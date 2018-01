Doktor Hnízdil: Zeman je psychopat a rozpadlý alkoholik. Jeho vystrašení voliči nerozumí problémům a hledají někoho, kdo by je ochránil

ROZHOVOR Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je takového charakteru, že sám odejít nedokáže, odvolatelný ale není. Nejlépe by mu bylo na Vysočině, se skleničkou slivovice. Tvrdí to lékař celostní medicíny Jan Hnízdil, který je znám díky komplexnímu výkladu medicíny a svému veřejnému působení. Přitom věří, že k němu budou voliči ohleduplní a umožní mu odchod na zasloužený odpočinek. Jestliže Masarykovi se říká prezident Osvoboditel, Miloš Zeman se zapíše do historie jako prezident Pokrývač za pokrývání podnikatelských aktivit svých nejbližších spolupracovníků.

Na Facebooku zmiňujete, že se na sklonku loňského roku dostalo významného ocenění vaší nejnovější knize Příběhy obyčejného uzdravení, protože jeden výtisk zakoupila též knihovna Kanceláře prezidenta republiky ČR, takže o zdraví pana prezidenta již proto není třeba se obávat. Když pominu tu lehkou ironii, našel byste něco konkrétního, co byste Miloši Zemanovi a jeho nejbližšímu okolí na Hradě doporučil si z vaší knihy přečíst a vzít k srdci?

To, že knížku koupil Hrad, je to pro mne obrovské povzbuzení. Možná i naděje, že si některé pasáže pan prezident vezme k srdci. Jeho zdravotní stav považuji za velmi vážný. Nemám tím vůbec na mysli potíže tělesné, ostatně prezident Roosevelt zvládal funkci na invalidním vozíku, ale především rozpad osobnosti, ztrátu sebereflexe. Nepředpokládám, že by zvládl další volební období. Neohrožuje ho Drahoš, Horáček ani jiný protikandidát. Největším soupeřem Miloše Zemana je Miloš Zeman. Ten boj nemůže vyhrát. Věřím, že k němu budou voliči ohleduplní a umožní mu odchod na zasloužený odpočinek.

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 94% Nedělá dobře 6% hlasovalo: 3352 lidí

Ztotožňujete se tedy s argumenty Zemanových protikandidátů, že už není způsobilý úřad hlavy státu zastávat?

Zdravotní stav pana prezidenta je ale takového charakteru, že sám odejít nedokáže, odvolatelný není. Jemu by bylo nejlépe na Vysočině, se skleničkou mutěnické slivovice. To ale jeho rádci, nejbližší spolupracovníci ani pan Babiš nemohou připustit. Budou ho ve funkci udržovat za každou cenu, podpírat, zachytávat nebo i nosit. Naléhavě potřebují, aby pokryl jejich podnikatelské aktivity. Z Hradu a státu si udělali zlatý důl. Oni už neslouží jemu, nýbrž on jim. Jestliže Masarykovi se říká prezident Osvoboditel, Miloš Zeman se zapíše do historie jako prezident Pokrývač.

Miloš Zeman se rozhodl před druhou přímou volbou nechodit do diskusí s dalšími kandidáty, za což ho komentátor Reflexu Bohumil Pečinka nazval sráčem. Mirek Topolánek zase zmínil že Miloš Zeman je v zásadě zlý a nemá rád lidi. Jak z tohoto pohledu vnímáte prezidenta vy a jak je to s harmonií těla a duše, podepisují se zdravotní problémy těla vždy negativně na povaze a chování dotyčného?

Rozebírat osobnost a stav pana prezidenta považuji za bezpředmětné. Pohybuje se v jiné realitě. Problémem je jeho okolí. Bojuje o zdroje zisku, teplá místa, možná dokonce o policejní vyšetřování. Pokud by na Hrad nastoupil někdo poctivý a nezávislý, rozkryl jejich aktivity, byl by to pro ně obrovský problém. Podobně jako OLAF klepl přes prsty pana Babiše. Miloše Zemana proto chrání před jakoukoliv přímou konfrontací s ostatními kandidáty, vystaví ho jen v ochranné atmosféře prostředí TV Barrandov, Rádia Frekvence 1 nebo na setkání s vybranými občany, kteří mu pokládají předem připravené nekonfliktní otázky. Běda tomu, kdo si dovolí narušit scénář a pustí Modlitbu pro Martu.

