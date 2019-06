Doktor Hnízdil: Babiš škodí zdraví. Milion chvilek? Mladí nadšení lidé. Mám s premiérem svůj zážitek

Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 14% Do předčasných voleb v tomto roce 2% Do roku 2021 1% Do roku 2025 66% I po roce 2025 17% hlasovalo: 11754 lidí

Spolek Milion chvilek pro demokracii spustil 25. února 2018 kampaň s cílem získat za sto dní milion podpisů lidí, kteří si myslí, že by se Andrej Babiš měl své funkce vzdát. Čím si vysvětlujete selhání tohoto záměru, když za více než rok a čtvrt je podpisů pouze 369 958, což nejsou ani všichni voliči TOP 09 a STAN, tedy politických subjektů, které se proti premiérovi a vítězi voleb nejvíce vymezují?

Za Milionem chvilek nestojí žádná firma s miliardovým obratem, nepobírají dotace, nevlastní média, nemají specialisty na propagandu. Je to parta mladých lidí, kterým není lhostejné, co se děje v naší zemi a rozhodli se to dát slušně, ale nahlas najevo. Jestliže za rok a čtvrt získali 369 958 podpisů a v úterý na Václavák přišlo přes sto tisíc lidí, považuji to za velký úspěch. Andrej Babiš je označuje za křiklouny, se kterými se nebude bavit, dokud si nezaloží politickou stranu. Občanská společnost je ale založená na každodenní aktivitě občanů. To, že vhodím lístek do volební urny, neznamená, že musím další čtyři roky mlčky přihlížet řádění psychopatů nebo že si mám založit vlastní partaj.

Není toto selhání výmluvným – i když nechtěným – potvrzením výsledku voleb, v nichž hnutí ANO získalo 1,5 milionu hlasů, zatímco Babišovi odpůrci za rok a čtvrt čtvrtinu podpisů? Má o vládě a fungování společnosti rozhodovat výrazná menšina, i když hodně hlasitá?

Pokud se někomu zdá 369 958 podpisů málo, není to selhání party mladých lidí Milionu chvilek, ale politováníhodný obraz stavu naší společnosti, v níž většina si nechá vymýt mozek sliby a ucpat ústa koblihou. Nejde o to, aby o vládě a fungování společnosti rozhodovala hlasitá menšina. Takový požadavek jsem nikde nezaznamenal. Problém je jinde. Pro spokojený a zdravý život občanů jsou nezbytná důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Přesně to nám tady chybí. Prezident Zeman zachází s ústavou jako s toaletním papírem, je soudem potvrzený lhář. Premiér Babiš je soudem potvrzený estébák, trestně stíhaný pro dotační podvod. Tito lidé by měli být svým chováním společenskými vzory, těmi, kdo zákony ctí a důsledně prosazují, ne se jim vzpírají. Vhodnější by bylo, kdyby demonstrující místo „Demisi!“ a „Babiše do koše!“ skandovali „Právní stát!“ a „Zákony platí pro všechny!“. To se ale blbě skanduje.

Všichni lidé u nás by si měli být rovni. Proč má mít větší váhu těch 369 958 podpisů pro spolek Milion chvilek nasbíraných za rok a čtvrt, a to i od těch, kterým není ani 18 let, než hlasy 393 100 lidí, kteří za dva dny posledních voleb dali hlasy komunistům? Pokud voliči KSČM nejsou podlidé či méněcenní, neměla by jejich hlasu kvůli těm počtům naslouchat společnost více nebo minimálně stejně jako Milionu chvilek, pokud jí záleží na demokracii, po čemž právě ten spolek volá? Jak v tomto kontextu s těmi zmíněnými počty vnímat demonstrace proti premiéru Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové?

