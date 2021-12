Doktorka: Nejsme daleko od nepokojů. Nutit prodělaným třetí dávku? Proč?

reklama

V době, kdy panují obavy z přeplněnosti nemocnic v předvánočním i vánočním období, přibývá apelů, ať už od představitelů končící nebo nastupující vlády, ale i od lékařů, aby se lidé vyššího věku nechali naočkovat třetí, tzv. posilující, dávkou. Mělo by naočkování seniorů třetí dávkou ten efekt, že by se vyřešila otázka kapacity nemocnic, protože valná většina těchto lidí by v nemocnici ani při nakažení neskončila?

Tak předně ti senioři, kteří dosud nemoc neprodělali, by měli být vakcinováni, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. Ale je na jejich rozhodnutí, zda to podstoupí, nebo ne. Těm, kteří již jsou očkováni dvěma dávkami, doporučujeme i třetí, protože to posílí tvorbu protilátek a nemáme v dané chvíli jiné lepší řešení. Pro staré lidi je infekce riziková a vidíme, že mnoho očkovaných seniorů končí na JIP. Třetí dávka aspoň na nějakou dobu riziko vážného průběhu sníží a nemocnicím uleví.

Senioři, kteří nemoc prodělali a imunitu mají, by měli dostat ideálně jen jednu posilující dávku. Imunita u nich může po půl roce, roce poklesnout a touto jednou dávkou ji posilníme. Bohužel, toto doporučení, které se již na jaře ocitlo na ministerstvu zdravotnictví a nezávisle ho podpořili tři profesoři, bylo odmítnuto. V České republice jsou tedy lidé po nemoci vakcinováni plným dvojdávkovým schématem. Víc protilátek netvoří než po jedné dávce, ale opakovanou stimulací imunity se u nich zvýší riziko vzniku nežádoucích účinků. A teď dokonce těmto lidem po nemoci nutíme třetí dávku, což už je opravdu moc.

Pirátský expert na zdravotnictví, Ondřej Dostál zveřejnil na sociálních sítích oficiální data ÚZIS o počtu hospitalizovaných lidí v souvislosti s nemocí Covid-19. Je to rozčleněno na 3448 neočkovaných, 202 s neukončeným očkováním, 2608 plně očkovanými a – světe, div se – 262 pacientů, kteří dostali posilovací dávku. Co těmto číslům říkáte a měla by sloužit jako významný argument při debatě o povinném očkování, jak nabádá Ondřej Dostál?

Upozorňovali jsme na to, že imunita po vakcinaci klesá, nyní se to projevilo i v počtech očkovaných seniorů v nemocnicích. Nicméně neznamená to, že by vakcína před těžkým průběhem nechránila vůbec. Tedy ano, rizikové osoby očkujme. Studií o tom, jak dlouho drží imunita po třetí dávce, je zatím jako šafránu. Může se ukázat, že budou dlouhodobě účinné, pak si oddechnu, anebo se ukáže efekt několikaměsíční a bude na čase vymyslet, jak jinak chránit rizikové skupiny. Jediné, co spolehlivěji navodí dlouhodobou imunitu, je prodělání onemocnění. Ale pozor: pouhá PCR pozitivita není nemoc. Málo viru jen poškádlí imunitu a nenavodí dlouhodobou ochranu. Že někomu ani třetí dávka nepomůže k protilátkám, nás nepřekvapuje. Ale takových osob není mnoho. Prostě ten, kdo nemá čím reagovat na podruhé, nezareaguje ani na potřetí. Ale prý se používá jiný typ vakcíny, než byly první dvě dávky, tedy pomoci by to mělo i těmto lidem špatně odpovídajícím na vakcinaci… Novou možností budou klasické inaktivované vakcíny a doufám, že se k nám brzy dovezou.

Posunuli jsme se od „Tečky“, která měla epidemii u nás ukončit, k návrhům a vyhláškám o povinném očkování. Je namístě hovořit o fiasku opatření, rad a doporučení, která nám jsou už téměř dva roky předkládána jako zaručeně fungující?

