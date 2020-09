Dost lidí může zbytečně zemřít! Kandidát na hejtmana a lékař se zkušenostmi s pacienty na ventilátorech nemá dobré zprávy k nákaze

ROZHOVOR „Pokud nedokážeme šíření koronaviru v populaci zpomalit, tak se opravdu nemocnice mohou zaplnit a bude se omezovat péče o jiná onemocnění. A bohužel může i dost lidí zbytečně zemřít,“ říká lékař, exministr a kandidát ODS na jihočeského hejtmana Martin Kuba. Zmínil chyby, které vláda podle něj udělala, a vysvětlil, co si jako lékař myslí o rouškách. „Pokud by nefungovaly, tak nechápu, proč v nich jako lékaři trávíme hodiny na sálech,“ říká jasně. Nevynechal ani Pavla Novotného a Mikuláše Mináře a novinky kolem něj. Promluvil také o problémech kolem dostavby dálnice D3. V této souvislosti nevynechal ani premiéra.

Česká republika opět „přitvrdila“, co se týče opatření proti šíření koronaviru. Jak vy jako lékař současnou situaci kolem epidemie vidíte?

Jako lékař, který strávil hodně času péčí o pacienty na ventilátorech, ten vývoj sleduji a bohužel není dobrý. Odpovídá tomu, co ukazovala čísla v minulých dnech. I když infekce probíhá u řady lidí bez příznaků, tak v té rychlosti, kterou se populací šíří, nám narůstají nejen počty těžkých případů v nemocnicích, ale přibývají i úmrtí. Teď je největší problém to riziko přetížení nemocnic. Pokud nedokážeme šíření v populaci zpomalit, tak se opravdu nemocnice mohou zaplnit a bude se omezovat péče o jiná onemocnění. A bohužel může i dost lidí zbytečně zemřít.

Řada lidí mluví o tom, že rozvolnění opatření před prázdninami bylo, mírně řečeno, unáhlené. Jakou největší chybu v tomto směru podle vás vláda udělala?

A ekonomicky hodnotíte přístup vlády jak? Máte pocit, že pomoc pro podnikatele, matky samoživitelky a další v souvislosti s koronavirem a omezeními je adekvátní? Pokud vím, tak ODS například navrhovala odpuštění odvodů pro podnikatele až do konce roku… lidé si stěžují i na situaci kolem ošetřovného…

Některá opatření v té první chvíli zafungovala, jako byla třeba pětadvacítka pro živnostníky. Na její přípravě se podílel i Tomáš Hajdušek, ekonom, který je v našem týmu pro krajské volby. Nastavila se tam správná kritéria. Některá fungovala hodně pomalu a myslím, že celkově bude ta pomoc mnohem menší, než vláda slibovala. Bohužel se ale ukazuje, že vláda postupně zavádí další opatření, která omezují podnikatele, a nejen je. Pokud přistoupí vláda zase k zavírání škol, pak to pro maminky samoživitelky může být další zásadní komplikace. Takže nebavíme se tu jen o tom, zda to bylo dostatečné, teď jde o to, abychom dobře zvládli druhou vlnu. Ty komplikace pro rodiny mohou být ještě velké a doufám, že s tím vláda počítá.

Podle profesora Vladimíra Černého může být ve zdravotnictví pěkně horko. Pokud přibude dalších tisíc pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči, nebudou už záložní lůžka. Při nárůstu čtyři tisíce nakažených předpokládá nutnost omezení necovidové zdravotní péče. O čem to svědčí? Je náš zdravotní systém na hranici kolapsu?

V péči o pacienty na intenzivních lůžkách jsem jako lékař strávil skoro deset let a pan profesor Černý mě zkoušel u atestace. On ví, o čem mluví. A potvrzuje to, co říkám. Žádný systém není připraven na tak extrémní zátěž, která může nastat ve chvíli, kdy by se vlna nákazy prohnala populací příliš rychle. To jsou jednoduchá čísla. Náš systém je mnohem silnější než v Itálii a zvládne velkou zátěž, ale nemá neomezenou kapacitu. A nejde taky jen počítat lůžka a ventilátory. Jde o to, abychom měli dostatek zdravotníků, lékařů a sester, kteří mohou o ty lidi pečovat. Nejsem pro to, abychom se strašili, ale tvrdím, že je třeba si popsat, jak ty věci reálně jsou a jaká jsou nebezpečí.

