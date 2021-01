EU nám zajistila prdlajs. Trapný Vystrčil jako Emanuel Moravec. Odchod z EU, tím sobě i Evropě prospějeme nejvíce, radí Okamura

ROZHOVOR Vystrčil svou trapnou parafrází Kennedyho jasně řekl, že jeho vlastí není Česká republika, ale EU. V reálu to tedy předsedovi SPD Tomio Okamurovi připomíná přísahy kolaboranta Emanuela Moravce. To nejlepší, co můžeme pro Evropu udělat, je podle Okamury to, že vystoupíme z Evropské unie a přispějeme tak k likvidaci tohoto žaláře kdysi hrdých a prosperujících evropských národů.

Jak se vám celkově líbily na přelomu roku projevy čtyř nejvyšších ústavních činitelů?

Projevy předsedy Senátu a předsedy Sněmovny jsem nesledoval a myslím, že jsem nebyl sám. Vystoupení pana premiéra jsem viděl a padlo v něm bohužel několik nepravdivých informací. Není přece pravda, že si můžeme dovolit miliardové dluhy. A na rozdíl od premiéra Babiše nepovažuju za bonus ani to, že se s rodinou či kamarády vidí občané jen přes internet a že lidé sedí doma. V jeho projevu také zcela chyběl alespoň nástin návrhu řešení, jak chce vláda nastartovat ekonomiku, aby se Česká republika dostala z krize.

Co se týče projevu pana prezidenta, tak nesdílím jeho nekritický pohled na činnost vlády. Přece nemůžeme gratulovat vládě za odvahu se zadlužit, protože když si stát půjčuje, nesmí hrát roli odvaha se zadlužit, ale zdravý rozum a ekonomická úvaha půjčit si jen na smysluplné a návratné investice. Zajímavým podnětem pana prezidenta v jeho projevu je nápad na legislativní ukotvení podpory dobrovolnictví, což by SPD podpořila. A měl jsem lidskou radost, že pan prezident už nemá ortézu a že vypadá zdravotně dobře.

Vybral bych z těchto čtyř projevů jeden moment. „Až příliš často se ptáme, co pro nás může dalšího udělat Evropská unie, namísto toho, abychom se více ptali na to, co my můžeme udělat pro Evropskou unii,“ řekl v novoročním projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Máte také pocit, že se málo ptáme, co můžeme udělat pro EU?

To dokazuje, že z ODS je eurofilní, probruselská, pravdoláskařská strana. Pan Vystrčil se opět poněkud trapně stylizuje do státníka formátu Johna F. Kennedyho, ale při vší úctě na to nemá. Kennedy řekl: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou zem.“ Takže je vidět, že pro pana Vystrčila je vlastí Evropská unie a chce pracovat pro ni.

My v hnutí SPD chceme pracovat pro naši Českou republiku, pro naši zemi a pro náš národ. Prohlášení pana Vystrčila tedy získává v reálu spíše význam prohlášení kolaboranta Emanuela Moravce, který vyzýval český národ k věrnosti Třetí říši a společné árijské Nové Evropě. A nejlepší, co můžeme udělat pro Evropu a pro český národ je, že opustíme a rozpustíme Evropskou unii, tento novodobý totalitní žalář národů.

To, že ODS prosazuje zájmy Evropské unie a nikoli České republiky, vidíme i na dalším aktuálním příkladu. Před klíčovými říjnovými volbami do Sněmovny je totiž jasno v otázce přijetí eura v ČR. Koalice Pirátů a STAN potvrdila, že prosazují přijetí eura v ČR. A to samé potvrdila i koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která jde také společně do voleb jako jeden subjekt. „Naše koalice přispěje k zavedení eura,“ řekl minulý týden Miroslav Kalousek (TOP 09). Také Andrej Babiš z hnutí ANO prosazuje přijetí eura. „Česko vstoupí do eurozóny až po reformě EU,“ řekl nedávno Babiš, aniž by upřesnil, co má konkrétně na mysli tou „reformou EU“. Přijetí eura prosazuje také ČSSD.

Ukazuje se, že pakliže zvítězí výše uvedené strany, tak zcela reálně hrozí přijetí eura v ČR v příštím volebním období. A opakovaně se potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která je programově PROTI přijetí eura v ČR, protože to není pro naši republiku a pro naše občany výhodné. SPD je také jedinou stranou ve Sněmovně, která prosazuje referendum o vystoupení z EU, aby sami naši občané demokraticky rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. V této souvislosti si vzpomínám na loňské vyjádření Václava Klause ml. z Trikolóry, který řekl, že vystoupení z EU je dětinské a zopakoval tak slova svého otce.

