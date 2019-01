DějeBIS? Nepřípustné! Bára Štěpánová upadla z koloběžky na hlavu. Babiš si ty presstituty snad platí, ani Slonková s Kubíkem nemohou být tak hloupí, lamentuje poslanec Volný

ROZHOVOR Poslanec za hnutí SPD Lubomír Volný se obul do kritiků prezidenta Zemana, okomentoval počínání BIS a zhodnotil počínání svých politických konkurentů. Volný, původní profesí učitel, je v poslední době jedním z nejsledovanějších poslanců. Mohou za to zejména jeho kontroverzní komentáře na sociálních sítích. Servítky si nebral ani během rozhovoru. Velmi ostře se vymezil proti počínání "lepšolidí", o herečce Báře Štěpánové řekl, že: "Takto mluví po úrazu, který utrpěla na Pražském hradě pádem na hlavu při nepovedeném průjezdu zatáčkou na koloběžce." Poté se pozastavil třeba nad tím, že ačkoli například Německo velmi čile obchoduje s Ruskem, u nás panují z Ruska, ale i z Číny velké obavy.

Prezident Miloš Zeman proslavil termín „lepšolidé“. Vysvětluje ho tak, že jsou to lidé, „kteří se považují za něco lepšího než my ostatní, kteří nám neustále radí, co máme dělat, kteří své názory považují za nadřazené názorům ostatních“. Jak to vlastně prezident myslel? Kdo je „lepšočlověk“ podle vás? Znáte nějaké?

Tento termín je poměrně přesnou nálepkou v bitvě všeobecného nálepkování, kterému se dnes prakticky v politice nelze vyhnout. Sám jsem to zkoušel, nicméně tlak nálepkujících je tak silný, že se mu lze bránit opravdu pouze nekompromisním nastavováním zrcadla. „Lepšolidé“ je v této nekorektní válce dokonalým označením těch, kteří ji rozpoutali. Lidí, kteří jsou tak hluboce přesvědčeni o tom, že právě oni jsou ti „lepší“ a povolanější k řízení věcí veřejných, a to do takové míry, že nechtějí svým spoluobčanům povolit jakoukoliv další demokratizaci naší společnosti, díky které by získali po dlouhých obdobích bezmoci skutečnou a reálnou moc.

Jsou to ti, kteří by „brali bábě občanku“, souhlasí s cenzurou internetu a tvrdí, že my Češi, Moravané, Slezané a ostatní občané ČR z řad menšin jsme hloupější než občané Švýcarska anebo Lichtenštejnska. Jsou to lidé, kteří prakticky vždy jako první xenofobně napadají původ, vzdělání, zaměstnání a důstojnost svých legitimních oponentů.

Konkrétně na naší politické scéně tuto kryptofašistickou elitu dokonale reprezentují lidé, jako jsou pan Drahoš, Kalousek, Bartoš, Farský nebo naše odvážné hybridní bojovnice s Ruskem, dámy Pekarová Adamová a paní Langšádlová. Mimo politiku většina politických komentátorů protičeské bruselské TV se sídlem na Kavčích horách.

Historik Pavel Kosatík uvedl, že Miloš Zeman se mstí za život. Profesor Martin C. Putna řekl, že Zeman není nic jiného než směšný ožrala. Lze s těmito tezemi souhlasit a do jaké míry?

Za mne osobně je pan prezident Zeman člověk, který si svůj život naprosto dokonale užívá, a autor tohoto komentáře nám neplánovaně odhalil kvalitu vlastního života. S panem Putnou souhlasím v tom, že je tím, za co se sám označil, i když vůbec netuším, proč si bere do úst katolíky. (Martin C. Putna v rozhovoru pro Tiscali.cz dne 9.1.2019 uvedl mimo jiné, že "...pravoslavná církev je proruská, půlka katolické církve je proruská", pozn. red.)

Jaroslav Kmenta se nedávno zamýšlel, proč se Miloš Zeman změnil. „Zemanovu politickou osobnost zásadně ovlivnilo to, že většinu svého života prožil v totalitním režimu. Na Zemana lze určitě nahlížet jako na unikátní osobnost s talentem výtečného rétora, inteligentního a velmi sečtělého politika. S postupujícím věkem a politickou kariérou však začaly na povrch čím dál více vystupovat vlastnosti, které odradily mnohé z těch, jimž byl ještě na přelomu osmdesátých a devadesátých let sympatický. Tyto osobnostní rysy se přitom nevzaly ve vzduchoprázdnu, ale v Zemanovi byly již dříve,“ píše Kmenta. Lze s tím souhlasit? Utahalo Zemana drsné politické prostředí, nebo v něm negativní charakterové rysy byly přítomny odjakživa?