Vy jste před časem uvedl, cituji, že – ministr Vojtěch profesně selhává, tématu odborně nerozumí. Šlo o váš návrh na zkrácení karantény v souvislosti s koronavirem, který se vám nakonec podařilo prosadit. Je tedy podle vás dobře, že Vojtěcha na pozici ministra zdravotnictví vystřídal plukovník Prymula?

Já jsem už v létě říkal, že až začnou narůstat počty nakažených a s tím i počty lidí v karanténě, bude to neudržitelné. A navíc že je zbytečné držet ty lidi v karanténě 14 dní, pokud se jen sešli s někým, kdo měl covid, a oni sami mají negativní test a nemají žádné příznaky. Tehdy pan ministr tvrdil, že si na tom jen dělám politické body a že se nic krátit nebude, a pak po týdnu můj návrh schválila odborná komise. Do téhle debaty prostě nemáme tahat politické souboje. Máme ji řešit na základě odborných argumentů, tak abychom co nejvíc ochránili všechny, kteří to potřebují, a celou společnost tím provedli s co nejmenšími ztrátami. Ta výměna ministra byla podle mě logická a uvidíme, jak bude fungovat. Pan Prymula má výhodu, že ho premiér bere víc vážně než Adama Vojtěcha.

Velkou diskusi vyvolává nošení roušek. V tom jsou Češi opět rozděleni na dva tábory. Podle vás, mají roušky smysl? A co říci na jejich nošení ve školách? Mají pravdu někteří pedagogové, podle kterých by snad byla lepší výuka na dálku, než aby děti měly půl dne nasazenou roušku, ve které se podle některých i špatně soustředí?

Přiznám se, že mě zaráží to popírání účinnosti roušek. Pokud by nefungovaly, tak nechápu, proč v nich jako lékaři trávíme hodiny na sálech. Navrhuji všem, kteří si myslí, že roušky nefungují, tak až je budou operovat, ať vyzvou lékaře k tomu, aby roušky neměli. Garantuji vám, že by počty infekcí po operacích raketově rostly. Ano, roušky jsou nepříjemné, ale prostě pokud se virus šíří aerosolem, který vydechujeme, tak moc variant, jak to omezit, nemáme. U chřipky jste pro okolí nakažlivý tím víc, čím máte příznaky nemoci. U koronaviru je to zrádné, tam to ani nevíte a můžete nakazit spoustou lidí. Není to pro pedagogy ani děti ideální, ale myslím, že je důležité udržet školy otevřené co nejdéle.

A opět se vás zeptám jako lékaře, může mít podle vás dlouhodobé nošení roušky především právě u dětí vliv na zdraví, imunitu? Ostatně právě i někteří učitelé upozorňují na to, že se stává, že jim žáci kolabují.

Když opustíme téma koronavirus, vy jste se nedávno ostře ohradil proti výroku svého spolustraníka Pavla Novotného. „V zájmu České republiky prostě je, aby Babiš zmizel, umřel prostě. A aby Zeman taky umřel, aby odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec,“ prohlásil řeporyjský starosta. Domníváte se, že může tento Novotného výrok ODS před volbami v očích voličů poškodit?

Jak jsem říkal, jako lékař jsem na ARO a záchrance, se snažil zachránit každý lidský život, nemám tyhle řeči rád. A podle mě do politiky nepatří. Myslím, že se za to Pavel Novotný už omluvil, ale prostě není přijatelné, aby tohle padlo z úst politika jakékoli strany. Politické soupeře máme porazit v souboji programů a vizí. Tohle je úplně mimo a ODS to rozhodně nepomáhá.