Když opomeneme unii, což je soubor institucí a jejích úředníků, tak bych otázku formuloval trochu jinak: Co nejlepšího můžeme udělat pro Evropu, pro naše vztahy se sousedy?

Nejlepší, co můžeme udělat pro Evropu, je, že vrátíme národům jejich svobodu a suverenitu a tyto národy budou v rámci evropské křesťanské civilizace úzce spolupracovat jako samostatné státy. A další věcí je, že vrátíme lidem vládu zpět do jejich rukou – tedy že obnovíme demokracii a občanské svobody a opustíme cenzuru, omezování svobody slova, omezování občanských svobod a diktát Bruselu a globalistů. Ostatní věci, jako podpora a ochrana rodiny, tradičních hodnot, naší národní ekonomiky, naší bezpečnosti, našich hranic a podobně z toho pak vychází.

Evropská unie se ústy předsedkyně komise von der Leyenové chlubila, že dokázala Evropanům zajistit vakcínu proti koronaviru. Myslíte si, že kdybychom nebyli v EU a řešili si dodávky vakcín sami, že bychom na tom byli hůř než v současnosti?

Evropská unie zajistila prdlajs. S námi počtem obyvatel srovnatelný Izrael očkování zvládá mnohem lépe a rychleji. Izrael byl schopen již za 14 dnů naočkovat jeden milion svých občanů a do konce ledna mají v plánu naočkovat další milion. Také Velká Británie, která není v EU, je v očkování mnohem dále. Evropská unie opět selhala a teď se jenom vymlouvá, přitom současný ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík uvedl, že dodané vakcíny dávno použili. EU nepomáhá, ale škodí. A čím dříve z ní vystoupíme, tím lépe.

A jak to tedy je? Podporujete očkování nebo ne?

Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva a svobody. My prosazujeme možnost volby občanů. Těm občanům, kteří očkování chtějí, by podle nás mělo být dodáno co nejdříve a mělo by být bezpečné. Ti, kteří ho nechtějí, by neměli být do něj nuceni. Odmítáme zároveň společný očkovací průkaz EU, neboť tím vzniknou dvě kategorie lidí – očkovaných a neočkovaných. Bohužel se zdá, že vláda bude omezovat práva občanů, kteří se nenechají očkovat či testovat. Už to naznačili ministři Havlíček z ANO a ministr Hamáček z ČSSD. To je podle nás protiústavní. A je na místě zvažovat v takovém případě podnět k Ústavnímu soudu.

Na konci roku 2020 byl definitivně ukončen proces vystoupení Velké Británie z EU, nazývaný brexit. Co podle vás toto čtyřleté drama o Evropské unii ukázalo?

Že Evropská unie je mstivá a jen tak nikoho nechce pustit ze svých spárů. Také to ale ukázalo, že ten, kdo vytrvá, získá zpět suverenitu a svobodu, i když to stojí úsilí. Británie může obchodovat s mnoha zeměmi světa mimo EU a do Británie směřuje velký vývoz z EU, hlavně z Německa. Bylo v zájmu EU se s Británií dohodnout. Plně se ukazuje, že brexit byl a je pro Británii výhodný a Velká Británie tímto krokem jednoznačně posílila.

O Vánocích došlo k uzavření pobrexitové smlouvy mezi Velkou Británií a EU. Vítám prohlášení britského premiéra Borise Johnsona, který mimo jiné uvedl: „Vzali jsme si zpět kontrolu nad našimi penězi, hranicemi, zákony, obchodem a rybářskými vodami. Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli. Od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost.“ Boris Johnson v podstatě popsal to, o co jsme po našem vstupu do EU přišli i my, a teď je potřeba nám tyto pravomoci vrátit zpět.

Někteří komentátoři jásali, že složitý proces vystoupení Británie spolehlivě odradí všechny další zájemce o opuštění EU. Pokud by vaše hnutí bylo v české vládě, byli byste ochotni tento složitý proces vystoupení podstoupit?