Psali jsme: Jozef Banáš: Zeman by i ve stavu totální opilosti měl víc rozumu než celá pražská kavárna ve stavu totální střízlivosti. Češi nemají mozky vymyté hlavním prdem, pardon, proudem Zlý a žlučovitý Jidáš, který nenávidí svou zemi a český národ. Tomáš Halík napadl Zemana a takto ošklivě ho za to zesměšnili Okamura, Keller či Foldyna Lékař varuje: Když budete k obědu koukat na Otázky Václava Moravce, udělá se vám nevolno Doktor Hnízdil popovídal o Miloši Zemanovi. Co řekl, raději nedáme do titulku

Zatímco Tomáš Halík nepokrytě označuje Zemanovy voliče za hloupé a nevzdělané, tak zpěvák Tomáš Klus se pokusil zjistit, o koho jde, protože ve svém okolí „nemá nikoho, kdo by pana Zemana volil.“ Když nepřevezmeme pohled, že nynějšího prezidenta volí jen „hloupí a staří,“ co říkáte úvaze, že ho volí lidé, kteří mají dost toho, že jsou léta masírováni hlavně jediným, správným, slušným a ‚západním‘ názorem?

Urážení voličů Miloše Zemana ničemu neprospívá. Zobecnění, že jde o hloupé a staré lidi odmítám. Podle mého názoru jde především o lidi vystrašené, nejisté. Lidi, které znepokojuje ekonomická krize, korupce, příliv imigrantů, změna klimatu … Nerozumějí tomu, neznají řešení a hledají někoho silného, ke komu by se mohli přimknout, kdo by je ochránil. To je ideální příležitost pro sebejisté, bezcitné, dravé a sebestředné psychopaty. Vítězství Miloše Zemana v přímé volbě, ale i úspěch Andreje Babiše ve volbách sněmovních, vidím především v tom, že ostatní politici jejich voličům nedokázali srozumitelně interpretovat problémy současného světa. Nechali je napospas manipulaci psychopatů. Mám s tím osobní zkušenost. Podobně jako Tomáš Klus jsem pátral, kdo v mém okolí volí Zemana nebo Babiše. Po parlamentních volbách jsem, zjistil, že sousedka ve vsi, kde máme chalupu, volila ANO. Je slušná, pracovitá, citlivá a hluboce věřící. Každou neděli v kostele. Když jsem se jí zeptal „Proč Babiš?“ odpověděla: „Byl u nás na besedě a mluvil moc hezky, slíbil, že bude makat, zajistí vyšší důchody, zdravotní péči, pak ještě rozdal koblihy.“ A je to. Ona celý život věří v Boha, nikdy ho neviděla, nic jí neslíbil, nic jí nedal. Teď se jí zjevil Babiš. Uklidnil, slíbil, obdaroval. Tak se mu odevzdala.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloš Zeman bývá obviňován, že rozděluje společnost. Ale jeho odpůrci pohrdají těmi, kdo ho volí, a označují je za lůzu. Na sociálních sítích se objevila mimo jiné výzva „Voláme českou inteligenci. Zastavte Zemana a jeho lůzu!“ Jak vidíte vy to dělení na vyvolené a lůzu?

