Důchod český. Ale cena evropská. Kateřina Konečná se s tím nechce smířit

Velký návrat komunistů…., zaznívá v médiích. STAČILO uspělo v 11 krajích, v Liberci chcete nechat výsledky ještě přepočítat. Takže jste spokojena s výsledky voleb? Čím jste si, dle Vašeho názoru, voliče získali?

V Libereckém kraji ještě situaci řešíme, protože tam STAČILO! chyběly jednotky hlasů, a jsem přesvědčena, že pokud by došlo k přepočítání, tak bychom je našli.

Ale jinak jsem ráda, že se ukázalo, jak moc lidé chtějí důsledně mírovou politiku s důrazem na vlastenectví a levicové hodnoty. Občané už mají dost toho, že platí z českých mezd a důchodů evropské ceny. Nedivím se, že jsou rozčilení, když za energie platí nejvíce z EU a pak se dočtou, že energobaroni zbohatli o desítky a stovky miliard. Zároveň jsme ale také nabídli propracovaný volební program pro krajskou úroveň politiky.

V médiích se také v sobotu objevila zpráva, že prý skupina motorkářů hodila červené dýmovnice do sídla KSČM. Je to pravda? A víte o tom už něco víc?

Ano, to se skutečně stalo. Takto ti, co se ohání demokracií, lidskými právy, chrání náboženské menšiny a já nevím, koho ještě, ve skutečnosti fungují. A víte, kdo ten útok provedl? Havloidsmemorial klub. Sami se k tomu přiznali. Pan Havel by měl zřejmě z těchto vyznavačů pravdy a lásky velkou radost. Takoví pouliční „hrdinové“.

Ministr Rakušan Vám v debatě Deníku krátce před volbami vyčetl komunistickou stranu, název i předrevoluční léta a také, jak se prý stavíte k Rusku. Co byste mu vzkázala?

Když někomu dojdou věcné argumenty na problémy, které pálí občany dnes, začnou vytahovat několik desítek let starou historii. Svědčí to o vyprázdněnosti pana Rakušana. Já si z toho nic nedělám, pokud panu ministrovi nevadí, že se snižuje k úrovni pavlačové drbny, pak je to jeho věc.

Vraťme se zpátky k volbám. Co říkáte na to, jak dopadly vládní strany? A jak by se k výsledkům měl například premiér Fiala podle Vás postavit?

Pan Fiala se k tomu postavil jako vždycky. Nijak. Dostál své pověsti slabého lídra a premiéra. A ještě měl tu drzost se chlubit cizím peřím v případě pana Kuby a jeho výsledku v jižních Čechách. Už musí být opravdu zoufalý.

A co Piráti a SOCDEM? Překvapil Vás volební výsledek těchto stran?

Upřímně? Vůbec ne. Překvapuje mě pouze to, že se volební agentury – zejména u Pirátů – neomluvily za své manipulativní výzkumy. Dávat Pirátům až 10 %, když realita jsou 3, svědčí pouze o tom, že průzkumy si zkrátka někdo platí, nebo je dělají naprosto nekompetentní lidé.

SOCDEM – až na výjimky – ukázala, že nemá přirozeného voliče. Ostatně jak jsem řekla na konci léta – nemůžou se tvářit jako opoziční strana a pak pomáhat vládní pětikoalici a jejímu prezidentovi.

„Bojím se, že je to lehká předzvěst trajektorie Slovenska nebo Maďarska,“ řekl Ivan Bartoš v rozhovoru pro Právo a Novinky ohledně výsledků voleb konkrétně v souvislosti s ANO a KSČM. Co byste k tomu řekla?

Krajské volby jsou za námi a už za rok tady máme volby do Poslanecké sněmovny. Mluvíte o tom, že levice v Poslanecké sněmovně zoufale chybí. Co konkrétně by levice dělala jinak, než jak se to dnes děje? V čem přesně chybí?

Chybí jakákoli mírová iniciativa. Nelze na jedné straně mluvit o míru, ale na druhé straně podporovat zbrojení. Stejně tak nejde mluvit o suverenitě, ale pak podpořit vojenskou smlouvu s USA. Není možné kritizovat, že má vláda šetřit, ale pak podpořit nákup stíhaček za stovky miliard. A toto všechno prošlo i hlasy opozičních poslanců.

Na druhou stranu chybí zásadní debata k posílení práv pracujících a ke zdanění nejbohatších, bank a nadnárodních korporací. Díry v rozpočtu se látají z kapes běžných občanů. Dlouhodobě opozici chybí plán na zlevnění bydlení, nebo na řešení problémů ve zdravotnictví.