Ano, protože to bude ve výsledku pro Českou republiku a naše občany výhodné. A podle mě není nutné absolvovat za každou cenu přechodné období. Lze podle mě vystoupit i jednostranně bez ohledu na zakládající smlouvy EU. Asi nejlepší cestou by bylo následně vstoupit do Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), v němž jsou členy například Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko či Island. EFTA má dohodu s EU o volném obchodu, jeho členové ale neztrácí svou suverenitu. Musí jen samozřejmě přizpůsobit výrobky, které chtějí vyvážet do EU, předpisům Evropské unie. Můžeme zůstat součástí Schengenu, když budeme chtít, takže může zůstat volný pohyb našich občanů po Evropě. Není se tedy třeba obávat toho, že by naše vystoupení z EU bylo nějakou katastrofou. Tou by bylo přijetí eura nebo pokračování v migrační politice EU, která připravuje nové kvóty na přijímání migrantů jednotlivými členskými státy pod pojmem „povinná solidarita“.

Lepší by samozřejmě bylo, kdyby z EU vystoupilo více zemí, hlavně Visegrádu (V4), se kterými máme podobné zájmy. A nejideálnější by bylo, kdyby EU skončila, což se stejně dříve či později stane, a vznikla by organizace suverénních, spolupracujících evropských států, tedy bychom se vrátili před Lisabonskou smlouvu.

Množství naší legislativy je pouhou transformací legislativy evropské. Obvykle se o tom nevede příliš diskuse, příslušný ministr vždy ohlásí, že je to třeba transformovat do nějakého data a tlačí nás čas, jinak nám hrozí sankce, a poslanci to bez delších debat odsouhlasí. Pokoušela se SPD někdy o vzepření této pasivitě?

Samozřejmě hlasujeme proti, aktivně vystupujeme a také podáváme pozměňující návrhy. Bylo by potřeba, abychom v říjnových volbách do Sněmovny posílili, aby byl hlas SPD silnější. Také podáváme řadu návrhů zákonů výhodných pro naše občany, ale vláda k nim často dává negativní stanovisko právě s tím, že odporují předpisům Evropské unie. Za současné situace musíme zachraňovat, co se dá, ale systémovým řešením je vystoupení z EU. Jinak máme svázané ruce. Evropská unie svázala ruce českému Parlamentu i našemu národu.

Jste v Poslanecké sněmovně již 7 let, za tu dobu ledacos pamatujete. Kdy jste měl s tím, co nám Evropská unie diktuje, největší problém?

Ano, je to sedm let, ale stále je to násobně kratší dobu než poslanci ODS, ČSSD, KSČM či KDU-ČSL. Asi nejvíc viditelnou věcí z EU jsou kvóty na imigranty, které Brusel stále prosazuje, byť v obměněné podobě. Ale jde také například o dovážení druhořadých potravin, „antidiskriminační směrnici“ fakticky prosazující pozitivní diskriminaci, Zelený úděl likvidující ekonomiku, evropské dluhopisy zadlužující další generace dopředu a v neposlední řadě likvidace českého zemědělství, čímž jsme přišli o soběstačnost. Jen mimochodem, pan Kalousek z TOP 09 ve Sněmovně jako lev bojoval proti snížení daní občanů s tím, že se prý obrovsky zadluží státní rozpočet. Ale to, že naši občané budou společným ručením platit dluhopisy EU, tedy miliardové dluhy krachujících států eurozóny, vloni podpořil. Stejně tak to podpořilo hnutí ANO v čele s premiérem Babišem, Piráti, STAN , KDU-ČSL a ČSSD. EU nám diktuje 60 až 85 procent naší legislativy. Takže jde o samotný princip. Pokud chceme v našem státě opravdu něco vyřešit, musíme odejít z EU.

Poslední otázka se rovněž týká Parlamentu, byť trochu kuriózním způsobem. V USA zahájil činnost nový Kongres a hned první den zaujal jeden z demokratických senátorů, když pronášel modlitbu a v jejím závěru za tradiční „amen“ dodal „awoman“. Patrně tím chtěl dostát genderové korektnosti, ovšem slovo „amen“ pochází z hebrejštiny a nemá nic společného s muži. Zdá se, že si s progresivními aktivisty budeme užívat čím dál bizarnější situace...

Je to šílené, kam nás vede ideologie genderu a neomarxismus. Tito ideologové nehledí na realitu, realita se musí přizpůsobit jejich utopické ideologii. Doplácí na to pak ale celá společnost. Takových případů politické korektnosti z USA a EU jsou tisíce a zůstává z nich rozum stát. Mráz dnes přichází ze Západu a z Bruselu.

