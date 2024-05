Dát hlas novým tvářím a tu starou gardu zaprodanců poslat do háje, radí voličům Blažková

Pražská předsedkyně Svobodných Veronika Blažková je čtyřkou na kandidátce své strany do Evropského parlamentu. Co vnímá jako bolesti EU a jak by je „vyléčila“? Nejen o tom jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Jste první žena na kandidátce Svobodných do EP. Předpokládám, že v pravicové straně se „nehraje“ na genderové kvóty, ale na schopnosti nebo co člověk může nabídnout?

I díky tomu jsem byla ve vnitrostranických volbách zvolena pražskou předsedkyní. A také jsem členka republikového výboru. Jsem zásadně proti kvótám, stejně jako mé kolegyně, s nimiž jsme se jasně postavily proti kvótám pro ženy. Ve všem mají rozhodovat schopnosti a výsledky. Na kandidátce máme pět úžasných žen, které mají co nabídnout. U pražských Svobodných je dvacet procent žen. Patří mezi ně i Markéta Šichtařová, která bude letos kandidovat do Senátu PČR.

Jak vnímáte předvolební kampaň v Praze, jaký mají lidé postoj k eurovolbám a co je nejvíce trápí?

Obecně jsou lidé na politiku hodně naštvaní, říkají, že nikdo nemyslí na občany. Zřejmě i proto ukazují předpovědi, že účast v eurovolbách tentokrát dosáhne rekordní úrovně. Jinak v Praze děláme aktivní kampaň už přes dva měsíce a procházíme všechny městské části, abychom se setkali s co nejvíce občany Prahy. Ze zpětné vazby od lidí můžu říct, že se bojí nekontrolované migrace, vidí, jak to nyní vypadá například ve Francii, Německu, Británii či Švédsku. Bezpečnost je jedním z klíčových témat. A další téma, které často slyším od našich občanů, je ekonomické zajištění. Starší občané kritizují naši vládu a častokrát jsem slyšela, že jsou rádi, že jsou už staří, že to těm mladým nezávidí, co se k nám blíží. Mezi mladými je jasné rozdělení: Někteří jdou s hlavním proudem a bojují za lepší klima, zatímco jiní se nebojí postavit většinovému názoru, který prý ve školách převažuje. Zde bych ještě zmínila, že jsme šli udělat poklidný protest proti ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, který si šel dělat kampaň se svou Debatou bez cenzury na Masarykovu kolej. Za mě tam nemá co dělat.

Co byste v Bruselu chtěla dělat, jaké jsou vaše priority?

Nedávno jsem si vzpomněla na naši automobilovou závodnici Elišku Junkovou, která by asi za auta také s námi bojovala. Byla to žena, co měla ráda rychlá auta. Do EP jsem podepsala našich sedm zásad, kterých se určitě chci držet. Ve stručnosti. Jsem proti nelegální migraci, a naopak, jsem pro bezpečnost našich občanů, chci zachovat českou korunu, zachovat auta na spalovací motory – k tomuto dodám, že se nebráním podpoře něčeho nového, co bude opravdu ekologické, ale to výrobní proces elektroaut rozhodně není. Je potřeba zaříznout Green Deal. Bojujeme za zachování práva veta, to je hodně důležité, abychom zůstali suverénní zemí. Svoboda slova je pro mě také důležitá. Nechci, aby někdo rozhodoval, které informace jsou pro mě vhodné a které ne. Já jsem svobodná osoba a chci mít možnost veškeré informaci si přebrat sama bez cenzury. Je třeba zlepšit vzdělávání. Mám dojem, že úroveň vzdělanosti klesá a ve školách se soustřeďují na nepodstatné věci, které mladí lidé bohužel považují za důležité. Školství je potřeba začít zase měnit, matematika a analytické myšlení nesmí ze škol odejít. Vyučování o genderu na školách by se mělo zrušit.

Stíháte sledovat i vaši konkurenci? Které hlasy se snažíte získat?

Jsem celoživotní pravičák, rodilá Pražanda. Praha dříve patřila pravici. Pak sem přišla vlna mimopražských a z pravicového města se stalo progresivistické středisko. Město intelektuálů se proměnilo v město globalistů, kteří mé město vůbec nemilují. Praha je přesto nejkrásnějším městem na světě. Je to srdce Evropy a já chci, aby bylo stále na pravém místě, tedy hlavním městem sebevědomé suverénní České republiky, a tedy zpět k dotazu. Jsem bývalý volič ODS, která už není tak pravicová, a tak se snažím získat ty pravé pravicové voliče. My jsem se nespojili s žádným levičáky jako jiní, kteří pro koryto udělají cokoliv. V koalici Spolu je na prvním místě kandidátky do EP pár Vrecionová – Vondra. Paní Vrecionovou tu nikdo čtyři roky neviděl a teď chce obhajovat se Sašou Vondrou, který odmítal jít s Niedermayerem na jednu kandidátku – nyní mu to nevadí. Celá koalice Spolu je podvod na voličích. Kdo je volí, je slepý blázen.

Jaká je vaše vize po eventuálně úspěšných volbách?

Pokud občané chtějí změnu, mají ji ve svých rukou, jen musejí jít k volbám. Dát hlas novým tvářím a tu starou gardu zaprodanců poslat do háje. Osobně bych uvítala vznik úplně nové frakce, složené z nově zvolených europoslanců podobného smýšlení jako jsou Svobodní. Tato frakce by mohla tvrdě konfrontovat současnou bruselskou socialistickou skupinu, která podle mého názoru řídí Evropu špatným směrem.

Moje výzva k českým občanům je: „Běžte k volbám, každý hlas je důležitý. Volte Svobodné.“

Můžete nám říct něco o svých osobních zájmech a dovednostech?

Jsem sportovní střelkyně, držitelka zbrojního průkazu. Jako členka střeleckého klubu mám nejraději disciplíny skeet a trap. Kromě klasického řidičáku mám i áčko, tj. na velkou motorku, což odráží mou lásku k adrenalinovým aktivitám a nezávislosti. V Evropském parlamentu jsem připravena hlasovat proti hloupým nařízením a směrnicím, které poškozují zájmy naší země zejména v energetice, zemědělství a obchodu. Jsem pro zachování české koruny zejména s ohledem na možnost vlastní kurzové a úrokové politiky ovlivňovat českou ekonomiku podle jejích zájmů, a potřeb a nikoliv se servilně podřizovat zájmům silnějších zemí, jak se děje dosud.