Jaroslav Kmenta by si měl opakovaně nastudovat výsledky posledních dvou přímých prezidentských voleb. Ušetřil by si spoustu mlácení prázdné slámy. Vůbec netuším, co vše anebo zásadně formovalo osobnost pana prezidenta anebo pana Kmenty, vím pouze jedno. Pan Kmenta se prokazatelně mýlí v tom, že by se od pana prezidenta někdo odvracel, protože jinak by nemohl obhájit svůj úřad proti tak extrémnímu nenávistnému tlaku, který na něj a jeho tým byl vyvíjen veřejnoprávními a korporátními médii ve vlastnictví jeho přímých politických oponentů. Vaši poslední otázku hodnotím jako faul „loaded question“.

Prezident Zeman pokračuje ve vyhrocené rétorice, když vysvětlil, že nechtěl jít osobně uctít památku Jana Palacha, protože by se na místě piety setkal se svými odpůrci. „Šlo o výraz pohrdání těmito lidmi. Nebylo to kvůli mé kondici,“ prohlásil Zeman. Řekl rovněž, že se snaží vyhýbat setkáním s „blbci“ a „blázny“. „Kdo chce za svoji pravdu nebo za svůj názor bojovat, tak může bojovat pouze živý, když je mrtvý, tak jeho boj ztrácí smysl,“ dodal Zeman. Je to šťastné vyjádření? Nese za vyhrocenou atmosféru v české společnosti odpovědnost spíše prezident Zeman, nebo jeho odpůrci?

Pan prezident Zeman je pod neustálým tlakem jak mediálních, politických, tak i občanských hejtrů a na tento tlak reaguje stylem, který je mně osobně velmi sympatický. Dokonale všem svým hejtrům nastavuje zrcadlo a také díky tomu, že si evidentně dokázal uhájit svou důstojnost i pod útoky absolutní mediální přesily, jej to opakovaně vyneslo do prezidentského úřadu.

Projevil český národ dostatek úcty k oběti Jana Palacha? Má český národ historickou paměť? Herečka Bára Štěpánová uvedla, že Češi si neváží svobody a její oslavy pro ně nejsou důležité, protože jsou ji schopni za tisíc korun a dobrý jogurt obětovat.

Bára Štěpánová takto mluví po úrazu, který utrpěla na Pražském hradě pádem na hlavu při nepovedeném průjezdu zatáčkou na koloběžce.

Jak hodnotit názory psychologů, že exponování činu Jana Palacha ze strany médií mohlo přimět k pokusu o podobnou smrt člověka, který se v Praze upálil v pátek?

Objektivně. Tento názor je pravdou.

Režisér Jan Hřebejk vyzývá, abychom šli do ulic. Jeho slova se objevila i v kalendáři Revue Forum pro rok 2019. Také další umělci upozorňují na strach ve společnosti. Je načase, aby odpůrci vlády hlasitěji promluvili? Jak se díváte na tyto výzvy a k čemu byste vyzval vy?

Ano, ve společnosti vládne strach z toho, že „lepší lidé“, jako je pan Hřebejk, by mohli pomocí zneužívání veřejnoprávních a korporátních kryptofašistických médií dosáhnout nedemokratických změn a zavést u nás doma nějakou formu mediálně-cenzorské „liberálnědemokraturní“ diktatury. Prozatím se lid úspěšně brání ve volbách a názory „lepšolidé“ jsou v reálné menšině. Snad je nikdy nenapadne majdanizace jejich v současné době podle výsledku voleb nelegitimních požadavků. Bez násilí nemají tito „lepšolidní“ „dobrotrusové“ šanci uspět.

Filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa je přesvědčen o tom, že nás Rusové a Číňané ohrožují a přes Českou republiku si chtějí udělat nástupní můstek do Evropské unie. Sledujete takové signály? Bráníme se dostatečně, nebo obranné kroky nejsou potřeba?

