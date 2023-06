Dnešní ODS. Jako před deseti lety. Temné varování. Co se děje uvnitř? Robert Šlachta to vidí

Symbolicky přesně na den od zásahu na Úřadu vlády před deseti lety byl tehdejší premiér Petr Nečas odsouzen na 2,5 roku vězení se čtyřletou podmínkou. Takový verdikt musí být hodně hořký pro ty, co celá ta léta tehdejší krok zesměšňovali slovy o „kabelkách paní Nagyové“. Podobný trest si odnesla jeho nejbližší spolupracovnice a nyní manželka. „Ne každý si uvědomuje, že kdyby její podmínku za zneužití Vojenského zpravodajství nechal prezident Zeman v platnosti, šla by paní Nagyová v případě potvrzení odvolacím soudem natvrdo do výkonu trestu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Robert Šlachta.

Uvědomil jste si, že dnes už je to deset let, co pod vaším velením došlo k zásahu na Úřadu vlády?

Nejenom že jsem si to uvědomil, ale od včerejška mě na to upozorňují nejen novináři, ale i některé strany. A slyším o sobě, jak se mnou chtějí zamést a skoncovat při těch deseti letech, a prohlašují, že se vlastně nic nepodařilo. Po celou dobu se snaží tu kauzu bagatelizovat, i po deseti letech je to v mediálních výstupech některých expertů viditelné. Když jsem se ráno probudil, okamžitě jsem si vzpomněl na ten den před deseti lety, co jsem zrovna dělal, jaké to bylo, jak jsme do toho vstoupili, jak to pro nás bylo zakončením těch měsíců práce. Když se vrátíme o deset let zpátky, to si možná nikdo neuvědomí, ale v té době byla ODS u vesla. Premiér Nečas, policejní prezident Červíček, všechno měla ODS. Věděli jsme celou dobu, co děláme, že všichni budou proti nám. Také ministr spravedlnosti Blažek, přesně ten Blažek, který je tam dnes. A musím říct, že když vidím, jakým způsobem vstupuje Blažek do trestních řízení, jak se snaží získávat informace, co se děje, tak je to vzpomínka úplně konkrétní. Jako kdybychom se o těch deset let vrátili zpátky.

Jak na zmíněnou bagatelizaci, která spočívá v řečech, že kvůli pár kabelkám paní Nagyové padla vláda, reagujete?

Tohle je přesně to bagatelizování, o kterém se bavíme. Dnes můžeme sledovat kauzy, kdy nějaký korupčník podváděl s byty nebo v jednotlivých zakázkách. Ale ta tehdejší kauza spočívala v tom, že jsme se snažili najít lidi, kteří stáli za ovlivňováním a získáváním těch jednotlivých kauz. To je vždy složitější. To nebylo tak, že by jeden úředník vzal nějaký úplatek. Ale bylo to o tom, že si ti lidé dokázali ke státní správě dojít pro informace, dokázali si na místa ve státní správě dosadit svoje lidi a potom dokázali ovlivňovat i jednotlivé zakázky. A to bylo to, co jsme šetřili a o čem ta kauza byla. Jenom těch kabelek, co jsme prokázali, něco za něco bylo za deset milionů. Když to vezmete, tak deset milionů není úplně k bagatelizování. Srovnejme to s doktorem Rathem a jeho sedmi miliony, nebo kolik měl v krabici. Bagatelizují to kabelkami, ale dárky byly za to, že mělo docházet k ovlivňování rozhodování premiéra.

Berete vy navzdory těm řečem o kabelkách skutečnost, že bývalá pravá ruka premiéra za ODS byla už dvakrát odsouzena, jako svého druhu satisfakci?