Nejen zmíněný výrok, ale i další různé „akce“ Pavla Novotného vyvolávají mírně řečeno velkou diskusi. Vzpomeňme třeba pomník vlasovcům. Podle některých reakcí ale předseda ODS Fiala řeporyjskému starostovi většinou „fandí“. „Pavel Novotný je originál, je to člověk, který je neopakovatelný, a je to výjimka, kterou si ODS může dovolit,“ uvedl například před časem. Souhlasíte?

Vy kandidujete v krajských volbách na jihočeského hejtmana. V poslední době jste se zabýval mimo jiné otázkou kolem dostavby dálnice D3. Ohradil jste se proti rozhodnutí premiéra jednat ještě s odpůrci stavby dálnice vedené přes Posázaví. Vznikla dokonce i petice za stavbu dálnice tak, jak je navržena. Co na premiérův postoj říkáte? A kdy se podle vás dočkáme dálnice na rakouské hranice?

Ano, ohradil jsem se proti tomu výroku, který premiér řekl po setkání s odpůrci výstavby D3 ve středních Čechách v té trase, kterou schválila vláda. Ti odpůrci tvrdí, že by stačilo jen rozšířit a upravit silnici z Mezna přes Benešov do Prahy. To je prostě nesmysl. S tím nepočítají ani územní plány těch obcí a je to technicky neřešitelné. Každý, kdo tomu trochu rozumí, to ví. Je pro mě zarážející, jak může premiér slibovat lidem, kteří reprezentují petici 1 500 lidí, že o tom návrhu na změnu trasy dálnice bude ještě přemýšlet. Navíc s nimi naplánoval další schůzku. Jihočeši, a nejen oni, čekají na tu dálnici desítky let a není možné, aby je premiér hodil přes palubu. A teď k jihočeské části dálnice. Ta se teď staví až k Třebonínu. ŘSD minulý týden vypsalo výběrové řízení na úsek z Třebonína do Kaplice nádraží, takže pak už zbývají jen dva úseky na hranici. Věřím, že už to v tomhle období s ŘSD dotáhneme a v roce 2025 budeme na hranici. Pokud budu hejtmanem Jihočeského kraje, udělám pro to všechno.

A máme tady úplnou novinku. Mikuláš Minář prohlásil, že končí v čele Milionu chvilek, chce založit hnutí a jít do politiky. Překvapilo vás to? Z opozice zaznívá, že zatímco dříve vyzýval ke spojování sil, nyní je tímto krokem tříští.

Nijak moc mě to nepřekvapilo a považuji to za špatný nápad. Bude to zase jen tříštit politické síly. My bohužel jako Češi neumíme žít v systému dlouhodobě stabilních politických stran jako třeba v Německu nebo v Británii. Tam jsou dlouhodobě politické strany v podstatě stejné. Když nějaký politik udělá chybu, tak odejde, voliči za to stranu třeba potrestají menšími procenty, ale nemění se celá scéna. U nás je to trochu jinak. Každé volby se objevují nové a nové subjekty, každý hned zakládá stranu, když se o něco v té své nepohodne, anebo jsou pořád nová hnutí s tím, že to jsou už ti praví, správní, čistí. Žádná strana v sobě nemá ani samé anděle, ani samé čerty. Jsou tam slušní, poctiví lidé, ale taky vykukové, jako v celé společnosti. Politika by měla být transparentní, lidé mají mít maximum mechanismů, jak politiky kontrolovat, ale čekání na toho jednoho pravého spasitele nebo jednu stranu, kde budou všichni ti dokonalí, je nesmysl.

A jaké šance uspět v politice Mikuláši Minářovi dáváte?

Nechci tady dělat odhady. Politika je úplně jiná disciplína, než byl Milion chvilek, a myslím, že i pan Minář bude překvapen, jak moc jiná. Přeju mu, aby tím, co bude dělat, přispěl k tomu, s čím Milion chvilek dávali dohromady.



