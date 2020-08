Dopadli by jako Ukrajina. Vědí to. Analytik Štefec trhá verzi o zfalšovaných volbách v Bělorusku, ukazuje jinam

ROZHOVOR Chtěli západní politici s lidmi blízkými prezidentské kandidátce Svjatlaně Cichanouské využít její případné vítězství, zabít ji a hodit to na dosavadního prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka? Je to důvod, proč nakonec uprchla ze země do Litvy? I tuto možnost zvažuje vojenský analytik Jaroslav Štefec. Upozorňuje však, že dosud není jasné, zda jsou tyto informace pravdivé. Každopádně pochybuje o zfalšování voleb s tak výrazným výsledkem, což podle něj není možné. „Bělorusové hlavně na venkově vědí, že by mohli dopadnout jako na Ukrajině,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. V rozhovoru také vysvětlil, proč považuje Lukašenka za neschopného zmetka a proč nikoho nenapadne vstoupit do Běloruska vojensky.

Podle oficiálních čísel vyhrál běloruský prezident Alexandr Lukašenko další volby s osmdesáti procenty hlasů. S tím ale nesouhlasí opozice, ani mnoho obyvatel Běloruska. Začaly protesty, které stály několik lidí život, jiné státy vyhrožují sankcemi a tak dále. Jak vy čtete tamní události?

Platí stejnou optikou, že Rusko 2020 není Sovětský svaz roku 1968? Narážím tak na výrok premiéra Andreje Babiše, že se v Bělorusku nesmí opakovat československý rok 1968.

Naprosto jednoznačně, protože ruská armáda v žádném případě nevstoupí do Běloruska, ostatně to nemá zapotřebí, protože běloruská armáda má podle mého názoru do značné míry podstatně pozitivnější vztah k Rusku nebo ruské armádě, než měla ukrajinská armáda. A je také v daleko lepším stavu.

K Rusku se za chvíli ještě dostaneme. Říkáte, že se jedná o pokus o státní převrat. Byly poslední volby něčím, čím přetekl pohár trpělivosti tamních obyvatel nebo je ten pokus něčím či někým podporován s nějakými úmysly, jak se někdy diskutuje?

Samozřejmě je to podporováno jak ze strany Spojených států, tak ze strany Evropské unie. Ostatně Česká republika se do toho konkrétními postupy a podporou běloruských neziskovek také zapojila. Už v roce 2006 uvolnilo tehdejší české ministerstvo zahraničí, tuším, že 20 milinonů korun vůbec poprvé na podporu ukrajinského disentu. Tehdy ještě byl ministrem zahraničí lidovec Cyril Svoboda, proběhlo to tiskem, pamatuji si to a dá se to dohledat.

Co si tedy myslíte o domněnkách, že jsou protesty uměle vyvolány? Je pokus o převrat čistým projevem obyvatel?

Já si to nemyslím z jednoho prostého důvodu: Jestliže mluvíme o obyvatelích, tak by mě celkem zajímalo, o jakém procentu obyvatel mluvíme, kteří se takto projevují? Jsou to velká města, pokud vím. U nás se vyzobávají podniky, kde Bělorusové protestují z různých důvodů… a zase je to tam podobné, jako na Ukrajině, když tam panovala oligarchizace firem. Samozřejmě jsou tam oligarchové, kteří mají velmi blízko k Západu. Takže u běloruských podniků je to otázka, zda stávkují celé a tak dále.

Samozřejmě chápu jednu věc – Lukašenko je člověk, který má tendenci se chovat jako státník, ale státníkem není. Je člověkem inteligence relativně podprůměrné a nerozumí tomu jak vládnout. Rád by vládl, rád by se stal někým, jako je Vladimir Putin, Donald Trump nebo kdokoliv jiný, ale nemá na to. A snaží se vlastně v Bělorusku vytvořit takový vlastní rodinný podnik. Připravoval prezidentství pro svého syna, ale na to samozřejmě nedosáhne. Zemi řídí špatně a snaží se hrát na dvě strany. Snaží se vyjít dobře se Západem i s Ruskem, Rusko mu dodává suroviny, dodává spoustu věcí, dává Bělorusům práci, ale na druhou stranu zboží nakupují na Západě, peníze mají ukryté na Západě. Snaží se hrát na obě strany a to nejde. Lukašenko se nedokázal rozhodnout a přiklonit se k nějaké straně na tvrdo, a lavírování se mu nevyplatilo.

Zasahují tedy do dění nějak mocenské zájmy?

Venkov a lidé, kteří žijí z Ruska, mají levné suroviny, mají odtud práci, ti neprotestují. Nejde o celonárodní proces, ale jen něco, co se zase vygeneruje navenek a vytvoří se mlhová clona. Za tou clonou je také pochybnost falšování. To, že vyhrál o osmdesát procent proti dvaceti procentům konkurence, o něčem svědčí. Kdyby to bylo 51 ku 45, dobře, to se dá zfalšovat. Ale 80 na 20 se zfalšovat nedá.

To byla i moje další otázka. Domníváte se, že volby v Bělorusku byly zfalšované?

Nedomnívám.

Myslíte si, že Lukašenko má v Bělorusku skutečně tak velkou podporu?

A teď k roli Ruska. Jak vnímáte jednak hovory Lukašenka s jeho protějškem Vladimirem Putinem, ujištění o podpoře, pokud by došlo k nějaké vojenské agresi, a následně ohlášená vojenská cvičení u hranic s Polskem. Jakou roli hraje Rusko v celé situaci?

