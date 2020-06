Dejte si pozor. Kauza „Šlachta píše o Nečasovi“: Varování. Nemusel by to být konec

reklama

Bývalý premiér Petr Nečas v rozhovoru na serveru ceskajustice.cz mluvil o zásahu policistů na Úřadu vlády a svržení jeho vlády v roce 2013. Všeobecně ten obrázek, který vykreslil, rozhodně nestaví do pozitivního světla nějakou nezávislost vyšetřování a justice v České republice. Co tomu říkáte?

Vnímám, že Petr Nečas rozlišuje mezi dvěma skupinami. Jedna je soud, a druhá je státní zastupitelství, čili orgány činné v trestním řízení. Mohu ve své práci advokáta v podstatě říci, že soudy jsou nezávislé, rozhodují možná někdy chybně, ale to není žádný úmysl. K soudům jsem nezjistil žádné problémy.

Ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, jako je policie a státní zastupitelství, bohužel musím říci, že má Petr Nečas pravdu. Osobně se domnívám, že skandál s přepadením Úřadu vlády tenkrát, když padla vláda a byla zatčena manželka Petra Nečase (Jana, tehdy Nagyová, pozn. red.) a pak se ukázalo, že šlo o kabelky, měly padat hlavy, ale nepadaly, takže co k tomu říci?

Takže byste s jeho tvrzením, že mělo jí o svrhnutí legitimně zvolené vlády, souhlasil?

To jsem neřekl. Já říkám, že každý odpovídá za nějaký výsledek. A jestliže někdo udělá nějaký zmetek, jak se v tomto případě ukázalo, když se nenašlo žádné zlato, žádné miliony, tak někdo měl nést odpovědnost za to, co se z toho vyvrbilo. A nikdo tu odpovědnost nenesl, a podle mne ji měl nést pan Ištvan. To jsou bohužel moje výhrady k státním zástupcům.

Řekl jste, že z vaší zkušenosti jsou soudy nezávislé. Určitě ale existují ojedinělé případy ovlivňovaných soudců, případně, dokud neplatila novela zákona, tak se posunováním případů, onemocněním a jinými triky mohly ony případy dostat k soudcům, ke kterým se dostat měly.

To se bohužel dělo, což je špatná vizitka české justice.

A dělo se tak v době vlády Petra Nečase, na což upozornil, můžete to potvrdit?

Zažil jsem, že mé klienty bral do vazby znojemský soud, a skutek se stal úplně někde jinde. To vám zůstával rozum stát. Ale když jste jako obhájce pod tlakem, snažíte se k soudu přijet, klientovi pomoci. To, že si jako rozinky vybírali a dávali případy někam jinam, se bohužel dělo, ale teď se to neděje.

V drtivé většině se setkáte se soudci, kteří se domnívají, že jsou bozi na Olympu a rozhodují o lidských osudech a nechají se uchvátit mocí. Ale to je malicherné, protože my jsme smrtelní a smrtelný je i ten, koho soudí. Nepřál bych vám pak setkání s těmi soudci, když od soudu odešli v důchodovém věku, dělali advokáty, a nikdo za nimi nešel. Nedokázali pochopit, že svět zločinu se k nim nikdy neobrátí, protože jim nevěří. Ti lidé se v advokacii nikdy nechytili.

Kauz kolem ovlivňování policie a státních zástupců je za poslední léta několik; za jak závažnou situaci u nás v České republice považujete?

Já jsem byl nespokojený s výsledkem přepadení na Úřadu vlády, kdy byla bombastická tisková konference a Robert Šlachta a Ivo Ištvan hřímali, co všechno mají v ruce. Pak se ukázalo, že to vůbec není pravda. Dnes pekař nese odpovědnost za to, zda upeče dobrou housku, tak má státní zástupce nebo policista nést odpovědnost za to, že vyšetřování, které vedl, bylo podle regulí zákona a bylo důvodné. Když je nedůvodné, tak by měl položit hlavu na špalek a odejít. Zatím odešel jenom Šlachta, ale já si myslím, že Šlachta má úplně jiné úmysly, má úmysly jít do politiky, jinak by tu knihu nenapsal.

Ke Šlachtovi se ještě dostaneme. Onu tiskovku Petr Nečas opakovaně kritizoval a tvrdí dodnes, že za ni měl být někdo potrestán, minimálně kárným řízením. S tím tedy souhlasíte?

Mohu jen říci, že každý nese odpovědnost. Když se ukáže, že tiskovka byl v podstatě blábol a nakonec byli zatčení lidé propuštěni z vazby, zatčeným exposlancům se nakonec vyplácela náhrada škody, tak mi řekněte, co to je za výsledek? Každý se takhle musí ptát. Já bych chtěl říct všem politikům, kteří si momentálně myslí, že jsou nedotknutelní, pokud by podobné policejní metody měly pokračovat, tak si nemohou být jistí už ničím.

To co se tenkrát stalo na úřadu vlády, bylo černé. Já jsem nevěřil svým očím. Připadalo mi, že jsem v Turkmenistánu mimo civilizovanou Evropu, a nakonec se ukázalo, že je všechno jinak. Odpovědnost měl někdo nést.