Právě že o ty kabelky ani tak moc nešlo, to bylo sekundárně. Primárně byla paní Nečasová, dříve Nagyová, pravomocně potrestána podmínkou za zneužití Vojenského zpravodajství. Stalo se v historii asi poprvé, aby prezident udělil někomu v podmínce milost, jak se v této věci stalo. V kauze těch tří exposlanců, co měli dostat trafiky, ji soudkyně Králová zprostila, ale nadřízený soud to vrátil zpět. Paní soudkyně šla do důchodu, tak se to projednávalo znovu a právě dnes soud uložil paní Nečasové trest dvou let vězení se čtyřletou zkušební dobou. Kdyby podmínku za zneužití Vojenského zpravodajství nechal prezident Zeman v platnosti, tak by šla paní Nagyová v případě potvrzení odvolacím soudem natvrdo do výkonu trestu. To si ne každý uvědomuje. Proč dávat milost při podmíněném trestu? Chápu, když dá prezident milost někomu, kdo je vážně nemocný a v nepodmíněném trestu, ale tohle jsem zažil za těch třicet let vůbec poprvé. A to jsou právě ty dopady.

Jen připomenu, že soud dnes uložil expremiérovi a bývalému předsedovi ODS Petru Nečasovi 2,5 roku vězení se čtyřletou podmínkou. Ve světle toho se zlehčování zásahu na Úřadu vlády zdá být opravdu zcela mimo. Pamatuji si, že jste den poté informoval na tiskové konferenci, že proběhlo 31 domovních a nebytových prohlídek, že bylo zajištěno 120 až 150 milionů korun v hotovosti, desítky kilogramů zlata a dokumenty pro další vyšetřování. Nevzbudil jste přehnané očekávání veřejnosti, která pak snadno naskočila na vějičku, že šlo o pár kabelek?

Tehdy jsme byli pod šíleným tlakem a je jasné proč: Úřad vlády a všechno to, o čem se bavíme. Napřed jsme mysleli, že nebudeme podávat žádné informace, že od nás nic nepůjde, ale potom jsme k tomu byli trošku dotlačeni – a já se ani nedivím –, že ty informace musí zaznít. Když to vezmete, tak ta tiskovka byla úplně stejná, jak se do té doby vždy informovalo. Počty policistů, co se našlo, z čeho jsou podezřelí. Poté už se všechny tiskové konference začaly dělat jiným způsobem a tolik informací už se neposkytovalo. Ale v ten okamžik nikdo z nás neřešil, jakou tu informaci a kolik jich dáme. Když se na mé vystoupení na té tiskovce podíváte, tak já jsem řekl, jak to bylo zajištěno, ale ten skutek a podobné věci popisovali státní zástupci, protože to bych si já ani nedovolil.

Musel být ten zásah, viděno optikou dneška, až tak dramatický a masívní?

Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli rozsah domovních prohlídek a podobných věcí měl být takový, jaký byl, těch 31 domovek, jak jste říkal. Ale na druhou stranu, když jsme nad tím seděli, tak kdyby se ty domovky neudělaly, tak by se to všechno schovalo. Už týden před tou realizací se začalo proslýchat, že něco budeme dělat a někteří lidé začali „uklízet“. Teď je často zmiňováno zlato, že se po deseti letech vrátilo Paškovi a že bude chtít odškodnění. To vůbec není jednoduchá věc. To jsem nezajišťoval ani já, ani Ištván, to je zajištěné soudem. Pašek si stěžoval a šlo to – myslím – až k Ústavnímu soudu, který rozhodl o tom, že zlato bylo zajištěné tak, jak mělo být podle zákona, takže to vůbec není na mě. A na druhou stranu, kdybychom to zlato nezajistili, tak teď by se mi zase kladlo za vinu, kdyby se prokázal skutek a soud to odsoudil, že jsme to nezajistili. Zase bychom my měli problém. Ale o tom zajištění a o té době rozhodl soud.

Která z větví případu Nagyová dospěla tam, kam jste očekávali, když jste celou kauzu rozjížděli?