Hraje roli pojistky na granátu. To, že Lukašenko přesunul nějaký výsadkový pluk, nehraje tak zásadní roli. Spíše šlo o jeho soukromé gesto, a kdyby ho neudělal, vůbec nic se nestane. Ale podle mého názoru chtěl deklarovat jakousi připravenost vůči Rusku a schopnost akce. Na druhou stranu to z hlediska vývoje situace nehraje vůbec žádnou roli. Takže když se na to podívám z pohledu vojensko-politického, neočekávám jakoukoliv agresi nebo něco podobného ani z jedné, ani z druhé strany. Stačí prohlášení Ruska, že je připraveno pomoci. Nikoho nenapadne tam strkat nos s prohlášením o vnější pomoci Západu běloruským, nešťastným demokratům a podobně.

Situace je v něčem dost podobná roku 1968, kdy na Západě nikoho ani nenapadlo prohlašovat něco o pomoci Československu, i když je zároveň dost odlišná od situace v roce 1968. Nevím, nakolik je načasování úmyslné, ale situace je úplně odlišná. Avšak jak nikdo ze západních zemí tehdy nevpadl do Československa, tak nikdo nevpadne do Běloruska. Nikdo si netroufne, protože běloruská armáda je poměrně dobře vybavená a vyzbrojená. Navíc myslím, že by se postavila na odpor nikoliv Rusku, ale takzvané západní pomoci, pokud by k ní mělo dojít.

A navíc, kdyby šlo do tuhého, tak má za zády Rusko. Je to tak?

Ano. A to byl základní fór dohovoru mezi Putinem a Lukašenkem. To byla ta demonstrace odhodlání. Koneckonců mají vzájemné smlouvy, takže v okamžiku, kdy by Lukašenko požádal o pomoc, Putin samozřejmě může poslat vojáky.

Svým způsobem jste zmínil, že Bělorusko je na Rusku a Putinovi závislé. Je to tak?

Ano.

Bude chtít Putin ovlivňovat dění v Bělorusku a jak velký na tom má zájem? Potřebuje Lukašenka?

On nepotřebuje Lukašenka, on potřebuje Bělorusko.

Jako jeden z okolních států Ruska?

Bělorusko je pro Rusko nárazníková zóna a navíc se jedná o spřátelený stát, který funguje v rámci téměř federalistického vztahu. Když se podíváte na jejich smlouvu o vzájemné pomoci a bezpečnosti, jedná se téměř o federaci. Takže Bělorusko je takovým zlobivým dítětem rusko-běloruské federace. Samozřejmě je to složitější, ale zhruba takto.

Zmínil jste paralelu s rokem 1968, že jako nikdo nepomohl nám, nebude nikdo ani nyní vnikat do Běloruska, aby obyvatele zachránil před dosavadním režimem. Je možné, že Evropská unie je příliš slabá? A je tomu tak, že minulost svědčí o tom, že proti Putinovi prostě nepůjdou?

Evropská unie dnes už neovlivňuje vůbec nic na světovém kolbišti, takže samostatně není schopna ovlivnit ani tohle, protože Evropská unie se svým soft power je naprosto mimo jakoukoliv mísu. Na ovlivnění situace v Bělorusku nemá ani politicky, ani ekonomicky. Jediné, co může, je okopávat kotníky například tím, že bude posílat peníze různým neziskovkám, lidsko-právním organizacím, které tam popichují protesty proti Lukašenkovi. A podotýkám, že Lukašenkovi v žádném případě nestraním a z mého pohledu je to skutečně neschopný zmetek.

Je Lukašenko posledním diktátorem v Evropě, jak se říká? A o co mu podle vás jde? O úspěch a silnou pozici?

Jde mu čistě o jeho osobní pozici, o jeho osobní úspěch. On už je dnes v situaci…. víte, co se říká, jedeš-li na tygru, nesesedej. A on už nemůže ani seskočit. Kdyby odstoupil, tak to nebude k ničemu dobré. Momentálně je alespoň dobré, aby za jeho v uvozovkách vlády došlo určitým způsobem ke stabilizaci vnitropolitické situace. Další změny už nebudou záviset na něm. Lukašenko stát de facto skutečně neřídí.

Dojde kvůli Bělorusku k prohloubení sporů mezi Putinem a Evropskou unií?

Nemyslím. Evropská unie si nemůže dovolit si to rozházet. Budou samozřejmě pokřikovat, budou mávat dřevěnými šavličkami, kterých má Evropská unie nadělané celé hromady, ale reálně není schopna jakékoliv akce. To jsme v poslední době viděli velmi často, počínaje Covidem až po řecko-turecké vztahy. Evropská unie dnes neovlivní nic.

Jaký vývoj nyní očekáváte? Ustojí to Lukašenko?

Myslím, že to Lukašenko ustojí, zejména pokud jsou pravdivé informace, že se ruské straně podařilo zachytit odposlechy jednání mezi západními politiky a lidmi z volebního štábu Svjatlany Cichanouské, která utekla do Litvy. Jestliže je pravda, že se podařilo zachytit odposlech, kde se domlouvali na tom, že pokud Cichanouská vyhraje, nechají ji zlikvidovat a hodí to na Lukašenka, a proto zmizela ze země i s dětmi... a já nevím, zda je to pravda, ale už jsem o tom četl na třech různých zdrojích a zatím nemohu říct, zda jde o hoax či pravdu.