Všichni se učíme, ale některé sliby vlády a jejích rádců byly dezinformační již v době, kdy je vypustili z úst. Že během pár týdnů bude k dispozici nová vakcína, bude-li nás ohrožovat nově zmutovaný virus, byla lež už na jaře. To musel vědět i autor výroku. Mnoho lidí tomu uvěřilo. A my přitom očkujeme vakcínou připravenou na původní kmen. Zatím funguje aspoň na tu hospitalizaci a úmrtí, což je dobře. Chápu deziluzi lidí, kteří uvěřili po dvou tečkách, že to mají za sebou a ono to nekončí. Odborníci mají před sebou jinou výzvu. Vysvětlit lidem, kteří prodělali covid a mají imunitu,, jakým bonusem je pro ně očkování třemi dávkami vakcíny za 15 měsíců. Povinné očkování vakcínou, která nemá dokončené klinické zkoušky a u které neznáme její dlouhodobý vliv na naše zdraví, je nepochopitelné. V případě povinných očkování se vždy sledovalo, zda již dotyčný nemoc neprodělal pomocí testu protilátek. Tedy i v tomto případě je to na místě a při tom to v návrhu chybí.

Je na odborné publikaci „Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření“, kterou jste koncem října v pětičlenném autorském týmu představili, něco k měnění a projevili o ni zájem lidé, kteří s epidemií budou radit nové vládě Petra Fialy?

Tento materiál se dostal do rukou členů Národního institutu pro zvládnutí pandemie. S obecnou částí většina odborníků souhlasila. Některé části týkající se významu očkování byly více diskutovány. V průběhu podzimu přibyly nové publikace a dokument by si proto zasloužil rozšířit. Potěšil nás pozitivní ohlas. K dokumentu se dostali politici, ale co nás těší víc, je zájem odborné veřejnosti – zdravotníků i pracovníků v sociálních službách.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek často označuje ty, co mají odlišný názor na očkování proti nemoci Covid-19 za dezinformátory. Mikrobiolog Peter Šebo by dokonce chtěl vypínat weby, které o očkování informují jinak, než je oficiální linie, a pokutoval by je, protože prý rozkládají naši svobodu a demokracii. Ale když byl ministrem zdravotnictví Jan Blatný, tak prohlásil: „Kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí“. To byla také dezinformace. Kde tedy hledat autority, které by nás nedezinformovaly?

Za dezinformátory jsou označováni lidé, kteří přednášejí na vědeckých konferencích a publikují v odborných periodikách. Za majitele pravdy se označují lidé z jiných odborů bez odborných publikací na téma covid. Ale hlavní je, že útoky „majitelů pravdu“ na „dezinformátory“ vedou k ještě větší frustraci lidí, kteří už fakt nevědí, čemu věřit. Opravdu mám strach z toho, co přinesou další týdny. Jestli iracionální tlak politiků a odborníků na obyvatele nepoleví. Jsme unavení v důsledku dlouhodobého stresu, nejistoty a strachu. Politici tyto negativní emoce netlumí, ale živí. Doufám, že po opadnutí této vlny se nadechneme a začneme hledat cestu z této spouště. Moc bych si přála, aby nová vláda přehodnotila to, co jí ta předchozí odkázala. Ta končící již nemá mandát měnit zásadně chod společnosti, přesto vyhlásila nouzový stav a navrhla změnu zákona o povinném očkování. Tady máte a poraďte si s tím, jak chcete. Nejsme daleko od nepokojů. Lidé jsou hodně frustrovaní a mají toho dost. Proto i odborníci lékaři a přírodovědci musí každé rozhodnutí pečlivě vážit a už nezvyšovat tlak.

Nenaletěli tvůrci národní informační kampaně podporující očkování proti covidu s názvem „Udělejme tečku za covidem“ výrobcům vakcín, když nyní zjišťujeme, že žádná tečka nenastala a očkovaní dál končí v nemocnicích nebo v důsledku této nemoci i umírají? Může v budoucnu ještě nějaká taková kampaň někoho přesvědčit?

Díky očkování a prodělání nemoci je naše společnost velmi dobře imunizovaná, většina z nás aspoň nějak. Ukazuje se, že prodělaná nemoc, která navodí slizniční imunitu, nás dlouhodobě chrání. Tedy nechme ty, kteří se mohou po očkování nakazit, bez dalších teček. Nenuťme je k tečce třetí, ta zase jen problém posune o několik měsíců, ale nevyřeší ho. Ty, kteří se nakazit nemohou, očkujme dál. Ty, kteří jsou po nemoci, nechme na pokoji. A hlavně zrušme covid pasy a omezení s nimi spojená. Už není důvod je používat. A přestaňme strašit lidi. Místo teček už z toho mají osypky…