Nejde o počty, ale o to, že premiér Babiš je trestně stíhaný. Je nepřípustné, aby trestně stíhaný člověk vykonával funkci premiéra. Nad jakýmkoliv jeho rozhodnutím se vznáší podezření. Do svých osobních problémů zatahuje a činí podezřelou celou vládu, v zahraničním kontextu celý stát. Demonstrace Milionu chvilek proto mají význam i navenek. Lidé jimi do zahraničí vzkazují, že jim názory a chování prezidenta i premiéra vadí. Výzvy k odvolání ministryně Benešové pramení právě z toho, že je blízká prezidentovi a jmenoval ji premiér Babiš. I kdyby žádné kroky k zakrytí Babišových lumpáren nepodnikla, je automaticky podezřelá. Místo jejího odvolání by měli demonstrující žádat: „Spravedlivý soudní proces pro Andreje Babiše!“ To se ale zase blbě skanduje.

Psali jsme: Alena Vitásková: Demonstranti? Jdou se podívat na herce, sportovce, dostanou pětistovku a mávátko. To, co dnes slyšíme, není Hlas lidu Profesor, který nesnáší politickou korektnost: Drahoš těžce poškodil renomé vědců, kteří chtějí jít do politiky. Výzva Hřebejka? Drzost, měl by se stydět. A veřejnoprávní média... Profesor Šesták trpí: Za metál od Zemana vyhazov. Teď se má omluvit za rozhovory v PL. Vše nám popsal Doktor Jan Hnízdil: Vymývají nám mozky. Vládnou nám psychopati, placení podnikatelskými skupinami. Havel by ve volbách propadl

Vy jste promluvil k protestujícím na demonstraci v Liberci a tamní atmosféru jste si pochvaloval. Nesnižuje vaše nadšení z akcí Milionu chvilek to, že v Česku dlouhodobě žijící americký politický komentátor Erik Best, vydavatel bulletinů Fleet Sheet a Final Word, napsal na svém facebookovém profilu o mimopražských protestech z minulého týdne proti Andreji Babišovi, že se na náměstíčkách napříč republikou shromáždili všichni čtenáři Deníku N a diváci TV Seznam?

Můj dobrý pocit ze setkání v Liberci to vůbec nesnižuje. Pana Besta osobně neznám, jeho názory nesleduji, vím, jak vypadá, na demonstraci v Liberci jsem ho neviděl. Zdráhám se uvěřit, že by v Česku dlouhodobě žijící americký politický komentátor známkoval účastníky demonstrací podle toho, jaké čtou noviny nebo jakou sledují televizi. Byl by to projev neprofesionality a netolerance. Osobně se ke sledování TV Seznam hlásím. Nemám ale ani problém poskytnout rozhovor ParlamentnímListům.cz – co by tomu asi řekl pan Best? – přestože mne za to spousta lidí napadá. Pozadí a záměry ParlamentníchListů.cz neposuzuji, jejich čtenáře neznámkuji. Rozhovory ParlamentnímListům.cz dávám proto, že jsem o ně byl vždy slušně požádán a redakce můj text nikdy necenzurovala.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč by měl vítěz voleb Andrej Babiš sám odstoupit z funkce premiéra, když má pořád více stoupenců než odpůrců? Neměla by se analogicky fotbalová Slavia vzdát titulu mistra ligy, protože její majitel je z té „ošklivé“ Číny? Pokud kvůli tomu uspořádají fanoušci Sparty či Viktorie Plzeň demonstrace, že titul zajistily sešívaným čínské peníze, měla by se Slavia titulu vzdát? Zpěvák David Koller dokonce navrhl, aby se Andrej Babiš podrobil výslechu na detektoru lži.

