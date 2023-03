Dvě možnosti. Ani jedna se Železnému líbit nebude. Tomáš Vyoral si smlsnul

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Není-li Železný labil, pak je s prominutím úplný debil. Bez pardonů,“ hodnotí komentátor Tomáš Vyoral eskapádu moderátora ČT z konce minulého roku. Špetka respektu a pokory by u něj nebyla na škodu, říká. Hodnotil také kauzy ohledně důchodů a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. A pokud jde o to, jak vehementě se snaží někteří prezentovat setkání čínského a ruského prezidenta jako prohru Putina, míní: „Tonoucí se stébla chytá.“

Moderátor ČT Jakub Železný na konci roku špatně parkoval na Václavském náměstí. A když ho kvůli tomu popotahovali strážníci, tak byl konfliktní a arogantní, chtěl se podepsat křížkem a kolečkem. Video je ovšem evidentně sestříhané. Myslíte, že byla chyba na straně Železného nebo u městské policie?

Není-li Železný labil, pak je s prominutím úplný debil. Bez pardonů. Můžu si také zaspekulovat, že má možná ještě jeden růžový vnitřní rozpor a jisté smíření se sebou samým by mu třeba ulevilo a upustilo páru. Ale nejsem psycholog, jen snad vnímavý pozorovatel – alespoň myslím. Železného pozdější výmluva na špatný zdravotní stav svého bratra v době tohoto incidentu je pak v tomto ohledu lichá a jen dokládá to, že onen sebestředný jedinec není schopen sebereflexe, omluvy bez příkras a vlastního pokání.

Zdá se, že morální majáky z dobrosery zprivatizované ČT pomalu ale jistě zhasínají. Mňoukající Wollner, bossingová Fridrichová označující ve vysílání vládní oponenty „chcimíry“, hysterický Železný porušující dopravní předpisy a slovně napadající policisty… Ti, kteří nám neustále kážou o morálce, pravdě a lásce, se nakonec sami projevují jako póvl nejhorší morální kategorie.

Ve Francii probíhají masivní protesty, protože obyvatelé nesouhlasí s tím, že by měli chodit do důchodu v 64 letech. Tady ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ujišťuje, že je proti tomu, aby lidé chodili do důchodu v 68 letech. Jsou Češi realističtější, pokud jde o důchody? Nebo už jsou zvyklí, že protestováním nic nezmění?

Češi především jsou v drtivé většině pokojný národ a protestují v mírném duchu. A pak většina z nich asi tuší, že rozhoduje se v kuloárech, za jejich zády a navzdory jim a nám. Jinak co se Jurečky týká, budu se opět opakovat, ale ne podle slov, ale podle činů poznáte je.

U Jurečky ještě zůstaneme. Bývalý generální ředitel Úřadu práce ČR Najmon si nahrál, co mu ministr říkal, tj. nabízel mu zlatý padák za to, že půjde z funkce dobrovolně. Měl by ministr rezignovat, když evidentně bývalého ředitele v podstatě uplácel?

Zcela nepochybně by v normálním světě měl tenhle kvazi lidovec jít od koryta. Ale jak víme, kapři si rybník sami nevypustí a prasata se dobrovolně koryta také nevzdají. Se vší neúctou k nemalé části těch u koryt.

Putin se sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Zatímco z řad těch, kteří ruskému prezidentovi nemohou přijít na jméno, se ozývá radost nad tím, že měl Putin být v poníženém nebo slabším postavení, z řad těch realističtějších zní obavy, že se USA podařilo něco, čemu se všechny předchozí vlády snažily zabránit, totiž sblížení Ruska a Číny, které zde nebylo v podstatě 60 let. Jak se na toto setkání díváte vy?

Jako na ono sblížení těchto dvou velmocí. Jak se Anglosasové vehementně snaží bezpočet let zamezit sblížení Ruska a Německa, které by je mohlo ohrozit, přiblížili Rusko k Číně. Což pro ně bude v důsledku možná ještě horší. Co se týká radosti nad „poníženým“ postavením Putina před Si, pak tonoucí se stébla chytá.

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) vydal zatykač na ruského prezidenta za údajné únosy dětí do Ruska. A americký ministr zahraničí Antony Blinken už vyzývá, aby všechny země, které tento soud uznávají, případně Putina vydaly. Není to pokrytecké, když USA samy ICC neuznávají, Rusko také ne a Ukrajina taktéž?

Samozřejmě že je to pokrytecké, ale na to jsme u takzvaných demokratů kolektivního Západu tak nějak zvyklí. Kážou vodu a pijí to nejdražší šampaňské. Zajímavé, že Mezinárodní trestní soud v Haagu nebyl stejně aktivní v době „humanitárních“ bombardování Vietnamu, Srbska, Iráku, Afghánistánu, Libye, Sýrie a bezpočtu dalších zemí, na jejichž zdroje či území zrovna jestřábi a jejich vazalové dostali chuť. Tedy pardon, které se zrovna rozhodli podemokratštit ve velkém.

Prezident Pavel se setkal s německým prezidentem Steinmeirem a kancléřem Scholzem. A prý zaznělo: „Německo nenechá Českou republiku padnout, pokud jde o dodávky energií.“ Co si myslíte, že to znamená, když Česko u elektřiny sponzoruje Německo a jak nám vláda připomíná, plyn k nám jde z pronajatého terminálu?

Jak jste sám předestřel, další z orwellovských majstrštyků. Letitý německý imperátor chlácholí svého českého vazala, sponzora a levnou montovnu. A předpokládám, že čeští potentáti z politického mainstreamu nadšením tleskají ve stoje podobně jako při inauguraci kariérního komunisty a profesionálního převlékače kabátů soudruha Petra Pavla.

