poselství Městu a světu. Vyzval k ukončení konfliktů po celém světě a promlouval do duše i Evropanům. „Nespravedlnost je nutí vydávat se přes pouště a přes moře, která se stávají jejich hřbitovem,“ řekl mimo jiné papež. Měli bychom například ve střední Evropě změnit svůj postoj k uprchlíkům? Má byt křesťanská Evropa milosrdnější?

Evropa by nepochybně měla změnit svůj postoj k migrantům. Nedovážet si sama mloky, teda potížisty, a zcela bez výjimek nepouštět žádné pašerácké ziskovky typu Lékařů bez hranic a jiných do svých přístavů. Předem to „humánně“ avizovat a následně i „nehumánně“ plnit. Jak prosté. Na to nemusím být ani ischiatik Juncker ani jiný Panevropan z Brusele. Jezuita Bergoglio alias František už delší dobu je zcela nepokrytě na základě ohánění se křesťanskými myšlenkami vrchním Jidášem právě samotného křesťanství, tradičních hodnot a Evropy postavené na křesťansko-židovských základech. Jeho zájem o arabsko-africké migranty, líbání jejich nohou a další aktivity jsou až dojemné. A poslední akce fňo s ukřižováním vesty utopeného migranta na místo Ježíše ve Vatikánu je úplným majstrštykem. Myslím, že kazatel Templeton Halík musel zaplesat svými svatouškovskými půlkami a vznést se do pekel.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2019

Na 2. svátek vánoční jsme mohli vidět vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Jaké podle vás letos bylo? Čím Zeman lidi potěší? Čím některé naštval? Byl konfliktní, či umírněný?

Četl jsem ho a přišlo mi umírněné, státnické, nekonfliktní, realistické, bez Fialových prefabrikovaných frází. Ačkoliv mi přišel projev v pořádku, na druhou stranu si na něj za chvíli nevzpomenu. Lidé dle mého ocení pragmatičnost, rozumný pohled na věc, nelakování na růžovo stejně jako nehanění a nestrašení. Některé nekritické obdivovatele naštval asi kritickým pohledem na ekoteroristický aktivismus nejprotežovanější světové záškolačky Grety a spolku vedeného profesionálním českým demonstrantem, který jak mundúrem, tak projevem znepokojivě evokuje Hitlerjugend, potažmo SS. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 15299 lidí

Miroslava Němcová z ODS napsala v předvánoční době dopis Ježíškovi a zveřejnila jej na Foru24. V souvislosti s prezidentem Zemanem píše například o vánočním papíru „s obrázky popelníčků, cigaret a lahví“, tento dáreček prý patří do Číny. Premiéra Babiše by pak ve vánočním papíru s čápy poslala „Urputným hovadům“. Mnoha lidem u nás by se prý ulevilo. Co na takový štulec vrcholným politikům říci?

Kdyby blbost nadnášela, mohla by paní Němcová organizovat komerční lety do vesmíru. Mohla by se tak taky jednou živit vlastními schopnostmi a sama, aniž bychom ji bez jakéhokoliv viditelného smysluplného výsledku museli živit my. Němcová předvedla podobné vánoční chucpe jako její oblíbenci z ČT v čele s aktivistkou Norou. Předpokládám, že druhým hysterickým vzdechem jistě v slzách vypustila něco plamenného o spojování a slušnosti, kterou se s politickým eunuchem Petrem Fialou chodí zřejmě přiučovat za zosobněním mindráku a vulgarity jménem Novotný do Řeporyjí. Myslím, že třicet let po revoluci probuzenou pozdní disidentku Mirku nemůžou snad brát úplně vážně ani uvnitř její „lepší“ bubliny.

Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Pražský primátor Zdeněk Hřib se těsně před Vánoci dostal do amerických novin. Prestižní deník The Washington Post uveřejnil jeho komentář k aktuálně trvajícímu napětí mezi Prahou a Čínou. Hřib v něm varuje, že je Čína nespolehlivý obchodní partner, a připomíná kroky hlavního města, které Číňany naštvaly. Dělá Hřib politiku směrem k Číně dobře?

Hřib předně žádnou politiku k Číně dělat nemá, ale měl by se starat alespoň o Prahu, která se v jeho diletantských a loutkových rukách zmítá jak na vlnách. Že si přihřívá polívčičku a dělá PR v americkém deníku, o to hůř. Tedy pro nás. Pro něj to bude poplácání a v budoucnu záruka, že se se svým správným pohledem jen tak neztratí.

Ve věci Číny se v uplynulém týdnu angažoval také řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Ten se po konfliktu s Ruskem pustil do dalšího sporu, když na svou radnici vyvěsil vlajku Hongkongu, kterým už od března 2019 zmítají masové protesty namířené proti vládě z Pekingu. Můžeme za tento krok Novotného pochválit, nebo je to spíše touha po pozornosti? Někteří říkají, že tím Novotný znehodnotil své snahy ve věci pomníku vlasovcům.

Hřib, Kolář, Novotný. Tři pochybné charaktery, kterým zřejmě svěřená moc nebo jisté zdroje zatemnily už tak nepříliš jasnou mysl a slabý intelekt a začali si hrát na rádoby ministry zahraničí. Štěkající ratlíci, které dohnaly krom jiného vlastní mindráky, nedostatky sebevědomí, pozornosti nebo stíny otců, kteří se své prvoplánové a prorežimně žádoucí provokace nežádoucích velmocí snaží halit do vznešených úmyslů. Nic ušlechtilého a upřímného krom nenávisti a provokace v jejich úmyslech a činech nevidím.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Šéf Člověka v tísni Šimon Pánek se v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil o svých obavách o demokracii. Jako varovné příklady použil Maďarsko a Polsko, kde prý přestala fungovat veřejnoprávní média a tamní společnost sklouzává k autoritářství. V tomto směru pak pochválil Milion chvilek pro demokracii, který takovým věcem brání. Podle Pánka máme také šanci na dobrou budoucnost pouze jako součást integrované Evropy. Souhlasíte?

Mám neodbytný pocit, že kam čert nemůže, nastrčí Pánka, Halíka, nebo někoho podobného. Pokud jde o Milion chvilek, ohrožuje demokracii zejména on. Co se týká veřejnoprávních médií, nemám pocit, že by u nás fungovala jakkoliv lépe. Nepovažujeme-li za měřítko fungování hlásnou troubu EU propagandy. Co se týká budoucnosti, potažmo čehokoliv, nikdy neexistuje jediná možnost.