Myslím, že celá kauza. Už minimálně v tom, že se přerušil systém kmotrů a systém možností chození si pro informace do státní správy. A hlavně, když si vezmete kauzu Vojenského zpravodajství a to sledování, tak mi říkají kolegové ze zahraničí, že kdyby se to stalo u nich, že zpravodajská služba sleduje na území, kde nemá, tak by to bylo nejenom na pád vlády, ale to by bylo skoro na převrat, když to řeknu takhle škaredě. Začne se sledováním manželky, potom zaměstnancem Úřadu vlády a kam to půjde dál? Novinářem? Kdo bude další, kdo se nám nebude líbit?

Vnímáte zásah na Úřadu vlády jako jakýsi cejch, jehož se už nikdy nezbavíte? Jaký dopad na vás kauza má?

To, že mi to už nikdo neodpáře, je naprosto jasné. Na druhou stranu, já si stojím za prací, kterou jsme odvedli. Samozřejmě to nebyl jen Šlachta, bylo to víc detektivů, ale já jsem byl ředitelem, takže mám plnou odpovědnost za to, co jsme dělali. A to, že jsme museli od policie odejít, si myslím, bylo tím, že byla nejprve kauza Nagyová, potom kauza Vidkun, kauza Bereta a další kauzy. To přesně vedlo k tomu, že nás u policie nechtěli právě z těch důvodů, co děláme. Když vidím tu ódéesku, jakým způsobem fungovala a jakým způsobem funguje teď, tak je to přesně vrácení zpátky. A doufám, že policisté a orgány činné v trestním řízení se zajímají o ministra Blažka už jenom pro to, co se dostává do médií, jakým způsobem se ministr Blažek dostává k informacím a k tomu, co se děje.

Neberu to vůči sobě jako nějaký cejch, ale beru to tak, že to byla moje práce. Já jsem vždy do všeho šel po hlavě, padni komu padni. Teď se to pochopitelně politicky nějak využívá, snaží se mě okopávat a podobné věci, ale jsem rád, že jsme se do takové práce pustili, že ty struktury jsou rozbité a samozřejmě na policistech je, aby dělali další práci.

Už nejste u policie, ale v politice. Vídám vás na aktuálních billboardech, jak říkáte: „Podvedli vás. Příště Přísaha“. To vás nezdar, kdy vám s 4,68 procenty těsně uniklo zvolení do Sněmovny, neodradil? Co vás motivuje?

Určitě budu v politice pokračovat, mám k tomu důvody. I ten billboard a naše kampaň to říká úplně jasně. Setkávám se s lidmi venku, hodně s nimi komunikuji, debatuji a přesně takhle to cítí, jak je to na billboardu, že je pětikoalice podvedla. Chci, aby to, co občanům slíbili, nezapadlo v konfrontaci s tím, jak teď ve vládě konají. Vezmu jen Blažka a spravedlnost, nebo policii, kam jde, tak to je diametrálně odlišné, jak to bylo za nás. A to je jedna z věcí, která mě drží, abych v politice pokračoval. Není to tak často připomínané, ale z vyjádření vrcholných politiků ódéesky Němcové, Bendy či Blažka je znát, jak to ODS strašně vadí. Vadí ji Šlachta, vadí jí Přísaha, ale to mě vůbec nevadí a naopak mě to nabíjí.

Podle mnohých jste tenkrát ODS uškodil, ale nepomohl jste jí naopak účastí v minulých volbách, protože vašich více než čtvrt milionu de facto propadlých hlasů spolu s dalšími stranami pod pěti procenty vedlo k tomu, že pětikoalici stačil rekordně nejnižší podíl – 28 procent – oprávněných voličů k sestavení vlády a premiéru Fialovi k tomu, aby farizejsky tvrdil, že má mandát od voličů, když jeho sestavu podpořil jen každý čtvrtý?

To je velká spekulace. Pro mě je to úsměvné v tom, že jiní mě osočují z toho, že jsme s Ištvánem pomohli Babišovi k vládě, vy teď říkáte opačně, že jsem pomohl ODS k vládě. Myslím si, že je dobře, když je v politice vícero subjektů. Tak ať mají lidé výběr a volí to, co jim je sympatické.

