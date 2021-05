Ekohysterie, vyhozený BILION korun. To je spravedlnost? Šichtařová jen kroutí hlavou

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Téma euro by mělo být jedním ze zásadních faktorů při rozhodování voličů, ale nebude. Markéta Šichtařová se obává, že většina lidí slyší na mnohem přízemnější věci. Například jestli některý politik vypadá cool, protože má dredy. Že dredy ministra jeho životní úroveň nijak neovlivní, ale přijetí, či nepřijetí eura naprosto zásadně ovlivní konkurenceschopnost dané země, a tedy i míru nezaměstnanosti, inflace, mezd, či třeba rychlost zdražování nemovitostí – to je, bohužel, pro většinu voličů pod jejich rozlišovací schopností.

reklama

Česko by podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové mělo podpořit záměr Evropské komise v oblasti energetických daní. Až dosud byl letecký benzín osvobozen od spotřební daně. Podle jedněch jde o neopodstatněnou daňovou výjimku, jejíž zrušení by navíc pomohlo ke snižování emisí oxidu uhličitého a znečišťování ovzduší. Druhá strana to bere jako útok na soukromé low-costové aerolinky a nadržování národním aerolinkám, kterým daň z paliva nakonec státy vykompenzují zvýšením dotací. Který z těchto pohledů na „ekologickou daň“ je vám bližší?

Hysterie kolem oxidu uhličitého je pro mě stejnou hysterií jako třeba hysterie kolem pandemie nebo několika pohlaví. Prostě je to módní vlna, davová obsese, nic víc. To není žádný argument. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 70% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 10094 lidí

Vedle toho je pravda, že daňový systém nemá být zaplevelen daňovými výjimkami, které jenom umožňují všelijaké divoké manévrování. Daňový systém má být jednoduchý a pochopitelný, tedy bez výjimek, a s jednotnou, co nejnižší sazbou.

No a to, že už dopředu se předpokládá, že státy národním aerolinkám daň vykompenzují subvencemi, je tristní a k pláči.

Takže když to shrnu: Všem daň rovnou, ale co nejnižší, ideologii v podobě CO 2 z toho vynechat a státní aerolinky zprivatizovat.

Tuzemská ekonomika musí projít druhou transformací, k níž má pomoci jeden bilion převážně investičních korun. Měly by mířit na nové technologie, genetiku, biotechnologii, biomedicínu, digitalizaci, 3D tisk. Daně se nemusejí zvyšovat, pokud se podpoří růst, například výstavbou 100 tisíc bytů, 5G sítí pro sedm milionů lidí nebo nabíjecích stanic pro půl milionu elektromobilů. Lze z těchto úvah Věslava Michalíka, kandidáta STAN, koaličního partnera Pirátské strany, odhadovat, co by Česku přineslo jeho působení ve funkci ministra financí? A byly by pro něj v této pozici velkou výhodou mnohaleté zkušenosti z bankovního sektoru?

No potěš pámbu. Jestli stát vyhodí jeden bilion v tragikomickém předstírání toho, že umí investovat, tak jsme během dvou tří let tak předlužení, že nebude ani na prostý chod státu. Sice budeme mít nabíjecí stanice pro elektromobily, ale nebudeme mít elektromobily, které by se u nich nabíjely, protože kdo by takovou drahou srandu, která nikam nedojede, chtěl, a nebudeme mít na důchody. A oni důchodci z těch svých důchodů ty opuštěné nabíjecí stanice jistě rádi zadotují, jinak bychom se přeci mohli na té letošní deštivé planetě upéct kvůli produkování CO 2 !

Celé je to snad ještě bizarnější, než byla v 50. letech propaganda „amerického brouka“. Myslím, že za nějakých padesát let další generace nebudou s nadzdvihnutým obočím chápat, co jsme to kdysi vymýšleli za pitoreskní konstrukce.

Psali jsme: Řeší se Dukovany, nákup Sputniku V, schyluje se k další válce o Krym. A „najednou“ kauza Vrbětice? Markéta Šichtařová tuší a připomíná Irák Volíte hodné hochy a pak se divíte, že přijde teror jako řemen. Kdysi komunisté, dneska Piráti. Šichtařová varuje „Socialistická čuňárna! A tohle je populismus, nebo ekonomická nevzdělanost?!“ Ekonomka Šichtařová rozkryla plány Pirátů, když budou u moci Jaderná elektrárna je byznys. A v něm rozhoduje cena a kvalita. Markéta Šichtařová také o hrozbě krádeže našich úspor, posvěcené státem

Blížící se volby vedou i k větší četnosti debat o daních a o jejich možných změnách. V jejich rámci jsem zaznamenal i názory, že rostoucí ceny nemovitostí dále oslabují spravedlnost daňového systému. Ekonom Libor Dušek z Právnické fakulty UK například upozornil, že pokud dnes prodává majitel svůj byt, inkasuje více než dvojnásobek toho, za co ho kupoval před dvanácti lety, a tento zisk nijak nedaní. Měl by daňový systém daní z příjmů nebo daní z nemovitosti reflektovat tržní zhodnocení nemovitostí?