Kdo chce „integrovat“ a „globalizovat“, musí se smířit s tím, že Čína bude nevyhnutelně díky své populaci světovou ekonomikou č. 1. Tady mě zaráží odpor těch, kteří jinak neustále někoho někam „integrovat“ chtějí. Realisticky je třeba si říct, že správnému obchodníkovi nevadí, že je nástupním můstkem světové ekonomiky č. 1 do Evropy. Co by za to třeba Němci dali. Stavějí si plynovod s Ruskem, stavějí v Rusku automobilky a investují tam do všech možných odvětví ekonomiky a nepochybujme o tom, že naprosto stejně se činí i v Číně. Budu rád, když tady v tomto Němce porazíme.

Dávno je čas na to, aby naši rusofobové a xenofobové nenávidějící Čínu a Rusko přestali šířit neodůvodněný strach a nenávist vůči zemím, které spoluurčují zásadním způsobem jak naši, tak globální ekonomiku a politickou situaci. Zapamatujte si „liberální demokraté“, že xenofobní nenávist není řešení.

Jakým způsobem bychom vlastně za současných okolností měli řešit vztahy s Ruskem a Čínou?

Co nejvýhodněji pro ČR, bez ohledu na ty z našich „spojenců“, kteří na naší hlouposti a odmítání Ruska a Číny profitují tím, že sami s těmito zeměmi obchodují na náš úkor.

Množí se záměry na nové politické subjekty. Jaromír Soukup založil stranu, lze tento projekt, zvaný „LIST Jaromíra Soukupa“, brát vážně? Je tím, co tato země potřebuje?

To nemám právo hodnotit, a tedy ani nebudu. Každý má právo založit si politický subjekt a snažit se s ním uspět. Jakmile projdeme prvními střety s reálnou politikou tohoto nového subjektu, můžeme začít diskusi. Prozatím budu pouze doufat, že projekt pana Soukupa má reálný základ a není pouhým opakováním snah odebrat voliče SPD bez reálných politických záměrů.

Poslanec Jan Farský věští konec hnutí ANO. V souvislosti s Andrejem Babišem mluví o jeho pádu, „shnilých základech“ a temné minulosti. Jenže i poté, co Babiš skončí, po něm podle Farského zůstanou morální rozklad společnosti a škody za desítky miliard. Padne Babiš?

Obecně, pan premiér Babiš, stejně jako jakýkoliv jiný politik padnout pochopitelně může a nebyl by prvním politikem, po kterém by nám tady zůstala spoušť. Snad jej jeho voliči bedlivě sledují a poctivě hodnotí. Dnes má takovou podporu a důvěru voličů, že by zároveň s ní měl nést v očích svých voličů i stejně zásadní zodpovědnost. Toto je jediná věc, kterou díky jeho mediálnímu impériu, kombinaci majetku, PR a stupidity jeho oponentů, kteří se jej snaží mediálně dehonestovat, není pro voliče ANO snadné objektivně zhodnotit. Poměrně často mám takový vtíravý pocit, že si pan Babiš ty své presstituty snad i platí, protože nikdo, ani Slonková s Kubíkem, nemůže být přece tak hloupý, aby mu neustále svou idiocií zvedal preference bez reálně odvedené politické práce, dokonce mnohdy přímo přes jeho otevřené zrady vlastních slov, jako je faktické prosazování a zahájení přijetí eura, trestání Maďarska, prosazování homosexualizace společnosti, Instanbulské úmluvy, a dokonce schválení globálního paktu o uprchlících.

Piráti ústy svého předsedy Ivana Bartoše vyhlásili útok na první místo v evropských i parlamentních volbách. Byl by Bartoš dobrým premiérem? Přinesli Piráti do české politiky nějaké pozitivní změny?

Piráti se musejí historicky znemožnit, stejně jako se historicky znemožnila ekoteroristická Strana zelených. Snad to bude stačit na úrovni Prahy a nebudeme muset prožívat stejné trauma, jako když byli ve vládě jejich předchůdci.

Bolestivé místo česko-ruské historie otevřela BIS, která tvrdí, že obsah hodin dějepisu na školách je zastaralý a je silně cítit sovětským vlivem. Lze se s takovým výrokem ztotožnit? Jakým způsobem lze vhodně upravit náš vzdělávací systém?

Zavádění dějeBISU je naprosto nepřípustné. Historie se má učit fakticky, bez jakéhokoliv politického nebo ideologického ovlivňování. Pokud se mají do výuky historie vkládat různé ideologické a politické vhledy, musejí být vyvážené a nesmí se nikdy dětem vnucovat ta „jediná pravda“. Prohlášení BIS nebyla pouze „chyba“, bylo to součástí hybridní dezinformační války, kterou my, Západ, vedeme proti Rusku.

autor: Marek Korejs