Nečas si stěžoval na to, jakým způsobem byla zatčena jeho současná žena Jana Nečasová. Pro netrestanou osobu, do té doby bezúhonnou přišlo dvanáct zasahující policistů v plné zbroji a odváděli ji v takzvaném medvědovi, kdy měl a spoutané ruce i nohy. Nečas to označil za demonstraci síly. Byla to demonstrace síly?

Byla to demonstrace síly. Promiňte, ale když policisté při zatčení bezbranné ženy, která je v pyžamu… zažil jsem i zatýkání vrahů, kdy počet policistů nebyl tak velký jako v případě paní Nečasové (tehdy Nagyová, pozn. red.). I pachatele závažných trestných činů, které jsem pak obhajoval, zatýkalo mnohem méně policistů, než paní Nečasovou. Takže demonstrace síly to nebyla a vůbec jsem nepochopil, proč jí dali pouta na ruce, kdy je skrývala pod nějakým svetříkem, protože jí to bylo trapné. Nevím, zda je mohla ohrozit. Medvěd je ochranné opatření proti člověku, který by mohl použít násilí a utíkat. Nevím, jak by jim utíkala, nebo použila násilí. V jejím případě to nehrozilo. To byl úlet.

Petr Nečas také kritizoval, že ve chvíli, kdy byly zveřejněna jejich intimní komunikace, tak zjistil, že neexistuje nějaké právo na ochranu soukromí. Komunikace mezi ním a současnou ženou zveřejnila Mladá fronta. Je v České republice vše tak děravé, že se všechno dostane ven? V této souvislosti připomenu, co mi vždy říkával zesnulý Jaroslav Kubera, a tedy že se v České republice vždycky všechno vykecá. Je to tak?

Hlavně je špatné, že se soukromé či intimní rozhovory dostanou do novin. Jak by bylo všem těm čtenářům Mladé fronty nebo jiných tiskovin, kdyby se jejich rozhovory s milenkami dostávaly do novin. Nebo rozhovory s kamarády či slovník, který používají, když se rozčílí. To je strašný. A ještě je to z policejního spisu. Jak je tohle vůbec možné. A pachatel nebyl nikdy zjištěn. I ta média by si měla uvědomit, že je úplně snadné si nahrát novináře, jak se táže a pak to zveřejnit v jiném deníku. Ale kam se tím dostaneme? Do špiclování, udávání a do hnusu. Já s těmi praktikami nesouhlasím.

Zdá se, že se základními výtkami Petra Nečase souhlasíte, a i chybami v procesu vyšetřování. Proti tomu Robert Šlachta vydal zmíněnou knihu, v níž konání vyšetřovatelů obhajuje, popisuje, jak to z jeho pohledu bylo. Vy si myslíte, že tu knihu vydal proto, aby vstoupil do politiky?

Aby upoutal. Ale hlavně i policista má v paragrafu 52 zákona o policii uvedenou povinnost mlčenlivosti o věcech, které se dozví při výkonu služby. Jak je možné, že bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu líčí zážitky z policejní akce, a vydává o tom knihu? Pro mě je to naprosto neprofesionální. Potom může lékař popisovat pocity pacientů se závažnou nemocí, může psát, jak prožívali poslední dny svého života. Ptám se, kde to skončí? Pro mne je to nejen doklad naprosto neprofesionálního přístupu Šlachty, a pokud by ten člověk byl politikem, tak nevím, který blázen by s ním spolupracoval.

Narušuje tedy obsah Šlachtovy knihy mlčenlivost, kterou je vázán i nyní?

To, že policista a ještě vrcholný představitel, šéf policejního útvaru psal o tom, jak zatýkali jiné lidi a co ti lidé říkali, je pro mě naprosto neuvěřitelné. Vždyť by ten člověk měl mlčet o tom, co se dělo, stejně jako mlčí kněz o tom, co mu říkali lidé u zpovědi. A ne to popisovat jako v bulváru, to mně připadá úplně ulítlé. Takový člověk nemůže mít moji důvěru.

Vyvolá vydání knihy podle vás nějaké následky? Případně trestní oznámení, může být Šlachta za knihu potrestán?

Může to být přestupek v každém případě, ale pokud by to mělo mít kriminální povahu, to je jiná kategorie. Musely by se posoudit všechny dopady. Zda se to dotklo, či nedotklo osobnostních práv lidí, ale to nedokážu posoudit. Já jen říkám, že je to krajně neprofesionální. Připadá mi to úplně mimo jakoukoliv realitu.

Nakolik důvěřujete tomu, co Šlachta v knize píše? Důvěřujete jeho tvrzení, že se ho tak dlouho někdo snažil ze strany politiků manipulovat a umlčet, až byl prostě nucen odejít?

Když už se snížil a klesl na to dno, že popisuje jako vrcholný policista událostí, kterých byl účastníkem a on je obhajuje, tak když už se snížil sem, nevěřím mu vůbec nic. Mně ten popis událostí vůbec už nezajímá, upřímně řečeno bych si tu knihu ani nekoupil. Je to krajně neprofesionální a je to neověřitelné. To jsou pojmy, dojmy, Petr Nečas taky může napsat knihu, ale to je případ člověka, který byl smeten z postu předsedy vlády, kdežto ten, kdo ho smetl, jsou policie a státní zástupci.