A když si koupíte auto, mimochodem několikrát zdaněné – na vašich příjmech, na DPH, na silniční dani, na mýtném, na spotřební dani z pohonných hmot –, tak vám stát vrací daň při jeho prodeji, když je to auto již ojeté, a tedy znehodnocené? Ne? Tak jak teď někdo přišel na to, že na zhodnocení budete biti? Zisky dejte státu, ztráty si nechte! Takhle má ta spravedlnost vypadat?

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco strany z koalice SPOLU slibují v programu možnost pro firmy účtovat v eurech, koalice Pirátské strany a STAN jde v přijetí evropské měny znatelně dál tím, že chce, aby Česká republika vstoupila do systému ERM II. V tomto Evropském mechanismu směnných kurzů jsou například Dánsko, Bulharsko či Chorvatsko. Mohlo by se přijetí eura stát jedním z důležitých faktorů při rozhodování voličů v podzimních volbách, nebo to bude spíše podružným tématem? Měli by si voliči uvědomit, že s konkrétním subjektem zvolí i případné směřování k euru?

Téma euro by mělo být jedním ze zásadních faktorů při rozhodování voličů, ale nebude. Většina lidí slyší na mnohem přízemnější věci: kolik bude stát pivo, jestli budou povinné respirátory nebo jestli některý politik vypadá cool, protože má dredy. Že dredy ministra jeho životní úroveň nijak neovlivní, ale přijetí, či nepřijetí eura naprosto zásadně ovlivní konkurenceschopnost dané země, a tedy i míru nezaměstnanosti, inflace, mezd, či třeba rychlost zdražování nemovitostí – to je, bohužel, pro většinu voličů pod jejich rozlišovací schopností.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V souvislosti s blížícími se volbami se v médiích objevují ankety o tom, co jejich čtenáři požadují po příští vládě. Jaké hlavní požadavky na ni máte už v tuto chvíli vy?

Výraz „požadavek“ je zákeřný: Požadujete něco, na čem si nekompromisně trváte. A přejete si něco, co by se vám líbilo, ale o čem víte, že se vám to může a nemusí splnit. V tomto případě spíš nemůže. Takže já mám v tuto dějinnou epochu následující, aktuálně nesplnitelné přání: Deregulovat, snížit daně, minimalizovat stát, propustit státní úředníky, zkrátka opustit socialismus.

JUDr. Dominik Feri



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Politickou scénou u nás zahýbalo dění kolem mediální hvězdy TOP 09 Dominika Feriho. Ten po zveřejněných obviněních z násilí na ženách rezignoval na poslanecký mandát a vzdal kandidaturu do podzimních voleb. Jeho spolustraníci však stojí při něm. Čestný předseda Karel Schwarzenberg míní, že je normální, když se pětadvacetiletý kluk snaží dostat holku do postele, místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin vidí v rozpoutání aféry předvolební útok Pirátů. Není to od šlechticů z TOP 09 facka pravděpodobným obětem?

Vůbec netuším, zda Feri je, či není násilník. To je otázka pro policii a pro soudy. Dokud nebude odsouzen, já presumpci neviny ctím. Ale nějak mě napadá hláška o revoluci požírající své děti. Když jsme tu měli kauzu MeToo, kdokoliv byl nařčen, byl veřejně odsouzen, místo presumpce neviny progresivisté zavedli presumpci viny. Teď ochutnávají svou vlastní medicínu, a nelíbí se jim to. A ani se jim nedivím.

Psali jsme: Proč nemůže být ČT objektivní? Markéta Šichtařová vytáhla věc, ke které se televize sama hlásí Piráti a pirátky, tady někdo vůbec neví, co povídá. Ekonomka vyvrací jejich základní neznalosti měnové politiky K hypotéce pět milionů budete platit ještě daň 50 tisíc ročně?! Ekonomka Šichtařová jde do otáček nad tím, co už se vymýšlí Státem podporované bonzáctví. Šichtařová o další novince, raději se připravte



JAK NEPŘIJÍT O PENÍZE



aneb průvodce v dobách bouřlivých





„Kam nejlépe uložit peníze, aby byly v bezpečí?“

* Objednat za zvýhodněnou cenu ZDE





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.