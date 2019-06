Dotace se s potřebami obcí minuly, tvrdí starosta Tachova

Nemohl jsem jen přihlížet, jak si počínalo předchozí vedení, svěřil se Ladislav Macák (Patrioti Tachova) s důvody, proč v důchodovém věku usedl opět do křesla starosty. Ve městě s více než 13 tisíci obyvatel chybí většina potřebných služeb, ale i podnikatelé a řemeslníci, kteří by je provozovali. Problémem je také rychle rostoucí průmyslová zóna u dálnice, a tím neúměrný nárůst zahraničních dělníků, kteří jsou ubytováni bez evidence po celém městě v bytech a různých ubytovnách. Co s tím?

Poprvé jste byl starostou zvolen v roce 1998. V roce 2014 jste ale svou politickou kariéru ukončil. Proč jste se po čtyřleté pauze vrátil? Co vás přimělo znovu kandidovat?

V roce 2014 jsem byl již unaven a rozhodnut definitivně skončit a užívat si důchod. Bohužel ne se vším v minulých čtyřech letech jsem souhlasil. Protože nebyla spokojena ani většina občanů Tachova, nechal jsem se přesvědčit, abych znovu kandidoval. Pomohly mi i čtyři roky odpočinku.

S jakými pocity jste sledoval počínání exstarosty Stručka, který se po volbách do zastupitelstva vůbec nedostal? Nebyl i on důvodem, proč jste zpět?

Jeden člověk nerozhoduje. Je to vůle většiny zastupitelů. Překvapilo mě, že lídr zavedené strany se nedostal ani do zastupitelstva.

Zamýšlel jste se již i nad tím, co bude dál? Chtěl byste v politice ještě nějaký ten čas aktivně působit, nebo je toto volební období skutečně vaše poslední?

Určitě je to naposledy (na konci volebního období mi bude 77let). Nemám ambice umřít v práci.

V jaké fázi je aktuálně projekt rekonstrukce areálu Mže?

V současné době připravujeme přepracování projektu areálu Mže v úspornější verzi.

Jedním z nejpalčivějších problémů je dostupnost akutní zdravotnické péče a záchranné služby. Na pohotovost musejí občané jezdit až 50 km daleko. Je nějaká naděje, že by se v dohledné době něco změnilo?

Pro obyvatele Tachovska je velkým problémem dostupnost nemocnice s akutní péčí. V celém okrese není žádná a do nejbližší je to 50 až 70 km. Na zlepšení situace není naděje a je to bohužel jedním z důvodů, proč odcházejí mladí lidé. V Tachově provozujeme velkou polikliniku, kde se snažíme zajistit všechny potřebné medicínské obory včetně LSPP. Bohužel není jednoduché sehnat potřebné lékaře.

Jak byste hodnotil celkově dostupnost základních služeb ve městě?

Ve městě chybí většina potřebných služeb. Chybějí podnikatelé a řemeslníci, kteří by je provozovali.

Jaké další problémy vám dělají vrásky? Co je třeba vyřešit?

Největším problémem současnosti je rychle rostoucí průmyslová zóna u dálnice, a tím neúměrný nárůst zahraničních dělníků, kteří jsou ubytováni bez evidence po celém městě v bytech a různých ubytovnách. Je to situace, na kterou česká legislativa nebyla připravená a bohužel ji ani neřeší. Přitom obce, kterých se to týká, na to doplácejí finančně i jinak. Ptáme se, proč součástí zón nejsou ubytovny, prodejny a lékařské ordinace? Proč agentury, které pracovníky přivezou, nejsou povinny zajistit i jejich odvoz?

Na konci května se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Co vás na výsledku nejvíce překvapilo?

Pouze bych si přál větší účast voličů, aby výsledek voleb lépe vyjadřoval názor občanů ČR.

Prozradíte nám, jaký je váš vztah k Evropské unii? Přináší nám členství více pozitiv, či negativ?

Členství v EU pokládám za správné. Nesouhlasím, aby o všem rozhodovali úředníci v Bruselu. O záležitostech na území jednotlivých států by měly rozhodovat vlády těchto států.

V souvislosti s EU jsou často vyzdvihovány dotace. Jste vy sám jejich zastáncem? Nenadělají více škody než užitku?

Dotace se minuly s potřebami obcí, a to nemluvím o neúměrné administrativě spojené s jejich zúřadováním.

autor: Kateřina Synková