Miloš Zeman jistě není vzorem mravnosti a ctnosti. Jestliže rozděluje on, pak ale rozdělují i ti, kteří se označují za povolanou inteligenci, ostatní označují za lůzu. Jakmile se nějaký člověk sám označí za výlučného, inteligentního a povolaného, ostatní začne známkovat a odsuzovat, s největší pravděpodobností on sám je nebezpečný manipulátor a psychopat. Dokonale to reprezentuje Donald Trump, který o sobě nedávno prohlásil: „Jsem nejen chytrý, jsem génius, velmi vyrovnaný génius.“

Často označujete politiky za psychopaty, což od vás jako lékaře má jinou váhu, než kdyby se tak vyjadřoval člověk bez medicínského vzdělání. Co vás k tomu vede a jak z tohoto pohledu hodnotíte domácí politickou scénu?

Jako malý kluk jsem miloval pouťové atrakce, nejvíc obludárium. Na jedné straně jsem se ho bál, na straně druhé mne magicky přitahovalo. Při pozorování politické reprezentace mám pocit, jako bych projížděl obludáriem. Z temnoty tady pěstí hrozí rozpadlý alkoholik, hned vedle na koblihu vábí prolhaný miliardář, za další zatáčkou se kření popletený Japonec, pak vyskočí příslušník pohotovostního pluku s obuškem … Návštěva obludária může být občasnou atrakcí, problém ale je, pokud v něm člověk pobývá delší dobu, nebo dokonce žije. Sám se pak stává součástí psychopatologie obludária. Návštěvníkům proto doporučuji atrakci co nejrychleji opustit, exponátům nevěnovat pozornost, zaměřit se na řešení zásadních problémů našeho života: udržování dobrých mezilidských vztahů, snížení spotřeby energie, ochranu životního prostředí.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po sametové revoluci nám politici slibovali, že během pár let dostihneme vyspělé státy západní Evropy, jako jsou Německo a Francie. Proč jsem je ještě nedostihli?

Po pádu železné opony jsme byli jako vypuštění z kotců zoologické zahrady socialistického tábora. Nezkušení, naivní. Víc než svoboda a demokracie nám ale imponoval západní životní styl, nabídka zboží, možnost cestovat. Počáteční nadšení vystřídalo vystřízlivění. Zjistili jsme, že druhou stanou mince svobody je zodpovědnost za sebe, za ostatní, ze tento svět. Chceme se mít dobře jako Němci, ale nechceme pomáhat imigrantům, chceme dotace z Evropské unie, ale sami nikoho dotovat nebudeme. Zjistili jsme, že okolní svět je plný nebezpečí a predátorů, vyžaduje odvahu a zodpovědnost. Toho se obáváme. Odevzdaně se proto vracíme do kotců farmy zvířat, které nám otevírá hospodář Babiš. Uniká nám, že se tím zbavujeme toho nejcennějšího – osobní svobody. Hlavně aby tam bylo teplo, klid a dostatek otrub.

Jak bychom se z těch kotců mohli zase dostat ven?

Hlavně bychom se do nich neměli s takovou lehkostí vracet. Problém nemá řešení jen ve volbě prezidenta. Ten má být především symbolem, mravním vzorem. Podstatná je změna přístupu každého z nás. Obávám se, že většinově ji může vyvolat jen omezení konzumu, volného pohybu osob. Pak by mohlo dojít i na projevy občanské neposlušnosti. To už by bylo pozdě. Jde o to, abychom místo boje s psychopaty investovali svoji energii do podpory pozitivního. Podpory odvážných, nezávislých a slušných politiků, policistů, soudců, žurnalistů… Trvali na dodržování morálky a zákonnosti, sami se tak chovali.

Psali jsme: Životní fekál. Voliči Zemana či Okamury. Doktor Hnízdil a jeho tvrdá poznání o medicíně Doktor Jan Hnízdil: Donald Trump je jako Chruščov a Brežněv. Zemanovi možná zničí vyhrané volby žumpa Šmejdi a šunt. Doktor Jan Hnízdil pro PL o Trumpovi, Zemanovi, Schapirovi, Clintonové i dalajlámovi Doktor Jan Hnízdil: Vymývají nám mozky. Vládnou nám psychopati, placení podnikatelskými skupinami. Havel by ve volbách propadl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník