Distanční vzdělávání je devastační způsob ztráty vzdělanosti, míní Klaus ml.

ROZHOVOR Přestože se epidemická situace v České republice zlepšuje, vláda zatím neuvažuje o tom, že by se kromě prvňáků a druháků mohli do škol vrátit i další žáci či studenti. To dlouhodobě kritizuje předseda hnutí Trikolóra poslanec Václav Klaus ml., který dokonce označil distanční vzdělávání za devastační ztrátu vzdělanosti. Podle jeho slov navíc české školství dlouhodobě čelí rozvratu hodnot, proto nemohlo být na koronavirovou krizi nijak připraveno. Naději však vidí v tisících obětavých a kvalitních učitelů.

Trikolóra kritizuje to, že vláda kvůli pandemii Covid-19 uzavřela většinu škol. Co vás vede k takovému postoji?

Vláda nemá jakákoliv data, ani nemá snahu je dostat. Například prvňáci a druháci ve škole jsou, třeťáci a čtvrťáci ne. Kde jsou data za poslední měsíc o počtu nakažených prvňáků vs. třeťáků? Pakliže jsou čísla stejná, okamžitě otevřete školy.

Kdybyste byl ministrem školství, jak byste postupoval vy? Skutečně byste nechal všechny žáky a studenty chodit normálně do školy?

To, že děti téměř rok nechodí do školy, přinese ztráty ve stovkách miliard korun a je to ohrožení vývoje společnosti. Děti mají být ve školách a dospělí v práci, máme chránit ohrožené skupiny, což studenti a žáci nejsou.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný zdůvodňuje uzavření škol především tím, že by ve školách docházelo k masivnímu šíření nákazy, což by umocnilo to, že většina dětí prodělává Covid-19 bezpříznakově. Co vy na to?

Jak jsem řekl, vláda nemá žádná data, jakým způsobem částečné otevření škol zvyšuje nebo snižuje počet nakažených. Je to stejná logika, jako že dělníci ve Škodovce se shlukovat mohou, kuchaři v restauracích ne. Jedná se tedy o politická rozhodnutí, která nemají vědeckou oporu. Pakliže by docházelo k tak masivnímu šíření epidemie ve školách, proč vláda nechává otevřené první a druhé ročníky, nebo jak to, že země, které mají školy otevřené, nemají dramaticky vyšší počet nakažených a mrtvých?

Protiepidemický systém PES stanovuje postupný návrt dětí do škol v případě, že se epidemická situace zlepší. Je podle vás tento mechanismus nastavený správně?

Ne. Vláda většinou systém PES ani nedodržuje a rozhoduje se podle nálad ve společnosti. Ze škol je jasný tlak k otevření zejména malotřídek, devátých ročníků, maturitních ročníků, třetích tříd a dalších.

Jak vnímáte úroveň distanční výuky? Do jaké míry umí podle Vás suplovat běžnou školní docházku?

Pro starší studenty, nadané a motivované studenty a studenty s obrovskou podporou vlastní rodiny, tam takový způsob vzdělání funguje. Pro naprostou majoritu žactva jde o devastační způsob ztráty vzdělanosti.

Školáci byli v posledním roce víc doma, než ve škole. Jak se to podle vás projeví na úrovni jejich vzdělání?

To je přece jasné. A všichni si přejeme, aby školy začaly fungovat co nejdříve. Tedy všichni ne… Lidem kterým dlouhodobě na vzdělanosti národa příliš nezáleží a sledují ve školském systému jiné zájmy, tento stav naopak vyhovuje.

Samostatnou kapitolou jsou pak odborné praxe např. u většiny učebních oborů, ale také některých odborných středních škol. Budou mít žáci a studenti vůbec šanci tento výpadek dohnat?

Na těchto školách jde samozřejmě o obrovský problém, ale obrovský problém bude mít spousta třeťáků, druháků a jiných mladých lidí.

Pokud se bavíme o „dohánění“, jak se stavíte k často diskutovanému povinnému doučování během prázdnin, jejich zkrácení či dokonce opakování celých ročníků právě v případě odborných škol?

Opakování ročníku je ekonomický nesmysl, intenzivní dohánění učiva bude na místě. Jako pedagog si dovolím říct, že téměř za každou cenu.

Specifická situace je pak na vysokých školách. Pro vysokoškolské studenty by nemusela být distanční forma přednášek až tak závažným problémem, nicméně problémy vznikají zase zcela jinde. Jak situaci na univerzitách vnímáte vy?

Odpovím trochu filosoficky. Pakliže by to žádný veliký problém na univerzitách nebyl, tak by se mohli propustit skoro všichni vysokoškolští pedagogové a používat jen distanční výuku, kterou by vedly špičky v každém oboru. To je hovadina, že? Proto i na vysokých školách se jedná o vážný problém.

Bylo české školství připravené na tuto krizi? Co podle vás nás tato krize naučila a co by se mělo stát do budoucna?

České školství čelilo dlouhodobému rozvratu hodnot, takže nějak speciálně připraveno nebylo. Na druhou stranu máme stále v systému tisíce obětavých a kvalitních učitelů. To je naděje.