Andrej Babiš jasně řekl, že nikdy neodstoupí. Nikdy! Nemá kam. Nenechal si zadní vrátka. Hraje vabank. Buď rozloží právní stát, nebo si právní stát sáhne pro něj. Zatím si vede dobře. Vyměnil šéfa GIBS, policejního ředitele, dosadil ministryni spravedlnosti. Výsledky šetření Evropské komise jsou ale pro něj obrovský problém. Jeho vlastní Lidové noviny o tom dokonce psaly na první straně, s palcovým titulkem. To je nůž do zad. Stále víc úředníků, kteří se pod žádosti o dotace podepisovali, si uvědomuje, že je může stáhnout ke dnu, že mohou jít do kriminálu dřív než on. Jak napsal už Karel Havlíček Borovský: „Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme.“

Návrh Davida Kollera, aby se podrobil výslechu na detektoru lži, je naivní. Proč by to dělal? I kdyby se mu hypoteticky podrobil, bylo by to k ničemu. Detektor lži totiž detekuje tělesné projevy stresu: zrychlený tep, zvýšený tlak, změny kožního odporu... to jsou faktory, které běžný člověk při lhaní neumí ovládnout. Andrej Babiš ale není běžný člověk. Pro jeho osobnostní poruchu je typická absence studu, soucitu a svědomí. Nemá proto ani jejich tělesné projevy. Lže tak přesvědčivě, že je přesvědčený o tom, že nelže. Detektor lži je na něj krátký.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

U těch protestů chybí, že když se říká A = Babiši, odstup, už se neříká B = co bude potom. Jak by měl tedy vypadat politický vývoj v zemi, pokud by Andrej Babiš volání demonstrantů vyhověl a podal demisi? Měly by o něm rozhodnout předčasné volby, nebo jenom ti, kdo podepsali petici Milionu chvilek pro demokracii? Nebo by se premiérské funkce měl chopit jeden z bývalých předsedů vlád, Mirek Topolánek či Bohuslav Sobotka, který teď chodí demonstrovat proti Babišovi?

V tom s vámi souhlasím. Odstoupení premiéra, resp. demise vlády samo o sobě nestačí. Bořit je mnohem snazší než tvořit. Je potřeba mít připravené pozitivní programy a věrohodné osobnosti, které současnou politickou reprezentaci nahradí. Takových zatím moc nevidím. Současně je nutné, abychom sami změnili chování: omezili spotřebu, chránili životní prostředí, nekradli, nekorumpovali, chovali se slušně. To za nás žádný politik neudělá, ten může jen inspirovat. Na vystoupení v Liberci jsem řekl, že pokud se na tribuně objeví člověk, který bude slibovat, že zatočí s korupcí, zajistí jízdné a obědy pro děti a seniory zadarmo, ochrání nás tvrdě a nekompromisně, od nás nebude vyžadovat žádné úsilí, jen abychom mu odevzdali svůj hlas, svoji vůli a svoji svobodu, musíme se mít na pozoru. Je to zase nebezpečný manipulátor a psychopat. Současně pochybuji o tom, že by Andreje Babiše po případném odchodu či zatčení nahradil někdo z hnutí ANO. Nejde totiž o tradiční politickou stranu, nýbrž o sektu pevně semknutou kolem svého gurua. Říkám jim Svědci Babišovi. Hnutí ANO stojí a padá s Andrejem Babišem.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co vlastně Andreji Babišovi nejvíc zazlíváte? Podezření ze spolupráce s StB? Problém s dotacemi?

Andrej Babiš mne pozval na schůzku ještě před nástupem k moci. Pozvání jsem přijal, přestože už tehdy se objevovaly informace o jeho spolupráci s StB. Nemám předsudky. Spousta lidí byla u StB evidována neoprávněně nebo spolupráci podepsali pod nátlakem. Nezajímá mne, jestli podepsal nějaký svazek. Podstatné pro mne je, že se jako estébák chová. Chlubil se, že má složky na spoustu lidí a že na něj už nikdo nic vytáhnout nemůže. Manipuluje. Konkurenci likviduje nátlakem. Je to estébák tělem i duší. Nepotřebuje na to papír. Co se týče podezření z dotačního podvodu, je potřeba vyčkat rozhodnutí nezávislého soudu. Snad se ho konečně dočká. Moc bych mu to přál. Nejvíc mi ale vadí, že jeho impérium Agrofert stojí na používání agrochemie. Jde o to, získat z půdy co největší výnosy. Za každou cenu. Andrej Babiš otravuje životní prostředí i mezilidské vztahy. V Liberci jsem řekl, že škodí zdraví. Okamžitě se to ujalo. Lidé to začali skandovat. Jeden pán už mi poslal na ukázku transparent s nápisem: „Babiš škodí zdraví.“ Mám na to copyright.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Atmosféra v zemi je dost rozjitřená. Lidé si nadávají a napadají se podle vztahu k Andreji Babišovi, ale i k prezidentu Miloši Zemanovi. To napadání přerůstá i do fyzických útoků. Nejprve mu čelil poslanec TOP 09 Dominik Feri, pak dvakrát po sobě – v Praze a pak ve Zlíně – člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, který jako nezávislý kandidoval do Senátu za SPD. Co si o tom myslíte?

Jsem proti jakýmkoliv projevům násilí vůči komukoliv. Napadení pana Feriho i pana Jakla odsuzuji. Informace mám jen z novin. Pan Jakl popsal útok slovy: „Ty seš Jakl, ten lídr SPD, a začal mne mlátit do hlavy a ramene.“ To je ale jeho interpretace, pro kterou zatím nejsou důkazy ani svědci. Navzdory tomu měl okamžitě jasno Václav Klaus senior, podle nějž „šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností“, a Tomio Okamura, podle nějž „se takovým politickým terorismem v Německu chopili moci nacisté ... to, co předvádějí sluníčkáři, mlátí lidi jen proto, že jsou z SPD“. To, že šlo o politický útok, dokonce na návrh Tomia Okamury odhlasovala Sněmovna. Takové závěry jsou předčasné. Je potřeba vyčkat výsledků policejního vyšetřování, které, pokud vím, stále probíhá. Teprve po jeho skončení bude možné hovořit o tom, jestli mělo napadení pana Feriho rasistický nebo pana Jakla politický motiv.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejednou už jste prohlásil, že nám vládnou psychopati. A jak byste nazval dnes už bývalého člena ODS Martina Langa, který řekl, že prezident Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini?

Vyjádření pana Langa bylo odpudivé. Oceňuji, že ho ODS obratem vyloučila, podobně jako pana Václava Klause juniora za výroky jen o něco méně odpudivé. Další temné postavě odéesácké minulosti – Ivanu Langerovi – bylo taktně sděleno, že jeho návrat do vysoké politiky v tričku ODS není žádoucí. Pan profesor Fiala vystupuje kultivovaně, snaží se stranu ochránit před největšími excesy. Snad se mu to podaří. K výrokům pana Langa na adresu Miloše Zemana bych dodal: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Jestliže Miloš Zeman veřejně vyzývá k likvidaci žurnalistů, není divu, že člověk s podobně narušenou osobností veřejně vyzve k likvidaci Miloše Zemana. To je mimořádně nebezpečné. Spirálu zloby, agrese a nenávisti lze roztočit snadno a rychle. Na to je Miloš Zeman přeborník. Je to prezident negativních emocí. Kdo seje vítr, sklízí bouři. To ale pana Martina Langa v žádném případě neomlouvá.

Psali jsme: Pravicový historik z Brna: Babiš už skončil, jen to ještě neví. Neříkejte paní Šojdrové matka sirotků, to je škaredé Slavný textař Chrastina umělcům z Václaváku: Vy jste si důvěru národa ničím nezasloužili. Lepšolidé jen předvedli, jak málo toho o českém národě a jeho problémech vědí Profesor Masarykovy univerzity účtuje se Sommerovou a Feničem, ČT i Sorosem. Už se těší, co mu na to řeknou! Prasklá žilka, nemocné děti. Doktor Hnízdil pro PL vyšetřil Zemana s Babišem, výsledek ohromí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník