Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

Je to hanebnost, je to nelidské – a je to vlastně pro tuto vládu typické. Hojí se vždy na těch nejzranitelnějších, popisuje místopředsedkyně sociálního výboru Poslanecké sněmovny Lucie Šafránková z SPD nejnovější show ministra Jurečky, nazvanou „zvyšujeme příspěvky na péči“.

Ministr Marian Jurečka nedávno představil svůj plán na reformu sociálních dávek. Jste spokojena se směrem, kterým se chce v této oblasti MPSV ubírat?

Ukončení, anebo alespoň minimalizace, zneužívání nepojistných sociálních dávek, je téma, kterému se v SPD detailně věnuji 6 let. Připravila jsem v této oblasti, ve spolupráci s kolegy a odborníky, dva rozsáhlé návrhy na změny zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře.

Šlo o desítky konkrétních potřebných změn, přičemž oba tyto návrhy zablokovali poslanci stran současné vládní koalice.

V minulém volebním období v posledním, třetím čtení, Piráti záměrně zablokovali závěrečné hlasování o tomto mém návrhu.

Takže je dobře, že se po našem velkém tlaku dostáváme alespoň k nějakým změnám směrem k omezení zneužívání sociálních dávek.

Ale celý proces je teprve na začátku, neznáme žádné detaily slibovaného návrhu. Až je znát budeme, jistě se vyjádřím mnohem podrobněji a adresněji.

Co říkáte Jurečkovu plánu na sloučení čtyř nejčastěji využívaných dávek do jediné?

Částečně dává logiku. Ale opět, přesně se mohu vyjadřovat až uvidím paragrafované znění návrhu, důvodovou zprávu k němu, modelové příklady a výpočty.

Každopádně platí, že pouhé sloučení několika sociálních dávek do jedné samo o sobě neznamená automatické ukončení jejich zneužívání.

Ale určitě mohu říci, že moji podporu má sloučení přídavku na bydlení s doplatkem na bydlení. To jsem navrhovala již v minulém volebním období.

SPD tradičně kritizuje zneužívání dávek. Jde podle vás Jurečkova reforma, která má být na principu „jedna domácnost – jedna podpora“ v tomto správným směrem?

Znovu zdůrazním, že zatím se bavíme pouze o záměru, o vládních proklamacích.

A zase – o omezení zneužívání sociálních dávek nerozhodne to, zda o ně budou žádat jednotlivé fyzické osoby, anebo celé domácnosti.

Klíčové je a bude to, aby byl systém sociální podpory nastaven tak, že co nejdříve odhalí podvodníky, že bude obsahovat jasné a vymahatelné povinnosti žadatelů o sociální dávky, že budou mít kontroloři Úřadu práce silnější kompetence, že zde budou existovat citelné a rychle realizovatelné sankce, včetně okamžitého odebrání dávky.

A že systém sociální podpory a pomoci zde bude k dispozici pouze pro lidi, kterým pracovní příjem nestačí k důstojnému životu a pokrytí důležitých životních nákladů a potřeb jejich rodin a dětí a pro osoby, které již z objektivních důvodů pracovat nemohou – což jsou zdravotně postižení a senioři, anebo pro lidi, kteří se dostali např. při ztrátě zaměstnání, atd. do krátkodobých finančních a existenčních problémů, ale snaží se svým vlastním přičiněním z této situace dostat.

Dávka má být podle ministrovy představy nově složena z několika „komponent“, které by se propisovaly do její výše. Má jít o pracovní bonus, dítě, bydlení, živobytí. Je to podle vás smysluplné?

Ano, má jít o sloučení dvou nyní existujících dávek na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě do jedné dávky. Přičemž o její výsledné výši má, a je to v pořádku, rozhodovat kromě příjmových a majetkových poměrů žádající domácnosti právě i to, zda dospělí žadatelé o dávku pracují, nebo si aktivně hledají práci, popř. jestli se rekvalifikují v programech úřadů práce. Za to by měl být speciální finanční bonus.

Ministr hovořil o tom, že chce hlavně motivovat lidi pracovat. K tomu má sloužit tzv. „aktivizační plán“. Je podle vás reálné, aby tento plán dokázal motivovat k práci osoby, pro které bylo mnoho let výhodnější zůstávat „na dávkách“?

Záleží na tom, jak budou tento plán, a i ona nová dávka, přesně nastaveny. Motivovat příjemce dávek k práci je reálně možné pouze tak, že jejich příjem z práce, třeba i posílen o určitou dávku, bude výrazně, ale opravdu velice výrazně, nikoli kosmeticky, vyšší než příjem z dávek u lidí, kteří nepracují, ačkoli pracovat mohou a kteří hledání práce jen předstírají, nespolupracují s úřady práce, podvádějí apod.

Ideální stav je ten, kdy zdraví dospělí lidé, kteří záměrně nepracují, nebudou brát vůbec žádné dávky a nebudou nedobrovolně sponzorováni ze strany poctivě pracujících občanů a nebudou dosahovat mnohdy vyšších příjmů než oni.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hovoří se také o příspěvcích na péči. Ministr slibuje od července zvýšení u druhé, třetí a čtvrté kategorie příjemců. Nejnižší první kategorie má zůstat ve stejné výši. Je to podle vás dostatečné zohlednění dramatického nárůstu životních nákladů, které jsme zažili v minulých letech?

Je to ze strany vlády naprostá hanebnost! Vládní poslanci mi dva a půl roku blokují projednání mého návrhu zákona na zvýšení příspěvku na péči, včetně jeho zvýšení pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti, kterým se tento příspěvek nezvyšoval již 8 let!!!

A když se vláda pod naším velkým tlakem konečně k nějakému zvýšení příspěvku na péči rozhoupala, osobám v prvním stupni závislosti jej arogantně a asociálně znovu zvýšit odmítla s drzou argumentací, že na toto zvýšení prý nejsou v rozpočtu peníze.

Čili vládní politici dělají z lidí hlupáky, jako kdyby peníze na toto mimořádné navýšení příspěvku na péči, tedy oněch deklarovaných sedm miliard korun, zničehonic najednou spadly z nebe na ministerstvo financí a byl u nich přiložen lístek, že jsou určeny výhradně na zvýšení příspěvku na péči pro občany ve druhém až čtvrtém stupni závislosti.

Když tedy představitelé vládní koalice říkají, že se příspěvek na péči pro osoby v prvním stupni závislosti nemůže zvýšit proto, že na to nejsou peníze, není to pravda.

Nejedná se zde totiž z jejich strany o změny ve skladbě rozpočtových výdajů, ani o žádné nové rozpočtové výdaje, ale o změnu zákona o sociálních službách – absolutně beze změny rozpočtových výdajů či příjmů.

To, že nebude zvýšen příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti, tedy není ničím jiným než následkem vědomého rozhodnutí vlády těmto lidem tento příspěvek nezvýšit.

Což koneckonců dokladuje i to, že jeden ze dvou původních návrhů ministerstva práce a sociálních věcí z prosince loňského roku se zvýšením příspěvku na péči pro osoby v prvním stupni závislosti počítal.

Vládnoucí asociální pětikoalice tedy říká, že zdravotně postižení občané v prvním stupni závislosti, tedy osoby, které nezvládají až čtyři základní životní potřeby, nedostanou opět ani korunu a že jim na nákup potřebných asistentských a pečovatelských služeb musí i nadále, už devátým rokem, vystačit směšných 880 korun měsíčně.

Je to hanebnost, je to nelidské – a je to vlastně pro tuto vládu typické. Hojí se vždy na těch nejzranitelnějších.

Ale já se nikdy nevzdám a o peníze na pomoc lidem se zdravotním postižením budu bojovat na maximum i nadále.

